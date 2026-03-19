Thủ tướng Chính phủ
11/12/1970
Tỉnh Hà Tĩnh
Thạc sĩ Chính sách công, Cử nhân tiếng Pháp
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ
20/05/1965
Tỉnh Ninh Bình
Thạc sĩ Quản lý hành chính công; Cử nhân Hành chính, Cử nhân Kinh tế đối ngoại
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
14/10/1960
Tiến sĩ Khoa học quân sự
Phó Thủ tướng Chính phủ
21/01/1964
Tỉnh Nghệ An
Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Sư phạm
15/08/1966
Tỉnh Gia Lai
Đại học Pháp lý, Thạc sĩ luật
12/09/1973
Thành phố Hà Nội
Tiến sĩ Tài chính lý thuyết tiền tệ
05/10/1969
Tỉnh Tây Ninh
Tiến sĩ Luật học
Bộ trưởng Bộ Công an
17/10/1965
Tỉnh Hưng Yên
Cử nhân Luật, An ninh
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
27/04/1961
Thành phố Huế
Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật quốc tế và Ngoại giao
Bộ trưởng Bộ Nội vụ
15/03/1967
Tỉnh Cà Mau
Thạc sĩ Kinh tế
Bộ trưởng Bộ Tư pháp
25/12/1966
Thạc sĩ Luật học, Cử nhân Luật.
Bộ trưởng Bộ Tài chính
02/08/1971
Tỉnh Bắc Ninh
Đại học chuyên ngành Tài chính - Tín dụng; Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng
Bộ trưởng Bộ Công thương
24/10/1973
Tiến sĩ chuyên ngành hóa dầu và xúc tác hữu cơ, Kỹ sư công nghệ tổng hợp hóa dầu và hữu cơ
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường
01/10/1977
Thành phố Hải Phòng
Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh; Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp; Đại học chuyên ngành Quản lý đất đai, Đại học chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp
Bộ trưởng Bộ Xây dựng
04/11/1967
Tiến sĩ Kỹ thuật, Thạc sĩ Xây dựng công trình
Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
26/07/1967
Thạc sĩ Luật, Cử nhân Lịch sử
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
01/08/1974
Phó giáo sư, Tiến sỹ ngành Công nghệ thông tin
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
25/09/1969
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kỹ thuật Tự động hóa; Tiến sĩ Tiếng Đức; Đại học chuyên ngành Điện
Bộ trưởng Bộ Y tế
23/07/1971
Đại học chuyên ngành quản lý sản xuất và kinh doanh công nghiệp; Thạc sĩ Kinh tế
Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo
23/05/1967
Thạc sĩ Quản lý Kinh tế
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
01/02/1970
Cử nhân Luật kinh tế, cử nhân Tài chính - ngân hàng, Thạc sĩ quản trị kinh doanh
Tổng Thanh tra Chính phủ
26/08/1975
Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật, Cử nhân Luật
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
08/07/1972
Tỉnh Phú Thọ
Tiến sĩ kinh tế, Cử nhân Quản trị kinh doanh công nghiệp, Cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước