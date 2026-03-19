Ông Lê Minh Hưng

Thủ tướng Chính phủ

11/12/1970

Tỉnh Hà Tĩnh

Thạc sĩ Chính sách công, Cử nhân tiếng Pháp

Ông Phạm Gia Túc

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

20/05/1965

Tỉnh Ninh Bình

Thạc sĩ Quản lý hành chính công; Cử nhân Hành chính, Cử nhân Kinh tế đối ngoại

Ông Phan Văn Giang

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

14/10/1960

Tỉnh Ninh Bình

Tiến sĩ Khoa học quân sự

Bà Phạm Thị Thanh Trà

Phó Thủ tướng Chính phủ

21/01/1964

Tỉnh Nghệ An

Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Sư phạm

Ông Hồ Quốc Dũng

Phó Thủ tướng Chính phủ

15/08/1966

Tỉnh Gia Lai

Đại học Pháp lý, Thạc sĩ luật

Ông Nguyễn Văn Thắng

Phó Thủ tướng Chính phủ

12/09/1973

Thành phố Hà Nội

Tiến sĩ Tài chính lý thuyết tiền tệ

Ông Lê Tiến Châu

Phó Thủ tướng Chính phủ

05/10/1969

Tỉnh Tây Ninh

Tiến sĩ Luật học

Ông Lương Tam Quang

Bộ trưởng Bộ Công an

17/10/1965

Tỉnh Hưng Yên

Cử nhân Luật, An ninh

Ông Lê Hoài Trung

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

27/04/1961

Thành phố Huế

Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật quốc tế và Ngoại giao

Ông Đỗ Thanh Bình

Bộ trưởng Bộ Nội vụ

15/03/1967

Tỉnh Cà Mau

Thạc sĩ Kinh tế

Ông Hoàng Thanh Tùng

Bộ trưởng Bộ Tư pháp

25/12/1966

Tỉnh Nghệ An

Thạc sĩ Luật học, Cử nhân Luật.

Ông Ngô Văn Tuấn

Bộ trưởng Bộ Tài chính

02/08/1971

Tỉnh Bắc Ninh

Đại học chuyên ngành Tài chính - Tín dụng; Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng

Ông Lê Mạnh Hùng

Bộ trưởng Bộ Công thương

24/10/1973

Tỉnh Hưng Yên

Tiến sĩ chuyên ngành hóa dầu và xúc tác hữu cơ, Kỹ sư công nghệ tổng hợp hóa dầu và hữu cơ

Ông Trịnh Việt Hùng

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

01/10/1977

Thành phố Hải Phòng

Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh; Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp; Đại học chuyên ngành Quản lý đất đai, Đại học chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp

Ông Trần Hồng Minh

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

04/11/1967

Thành phố Hà Nội

Tiến sĩ Kỹ thuật, Thạc sĩ Xây dựng công trình

Bà Lâm Thị Phương Thanh

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

26/07/1967

Tỉnh Ninh Bình

Thạc sĩ Luật, Cử nhân Lịch sử

Ông Vũ Hải Quân

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

01/08/1974

Tỉnh Ninh Bình

Phó giáo sư, Tiến sỹ ngành Công nghệ thông tin

Ông Hoàng Minh Sơn

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

25/09/1969

Tỉnh Hưng Yên

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kỹ thuật Tự động hóa; Tiến sĩ Tiếng Đức; Đại học chuyên ngành Điện

Bà Đào Hồng Lan

Bộ trưởng Bộ Y tế

23/07/1971

Thành phố Hải Phòng

Đại học chuyên ngành quản lý sản xuất và kinh doanh công nghiệp; Thạc sĩ Kinh tế

Ông Nguyễn Đình Khang

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo

23/05/1967

Tỉnh Bắc Ninh

Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

Ông Phạm Đức Ấn

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

01/02/1970

Tỉnh Nghệ An

Cử nhân Luật kinh tế, cử nhân Tài chính - ngân hàng, Thạc sĩ quản trị kinh doanh

Ông Nguyễn Quốc Đoàn

Tổng Thanh tra Chính phủ

26/08/1975

Tỉnh Ninh Bình

Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật, Cử nhân Luật

Ông Đặng Xuân Phong

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

08/07/1972

Tỉnh Phú Thọ

Tiến sĩ kinh tế, Cử nhân Quản trị kinh doanh công nghiệp, Cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước