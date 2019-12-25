Ông Phạm Anh Tuấn

Trưởng Ban chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

10/02/1973

Tỉnh Ninh Bình

Đại học chuyên ngành Toán; Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 92,66%

Ông Lâm Văn Đoan

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

30/01/1976

Thành phố Hà Nội

Tiến sĩ Xã hội học, Thạc sĩ Xã hội học, Cử nhân Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 84,62%

Bà Lo Thị Bảo Vy

Giáo viên, Trường Tiểu học Quỳnh Lập A, phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An

24/03/2002

Tỉnh Nghệ An

Đại học Sư phạm chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

Dân tộc: Ơ-đu

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 95,33%

Bà Lê Thị Thuý Sen

Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng

11/06/1976

Tỉnh Hưng Yên

Đại học chuyên ngành Luật; Đại học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng; Thạc sĩ Luật Kinh tế

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 93,77%

Bà Phan Thị Thúy Linh

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng

24/01/1978

Thành phố Đà Nẵng

Đại học chuyên ngành Kế toán, Đại học chuyên ngành tiếng Anh; Thạc sĩ Kinh tế phát triển

Dân tộc:

Tôn giáo:

Tỷ lệ % số phiếu: 88,21%

Bà Trương Thị Diệu Thúy

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Tư pháp thuộc Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội

15/11/1978

Thành phố Hải Phòng

Thạc sĩ Luật; Đại học chuyên ngành Luật, Đại học chuyên ngành tiếng Anh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 91,41%

Ông Vũ Tuấn Anh

Ủy viên là Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội

08/11/1969

Tỉnh Hưng Yên

Đại học chuyên ngành ngân hàng; Thạc sĩ tài chính - ngân hàng

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 92,34%

Ông Nguyễn Xuân Nghiêm

Chủ tịch HĐND xã Sông Kôn, TP Đà Nẵng

20/05/1986

Thành phố Đà Nẵng

Đại học chuyên ngành Hành chính; Thạc sĩ Quản lý công

Dân tộc: Cơ-tu

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 80,97%

Bà Lê Thị Hoài Chung

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An

27/10/1973

Tỉnh Nghệ An

Bác sỹ chuyên khoa cấp II; Tiến sĩ Quản lý Giáo dục

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 97,09%

Bà Vũ Thị Lan Anh

Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Quốc hội

05/12/1977

Tỉnh Thanh Hóa

Đại học chuyên ngành luật, Đại học chuyên ngành Tiếng Anh, Thạc sĩ Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 95,09%

Bà Thái Thị An Chung

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An

10/11/1973

Tỉnh Nghệ An

Đại học chuyên ngành Luật; Thạc sĩ Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 93,37%

Ông Phạm Phú Bình

Đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội

12/03/1973

Tỉnh Hưng Yên

Đại học chuyên ngành Kinh tế thương mại; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Tiến sĩ Khoa học quản lý

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 93,77%

Ông Hoàng Minh Hiếu

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội

17/08/1976

Tỉnh Nghệ An

Đại học chuyên ngành tiếng Anh, Tiến sĩ luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 96,88%

Ông Bùi Hoài Sơn

Ủy viên là Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa 15

24/10/1975

Tỉnh Phú Thọ

Đại học chuyên ngành Xã hội học; Thạc sĩ Quản lý di sản và nghệ thuật; Tiến sĩ văn hóa

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 76,15%

Bà Siu Hương

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

16/08/1983

Tỉnh Gia Lai

Đại học chuyên ngành Luật; Thạc sĩ Luật kinh tế

Dân tộc: Gia-rai

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 91,18%

Ông Vũ Văn Tiến

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

06/10/1982

Thành phố Hải Phòng

Đại học chuyên ngành Kinh tế, Đại học chuyên ngành Báo chí, Tiến sĩ báo chí

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 92,87%

Ông Phạm Văn Thịnh

Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh

13/12/1981

Tỉnh Bắc Ninh

Đại học chuyên ngành Kinh tế ; Đại học chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp; Thạc sĩ Tín dụng và lưu thông tiền tệ; Tiến sĩ Kinh tế

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 85,99%

Bà Đào Hồng Lan

Bộ trưởng Bộ Y tế

23/07/1971

Thành phố Hải Phòng

Đại học chuyên ngành quản lý sản xuất và kinh doanh công nghiệp; Thạc sĩ Kinh tế

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 94,12%

Bà Leo Thị Lịch

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

23/09/1969

Tỉnh Bắc Ninh

Đại học chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp; Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp

Dân tộc: Sán Dìu

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 74,01%

Ông Trần Văn Lâm

Đại biểu chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội

27/01/1970

Tỉnh Bắc Ninh

Đại học chuyên ngành Tài chính; Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 85,86%

Bà Đỗ Thị Việt Hà

Phó giám đốc Sở Tư pháp Bắc Ninh

29/07/1978

Tỉnh Bắc Ninh

Đại học chuyên ngành Luật, Thạc sĩ Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 77,7%

Ông Lý Văn Huấn

Viện trưởng Viện KSND tỉnh Tuyên Quang

13/10/1971

Tỉnh Thái Nguyên

Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Đại học chuyên ngành Luật, Thạc sĩ Luật

Dân tộc: Sán Chay

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 80,98%

Ông Tô Lâm

Tổng Bí thư

10/07/1957

Tỉnh Hưng Yên

Giáo sư, Tiến sĩ Luật học

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 98,66%

Ông Lê Hồng Hà

Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam

20/02/1972

Thành phố Hà Nội

Đại học chuyên ngành Quản lý kinh doanh du lịch; Đại học chuyên ngành Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 77,98%

Bà Nguyễn Thị Lan

Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

10/05/1974

Thành phố Hà Nội

Đại học chuyên ngành Thú y; Tiến sĩ ngành Thú y

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 87,08%

Bà Nguyễn Phương Thủy

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội

18/09/1974

Thành phố Hà Nội

Đại học chuyên ngành Luật; Thạc sĩ Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 85,41%

Ông Tô Huy Vũ

Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

01/06/1980

Tỉnh Thanh Hóa

Đại học chuyên ngành Kinh tế đối ngoại; Thạc sĩ Khoa học quản lý; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Tiến sĩ Khoa học quản lý

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 78,84% %

Ông Nguyễn Văn Thắng

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

14/01/1979

Thành phố Hà Nội

Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Tiến sĩ Kinh tế

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 85,14%

Bà Nguyễn Thị Tuyến

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ

25/07/1971

Thành phố Hà Nội

Tiến sỹ Xây dựng Đảng; Cử nhân Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 83,50%

Ông Tạ Đình Thi

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

24/09/1973

Thành phố Hà Nội

Tiến sĩ Kinh tế; Thạc sĩ Quản lý công cộng; Đại học chuyên ngành Công nghệ hóa học, Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng cơ bản

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 76,37%

Bà Nguyễn Thị Mai Thoa

Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XV

05/07/1974

Thành phố Hải Phòng

Đại học chuyên ngành Luật; Thạc sĩ Luật; Tiến sĩ Quản lý công

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 92,31%

Ông Nguyễn Hoàng Giang

Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk

06/09/1974

Tỉnh Quảng Trị

Đại học chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Hành chính học; Thạc sĩ Quản lý hành chính công

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 92,37%

Ông Lý Đức (Thượng tọa Lý Minh Đức)

Phó Trưởng ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ

24/04/1970

Thành phố Cần Thơ

Dân tộc: Khơ me

Tôn giáo: Phật giáo

Tỷ lệ % số phiếu: 80,40%

Bà Nguyễn Thị Thúy Lam

Chủ tịch HĐND xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp

02/11/1988

Tỉnh Đồng Tháp

Đại học chuyên ngành Sinh-Kỹ thuật nông nghiệp, Đại học chuyên ngành Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 61,10%

Ông Nguyễn Thanh Phương

Ủy viên Hội đồng giáo sư nhà nước kiêm Chủ tịch Hội đồng giáo sư liên ngành chăn nuôi - thú y - thủy sản

03/04/1965

Tỉnh Vĩnh Long

Giáo sư, Tiến sĩ Thủy sản; Tiến sĩ tiếng Anh; Đại học chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 83,64%

Ông Nguyễn Thanh Phong

Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Long, Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long (biệt phái)

10/10/1976

Tỉnh Vĩnh Long

Tiến sĩ Luật; Thạc sĩ An ninh; Đại học chuyên ngành An ninh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 73,75%

Ông Bùi Thanh Toàn

Bí thư Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

14/12/1981

Tỉnh Đắk Lắk

Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 84,51%

Bà Nguyễn Thị Yến Nhi

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long

07/06/1980

Tỉnh Vĩnh Long

Thạc sĩ Luật học; Đại học chuyên ngànhLuật, Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 74,95%

Ông Lò Văn Thọ

Phó trưởng phòng Nhà hát Ca múa nhạc, Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La

27/08/1977

Tỉnh Sơn La

Đại học chuyên ngành Quản lý Văn hóa

Dân tộc: Thái

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 89,52%

Bà Nguyễn Thị Việt Nga

Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng

29/09/1976

Thành phố Hải Phòng

Đại học chuyên ngành Sư phạm Ngữ Văn; Đại học chuyên ngành Luật; Tiến sĩ Lý luận Văn học

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 92,34%

Bà Tạ Thị Yên

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV

18/11/1972

Tỉnh Bắc Ninh

Đại học chuyên ngành Luật; Thạc sĩ Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 90,06%

Bà Lỳ Mì Lé

Giáo viên Trường Mầm Non Huổi Lếch, xã Mường Toong, tỉnh Điện Biên

05/02/2001

Tỉnh Điện Biên

Cao đẳng chuyên ngành giáo dục mầm non

Dân tộc: Si La

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 87,86%

Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh

04/02/1978

Tỉnh Phú Thọ

Đại học chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp, Đại học chuyên ngành Luật; Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 92,45%

Ông Lê Minh Hưng

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

11/12/1970

Tỉnh Hà Tĩnh

Thạc sĩ Chính sách công, Cử nhân tiếng Pháp

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 99,87%

Ông Lê Mạnh Hùng

Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương

24/10/1973

Tỉnh Hưng Yên

Tiến sĩ chuyên ngành hóa dầu và xúc tác hữu cơ, Kỹ sư công nghệ tổng hợp hóa dầu và hữu cơ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 98,11%

Ông Vũ Ngọc Lâm

Phó Giám đốc, Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh

13/07/1981

Tỉnh Hưng Yên

Đại học chuyên ngành Kinh tế xây dựng, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 92,10%

Ông Tạ Lê Thanh

Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Tài chính thuộc Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội

22/11/1982

Thành phố Hà Nội

Đại học chuyên ngành Kinh tế, Thạc sĩ Tài chính, ngân hàng

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 80,26%

Ông Bế Thanh Tịnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng

07/08/1970

Tỉnh Cao Bằng

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Đại học chuyên ngành Triết học

Dân tộc: Nùng

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 84,59%

Bà Dương Mạc Kiên

Chủ tịch HĐND xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng

28/02/1984

Tỉnh Cao Bằng

Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình; Đại học chuyên ngành Kiến trúc công trình

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 76,73%

Ông Bế Xuân Trường

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam

19/12/1957

Tỉnh Cao Bằng

Đại học chuyên ngành Quân sự

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 86,76%

Ông Trần Hồng Minh

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

04/11/1967

Thành phố Hà Nội

Tiến sĩ Kỹ thuật, Thạc sĩ Xây dựng công trình

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 88,50%

Ông Triệu Kim Thắng

Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu

30/03/1975

Tỉnh Phú Thọ

Học viện chính trị quân sự chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

Dân tộc: Dao

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 82,61%

Nguyễn Hữu Toàn

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XV

30/10/1968

Thành phố Hà Nội

Đại học chuyên ngành Tài chính, kế toán; Thạc sĩ Chính sách công

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 83,22%

Bà Cà Thị Thắm

Viên chức, Phòng Nghệ thuật biểu diễn, Trung tâm Văn hoá nghệ thuật tỉnh Lai Châu

14/07/1988

Tỉnh Sơn La

Đại học chuyên ngành Huấn luyện múa

Dân tộc: Thái

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 81,74%

Ông Vũ Minh Đạo

Vụ trưởng Vụ Văn hóa và Xã hội thuộc Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

06/01/1974

Tỉnh Ninh Bình

Đại học chuyên ngành thông tin, cổ động, quảng cáo; Thạc sĩ chuyên ngành Văn hóa học

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 87,99%

Ông Sùng A Hồ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu

03/03/1976

Tỉnh Lào Cai

Đại học chuyên ngành trồng trọt; Thạc sĩ khoa học cây trồng

Dân tộc: HMông

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 91,07%

Bà Hà Thị Nga

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

20/02/1969

Tỉnh Phú Thọ

Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Nhà nước; Cử nhân Sư phạm Ngữ Văn

Dân tộc: Thái

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 93,84%

Ông Phạm Văn Trinh

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai

09/04/1976

Thành phố Đà Nẵng

Đại học chuyên ngành Điện - Điện tử

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 86,70%

Ông Hoàng Quốc Khánh

Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu

30/09/1974

Tỉnh Cao Bằng

Đại học chuyên ngành Luật kinh tế; Thạc sỹ Quản lý kinh tế

Dân tộc: Giáy

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 93,85%

Bà Điểu Huỳnh Sang

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai

25/12/1980

Tỉnh Đồng Nai

Thạc sĩ Văn hóa học; Đại học chuyên ngành Quản lý văn hóa

Dân tộc: Xtiêng

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 89,09%

Ông Nguyễn Trung Kiên

Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân

03/04/1977

Tỉnh Hà Tĩnh

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật; Thạc sĩ Luật; Đại học chuyên ngành Điều tra Tội phạm, Đại học tiếng Anh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 92,26%

Ông Nguyễn Quốc Dũng

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai

05/01/1982

Tỉnh Quảng Ngãi

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Đại học chuyên ngành thiết kế máy

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 89,77%

Ông Ngô Văn Tuấn

Tổng Kiểm toán Nhà nước

02/08/1971

Tỉnh Bắc Ninh

Đại học chuyên ngành Tài chính - Tín dụng; Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 90,14%

Bà Văn Thúy Anh

Chuyên viên, Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai

21/07/1990

Tỉnh Đồng Nai

Đại học chuyên ngành Quản lý Văn hóa

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 82,07%

Ông Lê Trọng Hòa

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh

13/12/1975

Thành phố Hải Phòng

Đại học chuyên ngành Binh chủng hợp thành

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 91,61%

Ông Đặng Anh Tuấn

Phó Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai

19/11/1981

Tỉnh Phú Thọ

Tiến sĩ Luật; Đại học Luật, Cử nhân tiếng Anh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 85,96%

Ông Trịnh Xuân An

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội

16/05/1982

Tỉnh Thanh Hóa

Đại học chuyên ngành Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 85,22%

Ông Nguyễn Công Long

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội

05/04/1970

Tỉnh Phú Thọ

Tiến sĩ Luật; Đại học chuyên ngành Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 86,16%

Bà Trần Thị Kim Nhung

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV

12/02/1973

Thành phố Hà Nội

Đại học chuyên ngành Luật tư pháp, Thạc sĩ Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 92,86%

Ông Nguyễn Tấn Linh

Đại tá, Phó Tư lệnh Quân khu 7

11/09/1977

Thành phố Hồ Chí Minh

Đại học chuyên ngành Chỉ huy Tham mưu Chiến dịch, chiến lược

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 83,39%

Ông Quản Minh Cường

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

26/06/1969

Tỉnh Hưng Yên

Tiến sĩ Luật, Cử nhân Cảnh sát

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 99,23%

Bà Lê Nữ Thùy Dương

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành

09/12/1976

Thành phố Huế

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh; Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 78,85%

Ông Bùi Xuân Thống

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XV tỉnh Đồng Nai

17/04/1976

Thành phố Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Hành chính công; Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 86,50%

Ông Chu Lương Trí

Giảng viên Khoa Môi trường, Trường Đại học Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

27/09/1991

Thành phố Hà Nội

Đại học chuyên ngành Sinh học; Tiến sĩ khoa học tài nguyên và môi trường

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 90,55%

Ông Đặng Doãn Thành

Chủ tịch HĐND xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

18/12/1978

Tỉnh Nghệ An

Đại học chuyên ngành Trinh sát cảnh sát

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 86,34%

Ông Lê Hoàng Hải

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường

02/08/1970

Tỉnh Nghệ An

Thạc sĩ Công nghệ thông tin, Thạc sĩ tiếng Anh; Đại học chuyên ngành Luật, Đại học chuyên ngành Tin học

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 85,49%

Ông Lương Công Quyết (Hòa thượng Thích Thanh Quyết)

Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

15/06/1962

Tỉnh Ninh Bình

Đại học chuyên ngành Triết học; Tiến sĩ Triết học

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Phật giáo

Tỷ lệ % số phiếu: 94,11%

Ông Vũ Hồng Văn

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

03/02/1976

Tỉnh Hưng Yên

Tiến sĩ Luật, Cử nhân Điều tra tội phạm xâm phạm Quốc gia

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 93,13%

Ông Đặng Xuân Phương

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

25/11/1974

Tỉnh Ninh Bình

Đại học chuyên ngành Luật; Đại học chuyên ngành Ngoại ngữ tiếng Pháp; Thạc sĩ luật; Tiến sĩ luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 95,86%

Ông Lê Minh Trí

Trưởng Ban Nội chính Trung ương

01/11/1960

Thành phố Hồ Chí Minh

Đại học An ninh, Cử nhân Luật.

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 91,39%

Bà Nguyễn Trần Phương Hà

Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh Thiếu nhi, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai

05/11/1991

Tỉnh Nghệ An

Đại học chuyên ngành Luật Tài chính-Ngân hàng-Chứng khoán

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 71,28%

Ông Dương Khắc Mai

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng

09/06/1969

Tỉnh Thanh Hóa

Thạc sĩ Quản lý công; Đại học chuyên ngành Luật, Đại học chuyên ngành Kinh tế

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 83,76%

Ông Hứa Đức Việt

Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn

06/12/1981

Tỉnh Lạng Sơn

Đại học chuyên ngành Xã hội học

Dân tộc: Nùng

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 83,56%

Ông Phạm Đức Hoài

Phó Cục trưởng Cục pháp chế, Bộ Quốc phòng

27/02/1973

Tỉnh Ninh Bình

Thạc sĩ Luật; Đại học chuyên ngành Luật Hành chính và Tư pháp

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 85,69%

Ông Nguyễn Đặng Ân

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn

04/12/1970

Tỉnh Thái Nguyên

Đại học chuyên ngành Lịch sử; Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 91,47%

Ông Nguyễn Trường Giang

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội

07/08/1971

Tỉnh Bắc Ninh

Thạc sĩ Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 90,42%

Ông Nguyễn Văn Lịch

Phó Tư lệnh Quân khu 1

26/10/1975

Tỉnh Bắc Ninh

Đại học Quân sự chuyên ngành Chỉ huy tham mưu lục quân

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 84,45%

Bà Phạm Thị Hồng Yến

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính

07/08/1975

Tỉnh Hưng Yên

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế; Thạc sĩ tiếng Anh; Đại học chuyên ngành Kinh tế đối ngoại

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 73,73%

Ông Nguyễn Hoàng Tùng

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn

26/12/1977

Tỉnh Quảng Ninh

Đại học chuyên ngành Toán học; Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 85,53%

Ông Lê Nguyên Thao

Linh mục, Chánh Văn phòng Tòa giám mục Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng

10/06/1984

Tỉnh Nghệ An

Thạc sĩ Thần học Luân lý; Đại học chuyên ngành tiếng Anh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Công giáo

Tỷ lệ % số phiếu: 75,16%

Ông Phùng Đức Chính

Phó Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/12/1978

Tỉnh Lạng Sơn

Đại học chuyên ngành Luật; Thạc sĩ Luật

Dân tộc: Nùng

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 91,59%

Ông Huỳnh Ngọc Liêm

Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng

14/12/1976

Tỉnh Lâm Đồng

Tiến sĩ Khoa học an ninh; Đại học chuyên ngành Điều tra tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 82,64%

Ông Trần Sỹ Thanh

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

16/03/1971

Tỉnh Nghệ An

Thạc sĩ Kinh tế; cử nhân Tài chính, kế toán

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 91,80%

Ông Phạm Nam Tiến

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

01/11/1968

Tỉnh Ninh Bình

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Đại học chuyên ngành Báo chí, Đại học chuyên ngành Chính trị học

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 79,34%

Bà Trần Thị Oanh

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng

22/05/1977

Tỉnh Ninh Bình

Thạc sĩ Kinh tế; Đại học chuyên ngành Kinh tế Nông lâm

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 77,04%

Bà Trần Hồng Nguyên

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội

26/05/1969

Tỉnh Thanh Hóa

Tiến sĩ Luật; Đại học chuyên ngành Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 82,36%

Bà Đoàn Thu Hà

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn

10/05/1976

Tỉnh Ninh Bình

Đại học chuyên ngành tài chính - tín dụng; Thạc sĩ Kinh tế

Dân tộc: Nùng

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 91,83%

Ông Y Thanh Hà Niê KĐăm

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

23/12/1973

Tỉnh Đắk Lắk

Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Kinh tế đối ngoại, Cử nhân Chính trị chuyên ngành Công tác tổ chức

Dân tộc: Ê-đê

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 92,27%

Ông Nguyễn Văn Hiển

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

16/02/1974

Tỉnh Ninh Bình

Tiến sĩ Luật Tư pháp - Hình sự; Đại học chuyên ngành Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 89,66%

Bà Trịnh Thị Tú Anh

Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Lâm Đồng

17/08/1980

Tỉnh Quảng Ngãi

Tiến sĩ Vật lý hạt nhân; Tiến sĩ Tiếng Anh; Đại học chuyên ngành Vật lý, Đại học chuyên ngành Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 90,06%

Ông Nguyễn Văn Thắng

Bộ trưởng Bộ Tài chính

12/09/1973

Thành phố Hà Nội

Tiến sĩ Tài chính lý thuyết tiền tệ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 92,73%

Bà Cil Bri

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng

18/05/1977

Tỉnh Lâm Đồng

Bác sĩ Chuyên khoa I chuyên ngành Y tế cộng đồng; Đại học chuyên ngành Bác sĩ đa khoa

Dân tộc: Cơ-ho

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 86,30%

Ông Nguyễn Văn Quảng

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

23/08/1969

Thành phố Hải Phòng

Tiến sĩ Luật; Thạc sĩ Luật; Đại học chuyên ngành Luật; Cao đẳng Kiểm sát

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 88,31%

Ông Nguyễn Văn Ngọc

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt

01/03/1984

Tỉnh Thanh Hóa

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học sự sống; Đại học chuyên ngành Sinh học

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 88,02%

Ông Đặng Đức Hiệp

Chủ tịch HĐND phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

11/07/1998

Tỉnh Hà Tĩnh

Thạc sĩ Tài chính ngân hàng; Đại học chuyên ngành Kinh tế

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 88,76%

Ông Vừ A Bằng

31/08/1974

Tỉnh Điện Biên

Đại học Y khoa chuyên ngành Bác sĩ đa khoa; Bác sĩ chuyên khoa cấp I

Dân tộc: HMông

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 93,72%

Bà Nguyễn Thị Uyên Trang

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp

31/08/1982

Tỉnh Đồng Tháp

Tiến sĩ Quản lý công; Thạc sĩ Kinh tế; Đại học chuyên ngành Kinh tế, Cử nhân Ngôn ngữ Anh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 76,54%

Ông Tạ Minh Tâm

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đồng Tháp

07/11/1978

Tỉnh Đồng Tháp

Đại học chuyên ngành Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 78,51%

Ông Nguyễn Minh Sơn

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội

21/02/1972

Tỉnh Tây Ninh

Tiến sĩ Kinh tế; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh; Đại học chuyên ngành khai thác máy tàu biển, Đại học chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 73,38%

Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Đồng Tháp

15/05/1975

Tỉnh Đồng Tháp

Thạc sĩ Luật; Đại học chuyên ngành Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 72,83%

Ông Nguyễn Văn Mười

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp

07/12/1972

Tỉnh Đồng Tháp

Thạc sĩ Luật Kinh tế; Cử nhân Luật, Cử nhân Ngôn ngữ Anh; Cao đẳng Kiểm sát

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 75,66%

Bà Lò Thị Luyến

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên

02/02/1974

Tỉnh Sơn La

Đại học chuyên ngành Lâm nghiệp; Đại học chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Dân tộc: Thái

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 88,23%

Ông Nguyễn Tân Cương

Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

12/02/1966

Tỉnh Ninh Bình

Cử nhân Quân sự

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 73,01%

Bà Hoàng Thị Thơ

Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp

25/12/1973

Tỉnh Đồng Tháp

Thạc sĩ Luật Lý luận và Lịch sử Nhà nước và pháp luật; Đại học chuyên ngành Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 73,53%

Bà Châu Thị Mỹ Phương

Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp

20/07/1972

Tỉnh Đồng Tháp

Thạc sĩ Quản lý giáo dục; Đại học chuyên ngành Sư phạm, Cử nhân Ngôn ngữ Anh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 84,36%

Bà Nguyễn Thanh Cầm

Đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XV

11/08/1975

Tỉnh Hưng Yên

Tiến sĩ Công tác xã hội; Thạc sĩ Công tác xã hội, Thạc sĩ tiếng Anh; Đại học chuyên ngành Quan hệ quốc tế

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 73,77%

Ông Dương Trung Ý

Ông Dương Trung Ý

Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

30/09/1971

Tỉnh Bắc Ninh

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học; Đại học chuyên ngành Lịch sử, Đại học chuyên ngành tiếng Anh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 66,79%

Ông Phạm Văn Hòa

Ông Phạm Văn Hòa

Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp

02/10/1962

Tỉnh Đồng Tháp

Thạc sĩ Giáo dục chính trị; Đại học chuyên ngành Kinh tế, Đại học chuyên ngành Hành chính

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 76,62%

Bà Đỗ Thị Thu Thảo

Bà Đỗ Thị Thu Thảo

Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam

18/11/1975

Tỉnh Vĩnh Long

Tiến sĩ Kinh tế chính trị; Thạc sĩ Quản lý công; Đại học chuyên ngành Xã hội học, Cử nhân tiếng Anh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 61,82%

Ông Lê Trung Quân

Ông Lê Trung Quân

Thư ký Phó Chủ tịch Quốc hội

24/01/1989

Tỉnh Đồng Tháp

Thạc sĩ Quan hệ quốc tế, Thạc sĩ tiếng Anh; Đại học chuyên ngành Quan hệ quốc tế

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 75,32%

Bà Võ Thị Hoài Ngọc

Bà Võ Thị Hoài Ngọc

Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp

31/10/1977

Tỉnh Đồng Tháp

Thạc sĩ An ninh nhân dân; Đại học chuyên ngành Điều tra trinh sát

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 74,37%

Ông Đoàn Hùng Vũ

Ông Đoàn Hùng Vũ

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp

12/03/1974

Tỉnh Đồng Tháp

Thạc sĩ Kinh tế; Đại học chuyên ngành Tin học

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 70,49%

Ông Huỳnh Văn Ngon

Ông Huỳnh Văn Ngon

Thiếu tướng, Phó Chính ủy Quân khu 9, Bộ Quốc phòng

10/03/1971

Tỉnh Vĩnh Long

Đại học chuyên ngành Khoa học xã hội và Nhân văn

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 77,76%

Bà Trịnh Thị Mùi

Bà Trịnh Thị Mùi

Chủ tịch Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam

17/10/1962

Tỉnh Ninh Bình

Thạc sĩ Nghệ thuật học; Đại học Sân khấu điện ảnh, Đại học chuyên ngành Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 73,86%

Nguyễn Tiến Thiện (Thượng tọa Thích Đức Thiện)

Ông Nguyễn Tiến Thiện (Thượng tọa Thích Đức Thiện)

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

05/04/1966

Tỉnh Bắc Ninh

Đại học chuyên ngành Vật giá; Học viện Phật giáo Việt Nam; Học viện Phật Quang Sơn; Đại học chuyên ngành Nghiên cứu Phật học; Tiến sĩ Phật học

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Phật giáo

Tỷ lệ % số phiếu: 91,16%

Trần Tiến Dũng

Ông Trần Tiến Dũng

 Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

07/03/1975

Tỉnh Ninh Bình

Thạc sĩ Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 94,20%

Ông Nguyễn Ngọc Sơn

Ông Nguyễn Ngọc Sơn

Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường

25/05/1975

Thành phố Hải Phòng

Đại học chuyên ngành Luật, Đại học chuyên ngành Kế toán, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Tiến sĩ Quản lý xây dựng

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 91,66%

Bà Trần Thị Hải Hà

Bà Trần Thị Hải Hà

Phó giám đốc Sở Tài chính thành phố Hải Phòng

01/11/1978

Thành phố Hải Phòng

Đại học chuyên ngành Kinh tế Đầu tư; Thạc sĩ Kinh tế Tài chính Ngân hàng

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 93,05%

Bà Trần Lan Phương

Bà Trần Lan Phương

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

06/11/1975

Thành phố Hà Nội

Đại học chuyên ngành tiếng Anh; Đại học chuyên ngành Luật; Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng, Thạc sĩ Luật; Tiến sĩ Kinh tế

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 95,21%

Ông Hoàng Văn Tuyên

Ông Hoàng Văn Tuyên

Vụ trưởng Vụ Chính sách, Bộ Dân tộc và Tôn giáo

16/03/1975

Tỉnh Lạng Sơn

Đại học chuyên ngành Trồng trọt; Thạc sĩ Quản lý hành chính công

Dân tộc: Nùng

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 90,67%

Ông Lê Trí Vũ

Ông Lê Trí Vũ

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng

07/10/1978

Thành phố Hải Phòng

Đại học chuyên ngành Văn hóa, Đại học chuyên ngành Luật Kinh tế; Thạc sĩ văn hóa học

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 97,55%

Ông Đôn Tuấn Phong

Ông Đôn Tuấn Phong

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV

27/07/1970

Thành phố Hà Nội

Đại học chuyên ngành Ngoại ngữ (tiếng Anh); Thạc sĩ Quy hoạch phát triển; Tiến sĩ Kinh tế

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 97,60%

Ông Nguyễn Thành Trung (Hải Phòng)

Ông Nguyễn Thành Trung

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng

29/02/1976

Thành phố Hải Phòng

Đại học chuyên ngành Bảo tồn Bảo tàng; Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 93,58%

Bà Phạm Thúy Chinh

Bà Phạm Thúy Chinh

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XV

15/01/1970

Tỉnh Lào Cai

Đại học chuyên ngành Luật, Đại học chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Thạc sĩ Luật

Dân tộc: HMông

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 94,72%

Ông Tô Đình Sơn

Ông Tô Đình Sơn

Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

19/10/1972

Thành phố Hải Phòng

Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 91,10%

Ông Lê Hoài Trung

Ông Lê Hoài Trung

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

27/04/1961

Thành phố Huế

Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật quốc tế và Ngoại giao

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 94,96%

Ông Nguyễn Tiến Nam

Ông Nguyễn Tiến Nam

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế

02/11/1974

Thành phố Huế

Đại học chuyên ngành Luật, Đại học chuyên ngành Sư phạm giáo dục chính trị

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 92,49%

Ông Nguyễn Thanh Xuân

Ông Nguyễn Thanh Xuân

Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế

10/09/1982

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngoại khoa; Bác sĩ Y khoa; Cử nhân tiếng Anh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 82,57%

Ông Nguyễn Đình Trung

Ông Nguyễn Đình Trung

Bí thư Thành ủy Huế

19/04/1973

Tỉnh Nghệ An

Cử nhân Luật, Thạc sĩ hành chính công

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 84,40%

Ông Võ Thanh Tùng

Ông Võ Thanh Tùng

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

17/07/1979

Tỉnh Quảng Trị

Phó Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành Vật lý chất rắn; Đại học chuyên ngành Vật lý chất rắn

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 83,92%

Ông Nguyễn Tiến Hùng

Ông Nguyễn Tiến Hùng

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế

05/01/1975

Tỉnh Ninh Bình

hạc sĩ Luật; Đại học chuyên ngành Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 86,99%

Ông Nguyễn Quốc Đoàn

Ông Nguyễn Quốc Đoàn

Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ

26/08/1975

Tỉnh Ninh Bình

Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật, Cử nhân Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 92,58%

Bà Nguyễn Thị Sửu

Bà Nguyễn Thị Sửu

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Huế

09/11/1973

Thành phố Huế

Tiến sĩ Ngữ văn; Thạc sĩ Ngữ văn; Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học chuyên ngành Ngữ văn

Dân tộc: Ta-ôi

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 86,27%

Ông Nguyễn Hải Nam

Ông Nguyễn Hải Nam

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính

02/10/1977

Tỉnh Bắc Ninh

Tiến sĩ Tài chính - ngân hàng; Thạc sĩ Tài chính; Đại học chuyên ngành Tài chính

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 90,02%

Ông Nguyễn Trúc Sơn

Ông Nguyễn Trúc Sơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

08/06/1971

Tỉnh Vĩnh Long

Thạc sĩ khoa học về quản trị chương trình và chính sách công; Đại học chuyên ngành Quản trị chương trình và chính sách công, Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 72,66%

Ông Phan Văn Mãi

Ông Phan Văn Mãi

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội

25/02/1973

Tỉnh Vĩnh Long

Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Anh văn

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 80,55%

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long

13/11/1980

Tỉnh Vĩnh Long

Thạc sĩ Chính sách công; Đại học chuyên ngành Kinh tế - kế toán

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 64,07%

Bà Trần Thị Thanh Lam

Bà Trần Thị Thanh Lam

Đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

29/09/1979

Tỉnh Vĩnh Long

Thạc sĩ Luật; Cử nhân Xã hội học

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 73,26%

Bà Phạm Thu Xanh

Bà Phạm Thu Xanh

Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng

20/10/1965

Thành phố Hải Phòng

Đại học Y khoa, bác sỹ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Sản ngoại; Tiến sĩ Y tế công cộng

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 93,74%

Ông Võ Văn Hội

Ông Võ Văn Hội

Thiếu tướng, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội

25/04/1971

Tỉnh Vĩnh Long

Đại học chuyên ngành Quân sự

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 72,52%

Ông Trần Văn Lâu

Ông Trần Văn Lâu

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

05/03/1970

Thành phố Cần Thơ

Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Cử nhân Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 84,37%

Ông Lã Thanh Tân

Ông Lã Thanh Tân

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng

02/10/1967

Thành phố Hải Phòng

Đại học chuyên ngành Hành chính; Thạc sĩ Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 93,83%

Ông Ngô Sỹ Cường

Ông Ngô Sỹ Cường

Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Tài Nguyên và Môi trường Việt Nam

19/11/1977

Tỉnh Bắc Ninh

Tiến sĩ Kỹ thuật trắc địa - bản đồ; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ kỹ thuật trắc địa; Đại học chuyên ngành địa chính; Đại học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 61,25%

Ông Thạch Phước Bình

Ông Thạch Phước Bình

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long

28/09/1978

Tỉnh Vĩnh Long

Tiến sĩ Quản trị kinh doanh; Thạc sĩ Quản trị nhân lực; Đại học chuyên ngành Luật, Đại học chuyên ngành Kinh tế, Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh

Dân tộc: Khơ me

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 74,98%

Ông Trần Quốc Tuấn

Ông Trần Quốc Tuấn

Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long

08/02/1970

Tỉnh Gia Lai

Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý; Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học chuyên ngành Hóa hữu cơ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 69,44%

Ông Nguyễn Duy Minh

Ông Nguyễn Duy Minh

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng

26/07/1982

Thành phố Đà Nẵng

Đại học chuyên ngành Kinh tế phát triển; Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 81,19%

Ông Nguyễn Văn Hạnh

Ông Nguyễn Văn Hạnh

Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long

05/01/1979

Tỉnh Vĩnh Long

Tiến sĩ Điều tra tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội; Thạc sĩ Cảnh sát Cảnh sát điều tra; Đại học chuyên ngành Cảnh sát điều tra

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 71,10%

Bà Tống Thị Hạnh

Bà Tống Thị Hạnh

Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

07/12/1977

Tỉnh Ninh Bình

Thạc sĩ luật; Đại học chuyên ngành Luật, Cử nhân tiếng Anh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 52,8242%

Ông Bùi Xuân Hải

Ông Bùi Xuân Hải

Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng

28/02/1972

Thành phố Hà Nội

Đại học chuyên ngành Luật; Tiến sĩ Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 94,11%

Ông Vũ Hùng Vương

Ông Vũ Hùng Vương

Thiếu tướng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam

19/07/1951

Tỉnh Hưng Yên

Đại học An ninh, Đại học chuyên ngành Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 61,22%

Ông Nguyễn Đào Tùng

Ông Nguyễn Đào Tùng

Giám đốc Học viện Tài chính

29/05/1975

Thành phố Hà Nội

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế; Cử nhân Tiếng Anh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 65,23%

Ông Trần Trí Cường

Ông Trần Trí Cường

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

25/07/1988

Tỉnh Vĩnh Long

Thạc sĩ Quản lý kinh tế; Đại học Quân sự, Đại học Luật, Đại học Ngôn ngữ Anh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 65,41%

Ông Hồ Thanh Tuấn

Ông Hồ Thanh Tuấn

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long

24/08/1971

Đại học chuyên ngành Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 66,53%

Ông Trần Văn Thắng

Ông Trần Văn Thắng

Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội

21/04/1975

Tỉnh Hưng Yên

Đại học chuyên ngành Kinh tế; Đại học chuyên ngành Xây dựng

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 63,77%

Ông Bùi Trung Thành

ông Bùi Trung Thành

Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng

10/10/1976

Thành phố Hải Phòng

Đại học chuyên ngành Luật; Tiến sĩ Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 97,51%

Ông Lê Ngọc Châu

Ông Lê Ngọc Châu

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng

26/01/1972

Thành phố Hà Nội

Tiến sĩ Luật học

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 99,85%

Ông Lâm Văn Mẫn

Ông Lâm Văn Mẫn

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

10/12/1970

Thành phố Cần Thơ

Tiến sĩ Kinh tế; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Đại học chuyên ngành Tài chính, Đại học chuyên ngành Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 89,20%

Ông Tạ Văn Hạ

Ông Tạ Văn Hạ

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

24/01/1970

Tỉnh Bắc Ninh

Đại học chuyên ngành Điện; Đại học chuyên ngành Luật; Thạc sĩ Kinh tế

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 81,32%

Bà Phạm Thị Minh Huệ

Bà Phạm Thị Minh Huệ

Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ

02/03/1984

Tỉnh Hưng Yên

Thạc sĩ Chính sách công; Đại học chuyên ngành Luật Tư pháp

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 71,82%

Bà Tô Ái Vang

Bà Tô Ái Vang

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ

29/05/1975

Thành phố Cần Thơ

Thạc sĩ Quản lý giáo dục; Đại học chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 83,15%

Ông Hoàng Thanh Tùng

Ông Hoàng Thanh Tùng

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội

25/12/1966

Tỉnh Nghệ An

Thạc sĩ Luật học, Cử nhân Luật.

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 79,25%

Bà Triệu Thị Ngọc Diễm

Bà Triệu Thị Ngọc Diễm

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ

02/02/1985

Thành phố Cần Thơ

Tiến sĩ Quản lý công; Đại học chuyên ngành Ngữ văn

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 82,03%

Ông Lê Minh Nam

Ông Lê Minh Nam

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội

28/02/1975

Tỉnh Thanh Hóa

Tiến sĩ Quản lý công; Đại học chuyên ngành Tài chính kế toán

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 81,27%

Bà Lê Thị Thanh Lam

Bà Lê Thị Thanh Lam

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ

30/11/1974

Tỉnh Đồng Nai

Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 82,63%

Ông Trần Đức Thắng

Ông Trần Đức Thắng

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

11/08/1973

Tỉnh Phú Thọ

Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Tài chính ngân hàng

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 92,31%

Ông Vũ Danh Hiệp

Ông Vũ Danh Hiệp

Phó Vụ trưởng thường trực Vụ Kinh tế và Tài chính thuộc Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội

09/06/1981

Tỉnh Phú Thọ

Thạc sĩ Tài chính, ngân hàng; Đại học chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 83,28%

Ông Nguyễn Tuấn Anh

Ông Nguyễn Tuấn Anh

Phó Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ

11/08/1975

Tỉnh Thanh Hóa

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nông nghiệp; Đại học chuyên ngành Nông nghiệp, Đại học chuyên ngành tiếng Anh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 88,81%

Bà Phạm Kiều Anh Thơ

Bà Phạm Kiều Anh Thơ

Trưởng phòng Đào tạo đại học, Giảng viên bộ môn Sinh lý, Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

20/12/1987

Tỉnh An Giang

Tiến sĩ khoa học Y; Đại học chuyên ngành Y đa khoa

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 55,94%

Ông Đào Chí Nghĩa

Ông Đào Chí Nghĩa

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ

12/06/1982

Thành phố Cần Thơ

Thạc sĩ Quản lý kinh tế; Đại học chuyên ngành Quản lý kinh tế

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 78,28%

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội

15/07/1975

Thành phố Hải Phòng

Tiến sĩ Quản trị kinh doanh; Thạc sĩ Quản trị Marketing, Thạc sĩ tiếng Anh; Đại học chuyên ngành Tài chính, Đại học chuyên ngành tiếng Anh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 77,18%

Bà Phùng Thị Hồng Hà

Bà Phùng Thị Hồng Hà

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội

01/05/1971

Thành phố Hà Nội

Thạc sĩ Tài chính ngân hàng; Đại học chuyên ngành Kinh tế

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 88,62%

Lê Quang Tùng

Ông Lê Quang Tùng

Bí thư Thành ủy Cần Thơ

30/10/1971

Tỉnh Hà Tĩnh

Tiến sĩ Quản lý kinh tế, Kỹ sư cơ khí giao thông

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 89,07%

Ông Huỳnh Văn Hung

Ông Huỳnh Văn Hung

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ

17/10/1975

Tỉnh An Giang

Đại học Quân sự chuyên ngành Binh chủng hợp thành

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 79,61%

Ông Hoàng Anh Công

Ông Hoàng Anh Công

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội

28/03/1971

Tỉnh Hưng Yên

Thạc sĩ Luật, Cử nhân Hành chính

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 77,64%%

Bà Lê Kim Anh

Bà Lê Kim Anh

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội

07/01/1975

Tỉnh Thanh Hóa

Thạc sĩ Chính trị học; Đại học chuyên ngành Luật quốc tế; Đại học chuyên ngành Chính trị học

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 77,00%

Ông Nguyễn Lân Hiếu

Ông Nguyễn Lân Hiếu

14/09/1972

Tỉnh Hưng Yên

Tiến sĩ Y khoa

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 85,93%

Bà Nguyễn Thị Hồng Chương

Bà Nguyễn Thị Hồng Chương

Phó Vụ trường Vụ Pháp luật và Tư pháp thuộc Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội

19/05/1980

Tỉnh Phú Thọ

Thạc sĩ Luật; Đại học chuyên ngành Tư pháp và Hành chính Nhà nước

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 85,94%

Ông Huỳnh Quyết Thắng

Ông Huỳnh Quyết Thắng

24/05/1967

Tỉnh Gia Lai

Đại học chuyên ngành Khoa học máy tính; Tiến sĩ Khoa học máy tính

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 65,53%

Bà Dương Minh Ánh

Bà Dương Minh Ánh

Tỉnh Hưng Yên

Thạc sĩ Quản lý giáo dục; Đại học chuyên ngành Thanh nhạc, Đại học chuyên ngành Quản lý xã hội

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 67,60%

Ông Trần Việt Anh

Ông Trần Việt Anh

22/10/1975

Thành phố Đà Nẵng

Tiến sĩ Kiến trúc; Thạc sĩ chuyên ngành Quy hoạch đô thị di sản và phát triển bền vững; Đại học chuyên ngành Kiến trúc

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 80,25%

Ông Nguyễn Hoàng Trường

Ông Nguyễn Hoàng Trường

13/10/1981

Thành phố Hà Nội

Đại học chuyên ngành Xây dựng Cầu đường; Thạc sĩ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 75,90%

Ông Lưu Nam Tiến

Ông Lưu Nam Tiến

Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

19/08/1975

Tỉnh Bắc Ninh

Đại học chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Đào tạo cấp chiến dich - chiến lược, Học viện quốc phòng

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 83,13%

Ông Phạm Trọng Nhân

Ông Phạm Trọng Nhân

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh

20/03/1972

Thành phố Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Kinh tế; Đại học chuyên ngành Tài chính kế toán; Đại học chuyên ngành quản trị doanh nghiệp

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 62,96%

Bà Nguyễn Phạm Duy Trang

Bà Nguyễn Phạm Duy Trang

Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

26/01/1982

Thành phố Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Luật học, Cử nhân Luật Hình sự, Cử nhân Ngôn ngữ Anh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 81,57%

Ông Nguyễn Thành Trung

Ông Nguyễn Thành Trung

Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh

14/03/1976

Thành phố Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Chính trị học, Đại học Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 78,90%

Ông Nguyễn Xuân Kỳ

Ông Nguyễn Xuân Kỳ

Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

15/04/1975

Thành phố Hà Nội

Đại học chuyên ngành Luật; Thạc sĩ Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 85,66%

Ông Hồ Sỹ Hùng

Ông Hồ Sỹ Hùng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

14/04/1968

Tỉnh Nghệ An

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế; Đại học chuyên ngành Kinh tế

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 81,29%

Ông Đỗ Đức Hồng Hà

Ông Đỗ Đức Hồng Hà

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội

30/08/2026

Thành phố Hải Phòng

Đại học chuyên ngành Luật, Đại học chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Đại học chuyên ngành Hành chính, Tiến sĩ Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 78,20%

Bà Trần Thị Nhị Hà

Bà Trần Thị Nhị Hà

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội

25/11/1973

Thành phố Hà Nội

Tiến sĩ Y học; Đại học chuyên ngành Y, Đại học chuyên ngành Luật, Cử nhân tiếng Anh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 76,47%

Ông Dương Đức Hải

Ông Dương Đức Hải

Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

13/03/1977

Thành phố Hà Nội

Đại học chuyên ngành Luật; Thạc sĩ Quản lý hành chính công; Tiến sĩ Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 85,22%

Ông Trần Thanh Hà

Ông Trần Thanh Hà

Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội

27/03/1975

Tỉnh Ninh Bình

Đại học chuyên ngành Kinh tế; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 85,21%

Ông Đặng Minh Châu (Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm)

Ông Đặng Minh Châu (Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm)

Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

27/12/1956

Tỉnh Hưng Yên

Đại học chuyên ngành Phật giáo; Tiến sĩ Triết học

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Phật giáo

Tỷ lệ % số phiếu: 77,64%

Ông Nguyễn Ngọc Việt

Ông Nguyễn Ngọc Việt

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa, thành phố Hà Nội

02/08/1981

Thành phố Hà Nội

Đại học chuyên ngành Kỹ sư bảo hộ lao động; Đại học chuyên ngành Luật; Thạc sĩ Luật; Tiến sĩ Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 83,03%

Ông Hoàng Minh Sơn

Ông Hoàng Minh Sơn

Quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo

25/09/1969

Tỉnh Hưng Yên

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kỹ thuật Tự động hóa; Tiến sĩ Tiếng Đức; Đại học chuyên ngành Điện

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 80,16%

Bà Nguyễn Thị Thu Dung

Bà Nguyễn Thị Thu Dung

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Thái Bình

04/08/2026

Tỉnh Hưng Yên

Đại học y khoa, Tiến sĩ Y tế công cộng

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 76,18%

Ông Nguyễn Duy Ngọc

Ông Nguyễn Duy Ngọc

Bí thư Thành ủy Hà Nội

27/08/1964

Tỉnh Hưng Yên

Thạc sĩ Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 97,13%

Bà Lâm Thị Phương Thanh

Bà Lâm Thị Phương Thanh

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

26/07/1967

Tỉnh Ninh Bình

Thạc sĩ Luật, Cử nhân Lịch sử

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 82,15%

Ông Lê Nhật Thành

Ông Lê Nhật Thành

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Hội đồng Dân tộc

07/08/1975

Tỉnh Ninh Bình

Đại học An ninh nhân dân; Đại học chuyên ngành tiếng Anh; Tiến sĩ Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 81,30%

Ông Nguyễn Kim Sơn

Ông Nguyễn Kim Sơn

Phó ban Chính sách, chiến lược Trung ương

18/11/1966

Thành phố Hải Phòng

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngữ văn

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 70,59%

Ông Sầm Minh Hồ

Ông Sầm Minh Hồ

Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng

28/07/1976

Tỉnh Cao Bằng

Thạc sĩ Luật về quyền con người; Đại học chuyên ngành Điều tra tội phạm xâm phạm An ninh quốc gia

Dân tộc: HMông

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 84,07%

Ông Vũ Văn Cường

Ông Vũ Văn Cường

Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh

10/03/1980

Tỉnh Bắc Ninh

Đại học chuyên ngành Kinh tế; Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 83,36%

Ông Trần Văn Đăng

Ông Trần Văn Đăng

Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh

10/06/1990

Tỉnh Bắc Ninh

Đại học chuyên ngành Y sinh học Thể dục thể thao; Đại học chuyên ngành Luật; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 82,31%

Ông Tráng A Tếnh

Ông Tráng A Tếnh

Chánh án Tòa án nhân dân khu vực 4 - Sơn La

09/11/1974

Tỉnh Sơn La

Đại học chuyên ngành Luật

Dân tộc: HMông

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 90,66%

Bà Lò Thị Huyền

Bà Lò Thị Huyền

Giáo viên trường Mầm non Mộc Lỵ, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La

27/03/1999

Tỉnh Sơn La

Đại học chuyên ngành giáo dục Mầm non

Dân tộc: Thái

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 91,77%

Bà Nguyễn Thị Hồng

Bà Nguyễn Thị Hồng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

27/03/1968

Thành phố Hà Nội

Đại học chuyên ngành Quản lý ngoại hối; Thạc sĩ Kinh tế phát triển

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 95,09%

Ông Lường Văn Thâm

Ông Lường Văn Thâm

Chủ tịch Hội Nông dân xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La

15/04/1986

Tỉnh Sơn La

Đại học chuyên ngành Quản lý đất đai

Dân tộc: Thái

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 81,27%

Ông Lò Việt Phương

Ông Lò Việt Phương

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội

17/06/1973

Tỉnh Sơn La

Thạc sĩ Quản lý công; Đại học chuyên ngành cầu đường; Kỹ sư Kinh tế xây dựng

Dân tộc: Thái

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 91,43%

Bà Hoàng Ngân Hoàn

Bà Hoàng Ngân Hoàn

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La

27/10/1978

Tỉnh Hưng Yên

Đại học chuyên ngành Bảo hộ lao động; Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 90,85%

Ông Hoàng Văn Nghiệm

Ông Hoàng Văn Nghiệm

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

02/09/1968

Tỉnh Lạng Sơn

Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế Chính trị, Cử nhân Thương mại

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 96,69%

Ông Quàng Văn Hương

Ông Quàng Văn Hương

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

03/07/1969

Tỉnh Sơn La

Đại học chuyên ngành Quản lý đất đai; Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp

Dân tộc: Thái

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 94,88%

Bà Lý Thị Lan

Bà Lý Thị Lan

Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang

12/09/1974

Tỉnh Cao Bằng

Thạc sĩ Quan hệ quốc tế; Cử nhân tiếng Trung Quốc

Dân tộc: HMông

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 94,19%

Ông Hoàng Ngọc Định

Ông Hoàng Ngọc Định

Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang

22/12/1973

Tỉnh Tuyên Quang

Đại học chuyên ngành Biên phòng

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 94,87%

Ông Trịnh Văn Quyết

Ông Trịnh Văn Quyết

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

22/01/1966

Thành phố Hải Phòng

Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 89,88%

Bà Vương Thị Hương

Bà Vương Thị Hương

Phó Chủ tịch UBND xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang

28/09/1988

Tỉnh Tuyên Quang

Thạc sĩ Quản lý kinh tế; Đại học chuyên ngành Quản lý kinh tế

Dân tộc: La-chí

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 91,37%

Bà Lò Thị Việt Hà

Bà Lò Thị Việt Hà

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

15/11/1977

Tỉnh Sơn La

Cao đẳng Kiểm sát; Thạc sĩ Luật

Dân tộc: Thái

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 91,71%

Bà Ma Thị Thúy

Bà Ma Thị Thúy

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tỉnh Tuyên Quang

03/10/1978

Tỉnh Tuyên Quang

Đại học chuyên ngành Luật kinh tế, Đại học chuyên ngành Trồng trọt, Đại học chuyên ngành tiếng Anh; Thạc sĩ ngành khoa học cây trồng

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 76,95%

Bà Nguyễn Việt Hà

Bà Nguyễn Việt Hà

Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang

03/12/1985

Tỉnh Tuyên Quang

Đại học chuyên ngành Luật; Thạc sĩ Luật

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 80,49%

Ông Nguyễn Đắc Vinh

Ông Nguyễn Đắc Vinh

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

25/11/1972

Tỉnh Nghệ An

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hóa học

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 78,46%

Bà Lê Thị Kim Dung

Bà Lê Thị Kim Dung

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang

10/02/1974

Tỉnh Ninh Bình

Đại học chuyên ngành Tài chính tín dụng; Thạc sĩ Kinh tế tài chính, ngân hàng

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 90,85%

Bà Nguyễn Thị Kim Anh

Bà Nguyễn Thị Kim Anh

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

11/03/1973

Tỉnh Thanh Hóa

Thạc sĩ Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 82,86%

Bà Trần Thị Vân

Bà Trần Thị Vân

Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh

22/02/1975

Tỉnh Bắc Ninh

Đại học chuyên ngành Luật; Đại học chuyên ngành Tiếng anh; Thạc sĩ Lịch sử Đảng; Tiến sĩ Lịch sử Đảng

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 86,99%

Ông Nguyễn Như So

Ông Nguyễn Như So

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

23/08/1957

Tỉnh Bắc Ninh

Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 85,1%

Ông Nguyễn Ngọc Bảo

Ông Nguyễn Ngọc Bảo

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

16/06/1967

Tỉnh Bắc Ninh

Đại học chuyên ngành Kinh tế kỹ thuật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 85,87%

Bà Nguyễn Thị Quý

Bà Nguyễn Thị Qúy

Phó Giám đốc Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh

25/04/1983

Tỉnh Bắc Ninh

Đại học chuyên ngành Đàn hát Dân ca Việt Nam; Thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 73,46%

Ông Đỗ Văn Chiến

Ông Đỗ Văn Chiến

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội

10/11/1962

Tỉnh Tuyên Quang

Kỹ sư Nông nghiệp

Dân tộc: Sán Dìu

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 91,47%

Ông Trần Văn Tuấn

Ông Trần Văn Tuấn

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh

03/06/1970

Tỉnh Bắc Ninh

Đại học chuyên ngành Luật hành chính; Đại học chuyên ngành Chính trị; Thạc sĩ Chính trị học

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 83,84%

Bà Nguyễn Thị Hương

Bà Nguyễn Thị Hương

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh

29/10/1973

Tỉnh Bắc Ninh

Đại học chuyên ngành Luật, Quản trị kinh doanh; Thạc sĩ Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 90,54%

Ông Nguyễn Đức Hùng

Ông Nguyễn Đức Hùng

Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh

08/11/1989

Tỉnh Bắc Ninh

Đại học chuyên ngành Kỹ sư xây dựng; Thạc sĩ Xây dựng công trình thủy

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 87,58%

Ông Phạm Ngọc Lâm

Ông Phạm Ngọc Lâm

Vụ trưởng, Thư ký Phó Chủ tịch Quốc hội

05/04/1978

Tỉnh Ninh Bình

Đại học chuyên ngành Kinh tế đầu tư; Thạc sĩ Kinh tế đầu tư

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 91,27%

Ông Bùi Quang Huy

Ông Bùi Quang Huy

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

25/03/1977

Tỉnh Nghệ An

Thạc sĩ luật học

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 91,78%

Ông Trường Trung Tuyến

Ông Trường Trung Tuyến

Chủ tịch HĐND xã Ya Hội, tỉnh Gia Lai

27/10/1981

Tỉnh Gia Lai

Thạc sĩ Quản lý Kinh tế; Đại học chuyên ngành Sư phạm Hóa, Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh

Dân tộc: Ba-na

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 91,09%

Bà Nguyễn Thị Mai Phương

Bà Nguyễn Thị Mai Phương

10/08/1970

Thành phố Hà Nội

Thạc sĩ Quản lý khoa học và Công nghệ; Đại học chuyên ngành Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 90,93%

Ông Châu Ngọc Tuấn

Ông Châu Ngọc Tuấn

Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

28/12/1970

Tỉnh Gia Lai

Đại học chuyên ngành Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 89,4%

Bà Đoàn Thị Lê An

Bà Đoàn Thị Lê An

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng

26/02/1979

Tỉnh Cao Bằng

Đại học chuyên ngành Quản lý Văn hóa; Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 80,75%%

Ông Đinh Ngọc Quý

Ông Đinh Ngọc Quý

Đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

20/02/1973

Tỉnh Ninh Bình

Thạc sĩ Luật; Đại học chuyên ngành Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 88,49%

Ông Lê Hoàng Anh

Ông Lê Hoàng Anh

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội

30/07/1973

Tỉnh Thanh Hóa

Thạc sĩ Kinh tế; Đại học chuyên ngành Quản lý kinh tế, Đại học chuyên ngành Luật, Đại học chuyên ngành Nông học

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 88,13%

Ông Trần Minh Trọng

Ông Trần Minh Trọng

Phó Chính ủy Quân khu 5

25/08/1973

Thành phố Đà Nẵng

Đại học chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 85,88%

Bà Huỳnh Thị Anh Thảo

Bà Huỳnh Thị Anh Thảo

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai

16/11/1982

Tỉnh Gia Lai

Thạc sĩ Ngôn ngữ học; Đại học chuyên ngành Ngữ văn

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 80,63%

Ông Trần Kim Kha

Ông Trần Kim Kha

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai

24/12/1979

Tỉnh Gia Lai

Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin; Thạc sĩ Công nghệ thông tin, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 82,38%

Ông Nguyễn Văn Cảnh

Ông Nguyễn Văn Cảnh

Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Quốc Thắng

07/12/1977

Tỉnh Gia Lai

Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 78,95%

Ông Đồng Ngọc Ba

Ông Đồng Ngọc Ba

Đại biểu hoạt động chuyên trách của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội

01/09/1972

Tỉnh Bắc Ninh

Đại học chuyên ngành Luật Kinh tế, Tiến sĩ Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 80,94%

Ông Vũ Hồng Quân

Ông Vũ Hồng Quân

06/04/1991

Tỉnh Gia Lai

Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 73,56%

Bà Lý Tiết Hạnh

Bà Lý Tiết Hạnh

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Gia Lai

30/10/1972

Tỉnh Gia Lai

Thạc sĩ Quản lý giáo dục; Đại học sư phạm chuyên ngành Ngữ văn; Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 77,88%

Ông Nguyễn Hồng Diên

Ông Nguyễn Hồng Diên

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội

16/03/1965

Tỉnh Hưng Yên

Tiến sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Lịch sử-Giáo dục học, Cử nhân Kế toán tổng hợp

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 81,92%

Bà Thái Thị Thu Hường

Bà Thái Thị Thu Hường

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên

06/08/1974

Tỉnh Hưng Yên

Thạc sĩ Tài chính tín dụng; Đại học chuyên ngành Tài chính tín dụng

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 91,03%

Ông Phan Đức Hiếu

Ông Phan Đức Hiếu

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XV

19/05/1974

Tỉnh Phú Thọ

Thạc sĩ Luật; Đại học chuyên ngành Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 89,15%

Ông Nguyễn Văn An

Ông Nguyễn Văn An

Đại biểu Quốc hội đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV

30/11/1968

Tỉnh Hưng Yên

Đại học chuyên ngành Luật; Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, Thạc sĩ máy tính, Tiến sĩ Quản lý công

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 91,01%

Ông Nguyễn Hồng Việt

Ông Nguyễn Hồng Việt

Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình, tỉnh Hưng Yên

18/04/1977

Tỉnh Hưng Yên

Đại học chuyên ngành Bác sĩ y khoa; Thạc sĩ Y tế công cộng

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 86,04%

Bà Đoàn Thị Thanh Mai

Bà Đoàn Thị Thanh Mai

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội

13/11/1971

Tỉnh Hưng Yên

Đại học chuyên ngành Tin học; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 84,33%

Ông Nguyễn Văn Huy

Ông Nguyễn Văn Huy

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên

02/01/1979

Tỉnh Hưng Yên

Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Đại học sư phạm chuyên ngành Ngữ Văn, Đại học chuyên ngành Luật Kinh tế-Hành chính; Cử nhân ngôn ngữ Anh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 89,6%

Bà Nguyễn Thị Thùy Trang

Bà Nguyễn Thị Thùy Trang

Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Trung, Hưng Yên

21/08/1982

Tỉnh Hưng Yên

Đại học chuyên ngành Hóa học

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 83,93%

Ông Nguyễn Đại Thắng

Ông Nguyễn Đại Thắng

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội

22/08/1975

Tỉnh Hưng Yên

Đại học chuyên ngành Luật, Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 88,33%

Bà Vũ Hồng Luyến

Bà Vũ Hồng Luyến

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hưng Yên

29/03/1983

Tỉnh Hưng Yên

Đại học; chuyên ngành Luật, Tổ chức, Luật Kinh tế; Thạc sĩ Luật Kinh tế

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 88,97%

Ông Lương Tam Quang

Ông Lương Tam Quang

Bộ trưởng Bộ Công an

17/10/1965

Tỉnh Hưng Yên

Cử nhân Luật, An ninh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 99,22%

Ông Vũ Hải Hà

Ông Vũ Hải Hà

Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại

01/03/1969

Tỉnh Ninh Bình

Thạc sỹ Quản lý chính sách công, Cử nhân Luật, Cử nhân Ngôn ngữ.

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 85,87%

Ông Nguyễn Tuấn Phong

Ông Nguyễn Tuấn Phong

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hưng Yên

29/12/1983

Tỉnh Hưng Yên

Đại học chuyên ngành Kỹ sư công nghệ sinh học, luật, ngoại ngữ; Thạc sĩ Khoa học cây trồng; Tiến sĩ Nông nghiệp

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 95,9%

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

13/03/1972

Thành phố Hà Nội

Thạc sỹ Kinh tế

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 98,78%

Ông Nguyễn Đình Xuân

Ông Nguyễn Đình Xuân

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh

20/10/1971

Tỉnh Tây Ninh

Đại học chuyên ngành Sinh học vật nuôi; Thạc sĩ Sinh thái môi trường

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 69,95%

Ông Đỗ Hoàng Việt

Ông Đỗ Hoàng Việt

Vụ trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế, Văn phòng Quốc hội

09/10/1973

Thành phố Hải Phòng

Đại học chuyên ngành tiếng Anh, Đại học chuyên ngành Kinh tế đối ngoại; Thạc sĩ Ngoại giao và Thương mại

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 74,74%

Ông Lê Tấn Tới

Ông Lê Tấn Tới

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội

04/04/1969

Tỉnh Cà Mau

Tiến sĩ Luật, Cử nhân Cảnh sát

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 77,07%

Ông Nguyễn Duy Tiến

Ông Nguyễn Duy Tiến

Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Tư pháp thuộc Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội

04/07/1978

Tỉnh Hưng Yên

Đại học chuyên ngành Luật Kinh tế và Quốc tế; Thạc sĩ Luật Quốc tế và So sánh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 65,55%

Bà Hoàng Thị Thanh Thuý

Bà Hoàng Thị Thanh Thuý

Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh

02/09/1984

Tỉnh Hưng Yên

Đại học chuyên ngành sư phạm Ngữ văn; Thạc sĩ Chính trị học

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 69,27%

Ông Phạm Hùng Thái

Ông Phạm Hùng Thái

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh

14/10/1970

Tỉnh Tây Ninh

Đại học chuyên ngành Điều tra tội phạm

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 81,21%

Ông Nguyễn Thành Tâm

Ông Nguyễn Thành Tâm

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh

05/01/1979

Tỉnh Tây Ninh

Đại học chuyên ngành Quân sự

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 83,43%

Ông Trịnh Ngọc Phương

Ông Trịnh Ngọc Phương

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

07/08/1970

Tỉnh Tây Ninh

Đại học chuyên ngành Kiến trúc; Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình; Tiến sĩ Quy hoạch vùng và đô thị

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 79,73%

Ông Trần Hải Phú

Ông Trần Hải Phú

Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh

27/08/1989

Tỉnh Tây Ninh

Đại học chuyên ngành Luật Kinh tế; Thạc sĩ Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 65,29 %

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

06/03/1962

Tỉnh Đồng Tháp

Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 81,46%

Ông Chu Mạnh Hùng

Ông Chu Mạnh Hùng

Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Luật Hà Nội

08/04/1973

Tỉnh Phú Thọ

Đại học chuyên ngành Luật quốc tế, Tiến sĩ Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 68,93%

Ông Hoàng Quang Hàm

Ông Hoàng Quang Hàm

Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội

03/05/1970

Tỉnh Phú Thọ

Đại học chuyên ngành kế toán; Tiến sĩ Kinh tế

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 67,13%

Ông Lê Công Đỉnh

Ông Lê Công Đỉnh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Long An, tỉnh Tây Ninh  

20/08/1981

Tỉnh Tây Ninh

Đại học chuyên ngành Kinh tế; Thạc sĩ Kinh tế phát triển

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 79,78%

Bà Phan Thị Mỹ Dung

Bà Phan Thị Mỹ Dung

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh  

28/11/1974

Tỉnh Tây Ninh

Đại học chuyên ngành Luật; Đại học chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn; Thạc sĩ Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 64,59%

Bà Lê Thị Song An

Bà Lê Thị Song An

Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh

11/10/1977

Tỉnh Tây Ninh

Đại học chuyên ngành Sinh vật; Thạc sĩ Sinh thái học

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 68,6%

Bà Cao Thị Xuân

Bà Cao Thị Xuân

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

18/09/1969

Tỉnh Thanh Hóa

Đại học chuyên ngành Luật; Thạc sĩ Xây dựng Đảng

Dân tộc: Mường

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 97,1%

Ông Lê Đức Thái

Ông Lê Đức Thái

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

30/04/1967

Tỉnh Quảng Ninh

Cử nhân Biên phòng.

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 98%

Ông Phạm Văn Sâm

Ông Phạm Văn Sâm

Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa

05/07/1974

Tỉnh Thanh Hóa

Đại học chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 94,07%

Ông Phạm Công Nguyên

Ông Phạm Công Nguyên

Trung tướng, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an

27/02/1975

Thành phố Hải Phòng

Đại học chuyên ngành Cảnh sát kinh tế; Tiến sĩ Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 98,23%

Bà Phan Thị Thùy Linh

Bà Phan Thị Thùy Linh

Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội

06/07/1982

Thành phố Hà Nội

Đại học chuyên ngành Kinh tế Ngoại thương; Đại học chuyên ngành Luật; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Tiến sĩ Kinh tế

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 95,89%

Bà Nguyễn Lê Ngọc Linh

Bà Nguyễn Lê Ngọc Linh

Giám đốc Hợp tác xã Bản Thổ

08/09/1990

Tỉnh Thanh Hóa

Đại học chuyên ngành Quan hệ công chúng

Dân tộc: Thổ

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 95%

Ông Cao Mạnh Linh

Ông Cao Mạnh Linh

Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội

23/01/1982

Thành phố Hà Nội

Cử nhân kinh tế, Tiến sĩ chuyên ngành luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 93,98%

Ông Trần Thế Kính

Ông Trần Thế Kính

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa

21/06/1976

Tỉnh Ninh Bình

Đại học chuyên ngành Quản lý Kinh tế, Đại học chuyên ngành Luật; Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 96,98%

Ông Bùi Mạnh Khoa

Ông Bùi Mạnh Khoa

Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội

02/06/1972

Tỉnh Thanh Hóa

Đại học chuyên ngành Luật, Thạc sĩ Luật

Dân tộc: Mường

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 95,69%

Ông Triệu Thế Hùng

Ông Triệu Thế Hùng

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

14/08/1971

Thành phố Hà Nội

Đại học chuyên ngành nghệ thuật, Tiến sĩ Văn hóa học

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 96,61%

Ông Lê Thanh Hoàn

Ông Lê Thanh Hoàn

Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội

01/08/1976

Tỉnh Thanh Hóa

Đại học chuyên ngành Luật; Thạc sĩ Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 94,68%

Bà Lương Thị Hoa

Bà Lương Thị Hoa

Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa

21/08/1977

Tỉnh Thanh Hóa

Đại học chuyên ngành Lịch sử; Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh; Tiến sĩ Lịch sử Việt Nam

Dân tộc: Thái

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 95,79%

Ông Vũ Tiến Dũng

Ông Vũ Tiến Dũng

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa

01/01/1972

Tỉnh Thanh Hóa

Đại học chuyên ngành Luật; Thạc sĩ Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 93,16%

Ông Bùi Văn Dũng

Ông Bùi Văn Dũng

Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa

13/08/1969

Tỉnh Thanh Hóa

Đại học chuyên ngành Sư phạm Giáo dục chính trị; Tiến sĩ Triết học, Tiến sĩ Kinh tế

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 94,3%

Ông Lê Văn Cường

Ông Lê Văn Cường

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa  

28/08/1978

Tỉnh Thanh Hóa

Đại học chuyên ngành Bác sĩ đa khoa; Tiến sĩ Y học

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 94,79%

Ông Phạm Thế Anh

Ông Phạm Thế Anh

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị, Trường Đại học Hồng Đức

02/09/1982

Tỉnh Thanh Hóa

Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin; Tiến sĩ Khoa học máy tính

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 94,44%

Ông Nguyễn Doãn Anh

Ông Nguyễn Doãn Anh

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

10/10/1967

Thành phố Hà Nội

Đại học, ngành Chỉ huy Tham mưu Binh chủng Hợp thành; Cao cấp chuyên ngành Quân sự

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 98,91%

Bà Bùi Thị Kim Tuyến

Bà Bùi Thị Kim Tuyến

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ

16/12/1974

Tỉnh Phú Thọ

Đại học sư phạm chuyên ngành tiếng Nga, Đại học chuyên ngành tiếng Anh; Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn; Tiến sĩ Giáo dục học

Dân tộc: Mường

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 79,99%

Ông Nguyễn Minh Tuấn

Ông Nguyễn Minh Tuấn

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ

02/08/1975

Tỉnh Thanh Hóa

Đại học chuyên ngành Điều tra hình sự; Đại học chuyên ngành Tài chính tín dụng; Đại học chuyên ngành Hành chính học; Thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 95,49%

Ông Đinh Công Sỹ

Ông Đinh Công Sỹ

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

25/11/1979

Tỉnh Sơn La

Cử nhân Ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Anh; Thạc sĩ Luật học

Dân tộc: Mường

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 90,05%

Ông Nguyễn Cao Sơn

Ông Nguyễn Cao Sơn

Chủ tịch Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ; Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội

09/05/1969

Tỉnh Hưng Yên

Đại học chuyên ngành Tin học; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 80,26%

Bà Đặng Bích Ngọc

Bà Đặng Bích Ngọc

Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ

29/09/1980

Tỉnh Ninh Bình

Đại học chuyên ngành Luật Kinh tế; Thạc sĩ Luật

Dân tộc: Mường

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 90,63%

Ông Bùi Thanh Nam

Ông Bùi Thanh Nam

Trưởng phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ

13/09/1989

Tỉnh Phú Thọ

Đại học chuyên ngành Tài chính, Thạc sĩ Quản lý tài chính

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 91,11%

Ông Châu Văn Minh

Ông Châu Văn Minh

Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

11/02/1961

Thành phố Huế

Giáo sư, Viện sĩ, Tiến sĩ ngành Hóa

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 92,26%

Ông Nguyễn Văn Mạnh

Ông Nguyễn Văn Mạnh

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ

15/04/1978

Thành phố Hà Nội

Đại học chuyên ngành Lịch sử; Đại học chuyên ngành tiếng Anh; Thạc sĩ Quản lý công; Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 93,52%

Ông Phạm Hùng Hưng

Ông Phạm Hùng Hưng

Phó Tư lệnh Quân khu 2

31/05/1973

Tỉnh Phú Thọ

Đại học chuyên ngành Quân sự

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 93,3%

Bà Bùi Thị Minh Hoài

Bà Bùi Thị Minh Hoài

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

12/01/1965

Tỉnh Ninh Bình

Thạc sĩ, Cử nhân Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 90,47%

Bà Lưu Thị Thúy Hằng

Bà Lưu Thị Thúy Hằng

Viên chức, Nhà hát Lạc Hồng tỉnh Phú Thọ

15/12/1988

Tỉnh Ninh Bình

Đại học chuyên nghành Đàn tranh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 86,05%

Bà Nguyễn Thị Phú Hà

Bà Nguyễn Thị Phú Hà

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội

17/03/1972

Tỉnh Hà Tĩnh

Đại học chuyên ngành Tài chính, Thạc sĩ Tài chính, Thạc sĩ Tài chính công, Thạc sĩ Quản lý kinh doanh, Tiến sĩ Kinh tế

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 92,6%

Ông Nguyễn Hữu Đông

Ông Nguyễn Hữu Đông

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

20/09/1972

Tỉnh Phú Thọ

Đại học chuyên ngành Luật, Đại học chuyên ngành Chính trị; Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 95,81%

Ông Phạm Đại Dương

Ông Phạm Đại Dương

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

06/02/1974

Thành phố Hà Nội

Thạc sĩ Quản lý khoa học và Công nghệ, Cử nhân Hóa học, Cử nhân Ngân hàng

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 96,73%

Bà Thái Quỳnh Mai Dung

Bà Thái Quỳnh Mai Dung

Ủy viên là Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội

15/05/1977

Tỉnh Hà Tĩnh

Đại học chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Đại học chuyên ngành tiếng Anh; Thạc sĩ Chính sách công; Tiến sĩ Kinh tế

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 92,12%

Ông Vương Kim Ánh

Ông Vương Kim Ánh

Đại tá, Phó Trưởng Ban Kiểm tra, Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ

01/01/1967

Tỉnh Phú Thọ

Đại học chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 88,88%

Ông Mai Văn Tuất

Ông Mai Văn Tuất

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình  

23/09/1970

Tỉnh Ninh Bình

Đại học chuyên ngành kinh tế; Thạc sĩ quản trị kinh doanh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 98,01%

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình

Phó Tổng Giám đốc tập đoàn T&T Group

18/07/1982

Thành phố Hải Phòng

Đại học chuyên ngành Luật; Thạc sĩ Luật; Tiến sĩ Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 93,86%

Ông Lê Văn Thế

Ông Lê Văn Thế

Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Ninh Bình

26/06/1980

Tỉnh Ninh Bình

Đại học chuyên ngành Kinh tế phát triển; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 87,37%

Ông Phạm Hùng Thắng

Ông Phạm Hùng Thắng

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình

17/05/1974

Tỉnh Nghệ An

Đại học sư phạm ngữ văn; Thạc sĩ quản lý kinh tế

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 92,46%

Bà Nguyễn Thị Thúy Ngần

Bà Nguyễn Thị Thúy Ngần

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

20/01/1972

Tỉnh Hưng Yên

Cử nhân Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 94,36%

Bà Trần Thị Hồng Thanh

Bà Trần Thị Hồng Thanh

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình

06/04/1977

Tỉnh Ninh Bình

Đại học chuyên ngành Luật; Thạc sĩ Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 95,76%

Bà Nguyễn Thị Thanh

Bà Nguyễn Thị Thanh

Phó Chủ tịch Quốc hội

10/02/1967

Tỉnh Ninh Bình

Tiến sĩ Kinh tế; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 98,94%

Ông Tô Thành Quyết

Ông Tô Thành Quyết

Phó Tư lệnh Quân Khu 3

27/07/1972

Thành phố Hải Phòng

Đại học chuyên ngành Quân sự - Cao cấp Chỉ huy tham mưu Chiến dịch - Chiến lược

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 92,33%

Ông Trần Quốc Việt

Ông Trần Quốc Việt

Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên

22/09/1987

Tỉnh Hưng Yên

Đại học chuyên ngành Sư phạm Vật lý; Đại học chuyên ngành Luật; Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 94,59%

Bà Lê Thị Nga

Bà Lê Thị Nga

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội

20/12/1964

Tỉnh Hà Tĩnh

Thạc sĩ Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 93,86%

Ông Bùi Văn Mạnh

Ông Bùi Văn Mạnh

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình

26/09/1976

Tỉnh Ninh Bình

Đại học chuyên ngành quản trị du lịch khách sạn; Đại học chuyên ngành tiếng Anh; Thạc sỹ du lịch; Tiến sỹ văn hóa học

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 95,22%

Ông Trần Văn Khải

Ông Trần Văn Khải

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

15/09/1975

Tỉnh Hưng Yên

Đại học chuyên ngành Kiến trúc sư, Thạc sĩ Quy hoạch vùng và đô thị; Tiến sĩ Quản lý đất đai

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 86,58%

Ông Nguyễn Quốc Hùng

Ông Nguyễn Quốc Hùng

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội

19/04/1969

Thành phố Hải Phòng

Đại học chuyên ngành Luật, Đại học Cảnh sát nhân dân; Thạc sĩ Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 93,4%

Bà Mai Thị Phương Hoa

Bà Mai Thị Phương Hoa

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội

25/11/1971

Tỉnh Ninh Bình

Đại học chuyên ngành Luật, Thạc sĩ Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 90,52%

Bà Trần Thị Hiền

Bà Trần Thị Hiền

Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình; Phó Chủ tịch Hội nữ doanh nhân tỉnh Ninh Bình

22/12/1974

Tỉnh Ninh Bình

Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 94,08%

Ông Nguyễn Hoàng Hà

Ông Nguyễn Hoàng Hà

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình

30/07/1973

Tỉnh Ninh Bình

Đại học chuyên ngành Tín dụng ngân hàng

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 91,29%

Bà Nguyễn Thị Bích Đào

Bà Nguyễn Thị Bích Đào

Giáo viên Tin học, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình

08/10/1992

Tỉnh Ninh Bình

Đại học chuyên ngành Sư phạm Tin học; Thạc sĩ Khoa học máy tính

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 88,61%

Ông Nguyễn Hải Dũng

Ông Nguyễn Hải Dũng

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình

11/11/1967

Tỉnh Ninh Bình

Cao đẳng chuyên ngành Kiểm sát, Đại học chuyên ngành Luật, Thạc sĩ Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 93,11%

Ông Phạm Trọng Cường

Ông Phạm Trọng Cường

Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội

17/02/1975

Tỉnh Hưng Yên

Đại học chuyên ngành luật, Thạc sĩ Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 92,47%

Ông Nguyễn Thành Công

Ông Nguyễn Thành Công

Ủy viên là Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội

10/07/1984

Thành phố Hà Nội

Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Đại học chuyên ngành Luật; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 95,35%

Ông Trần Thế Anh

Ông Trần Thế Anh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình

18/09/1980

Tỉnh Ninh Bình

Đại học chuyên ngành xây dựng Dân dụng công nghiệp; Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 92,4%

Bà Võ Thị Ánh Xuân

Bà Võ Thị Ánh Xuân

Phó Chủ tịch nước

08/01/1970

Tỉnh An Giang

Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý hành chính công, Cử nhân sư phạm Hóa học.

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 94,63%

Bà Phạm Huỳnh Thanh Vân

Bà Phạm Huỳnh Thanh Vân

Phó Trưởng Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên; Trưởng Bộ môn phát triển nông thôn - nông nghiệp bền vững, Trường Đại học An Giang

04/10/1978

Tỉnh Vĩnh Long

Đại học chuyên ngành trồng trọt; Thạc sĩ phát triển nông thôn bền vững; Tiến sĩ nghiên cứu phát triển

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Công giáo

Tỷ lệ % số phiếu: 82,48%

Ông Nguyễn Phương Tuấn

Ông Nguyễn Phương Tuấn

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

20/03/1975

Tỉnh Ninh Bình

Đại học chuyên ngành hệ sinh thái và tính đa dạng sinh học; Đại học chuyên ngành Luật; Thạc sĩ Khoa học ứng dụng

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 78,69%

Ông Nguyễn Danh Tú

Ông Nguyễn Danh Tú

Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội

16/10/1981

Thành phố Hà Nội

Đại học chuyên ngành Luật; Cử nhân tiếng Anh; Tiến sĩ Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 79,7%

Ông Trịnh Trung Tín

Ông Trịnh Trung Tín

Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang

12/12/1983

Tỉnh An Giang

Đại học chuyên ngành Kinh tế ngoại thương; Thạc sĩ Kinh tế quản trị kinh doanh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 82%

Bà Lý Anh Thư

Bà Lý Anh Thư

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang; Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Xã hội của Quốc hội

05/05/1976

Tỉnh Cà Mau

Đại học chuyên ngành Tin học; Thạc sĩ Giáo dục học

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 70,72%

Ông Phạm Văn Thắng

Ông Phạm Văn Thắng

Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang

20/08/1974

Tỉnh Quảng Trị

Đại học chuyên ngành Quân sự

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 75,91%

Ông Nguyễn Việt Thắng

Ông Nguyễn Việt Thắng

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang

13/03/1972

Tỉnh An Giang

Đại học chuyên ngành Luật; Thạc sĩ Quản lý công

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 83,9%

Ông Hồ Đức Thắng

Ông Hồ Đức Thắng

Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ

03/04/1983

Tỉnh Nghệ An

Tiến sĩ Khoa học máy tính

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 84,06%

Ông Phan Duy Bằng

Ông Phan Duy Bằng

Phó Chủ tịch Cơ quan UB MTTQ Việt Nam tỉnh; Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang

04/11/1989

Tỉnh Đồng Tháp

Đại học chuyên ngành Marketing; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh-marketting

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 79,19%

Bà Châu Quỳnh Dao

Bà Châu Quỳnh Dao

Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Sĩ Liên, phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang

18/05/1977

Tỉnh An Giang

Đại học chuyên ngành sư phạm Ngữ văn; Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Dân tộc: Khơ me

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 63,58%

Ông Lương Quốc Đoàn

Ông Lương Quốc Đoàn

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

21/12/1970

Tỉnh Hưng Yên

Cử nhân Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 75,79%

Ông Nguyễn Tiến Hải

Ông Nguyễn Tiến Hải

Bí thư Tỉnh ủy An Giang

31/05/1965

Tỉnh Cà Mau

Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 74,07%

Ông Phạm Ngọc Hải

Ông Phạm Ngọc Hải

Vụ trưởng Vụ Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại thuộc Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội

17/08/1974

Tỉnh Hưng Yên

Đại học chuyên ngành Luật; Đại học chuyên ngành Hành chính học; Thạc sĩ Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 84,57%

Ông Trương Hồ Hải

Ông Trương Hồ Hải

Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

17/02/1976

Tỉnh Thanh Hóa

Đại học chuyên ngành tiếng Anh; Thạc sĩ Luật; Tiến sĩ Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 81,39%

Ông Nguyễn Văn Hận

Ông Nguyễn Văn Hận

Giám đốc Công an tỉnh An Giang

19/08/1971

Tỉnh Cà Mau

Đại học chuyên ngành Cảnh sát hình sự; Tiến sĩ Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 80,92%

Ông Nguyễn Ngọc Hùng

Ông Nguyễn Ngọc Hùng

Vụ trưởng Vụ Dân nguyện và Giám sát thuộc Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội

03/02/1975

Tỉnh Nghệ An

Đại học chuyên ngành Luật; Đại học chuyên ngành Hành chính, Thạc sĩ Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 80,29%

Bà Nguyễn Quỳnh Liên

Bà Nguyễn Quỳnh Liên

Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội; Ủy viên Đoàn Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam; Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật của UB TƯ MTTQ Việt Nam

01/11/1981

Tỉnh Phú Thọ

Đại học chuyên ngành Luật Kinh tế và quốc tế; Thạc sĩ Luật Kinh tế; Tiến sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 80,07%

Ông Trình Lam Sinh

Ông Trình Lam Sinh

Bí thư Đảng ủy phường Châu Đốc, tỉnh An Giang

01/01/1972

Tỉnh An Giang

Đại học chuyên ngành Hành chính; Đại học chuyên ngành Tổ chức; Thạc sĩ xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 76,59%

Ông Nguyễn Khánh Vũ

Ông Nguyễn Khánh Vũ

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

05/10/1980

Tỉnh Quảng Trị

Thạc sĩ Luật kinh tế; Đại học chuyên ngành Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 87,25%

Bà Ly Kiều Vân

Bà Ly Kiều Vân

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị

20/01/1976

Tỉnh Quảng Trị

Đại học chuyên ngành Luật; Thạc sĩ Luật

Dân tộc: Bru-Vân Kiều

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 84,21%

Bà Huỳnh Kim Minh Tâm

Bà Huỳnh Kim Minh Tâm

Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang

08/02/1984

Tỉnh An Giang

Đại học chuyên ngành y, Bác sĩ chuyên khoa II

Dân tộc: Khơ me

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 74,81%

Ông Lê Trung Thành

Ông Lê Trung Thành

Vụ trưởng Vụ Khoa học, công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng; Phó Chủ tịch Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam

16/05/1975

Thành phố Hà Nội

Đại học chuyên ngành Vật liệu xây dựng dân dụng và công nghiệp; Thạc sĩ chuyên ngành Vật liệu xây dựng; Tiến sĩ chuyên ngành Xây dựng

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 77,24%

Ông Nguyễn Huy Tiến

Ông Nguyễn Huy Tiến

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

09/09/1968

Tỉnh Hưng Yên

Tiến sỹ Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 93,77%

Ông Hoàng Xuân Tân

Ông Hoàng Xuân Tân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

09/12/1975

Tỉnh Nghệ An

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Đại học chuyên ngành Tài chính - Tín dụng

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 92,19%

Bà Nguyễn Minh Tâm

Bà Nguyễn Minh Tâm

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị

19/03/1972

Thành phố Huế

Thạc sĩ Luật Kinh tế, Đại học chuyên ngành Luật

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Tỷ lệ % số phiếu: 91,96%

Ông Võ Tiến Nghị

Ông Võ Tiến Nghị

Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

20/05/1976

Tỉnh Hà Tĩnh

Đại học chuyên ngành quân sự

Dân tộc: Kinh