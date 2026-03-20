Ông Trần Thanh Mẫn

Ông Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội

12/08/1962

Thành phố Cần Thơ

Tiến sĩ Kinh Tế

Ông Đỗ Văn Chiến

Ông Đỗ Văn Chiến

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội

10/11/1962

Tỉnh Tuyên Quang

Kỹ sư Nông nghiệp

Ông Nguyễn Khắc Định

Ông Nguyễn Khắc Định

Phó Chủ tịch Quốc hội

03/01/1964

Tỉnh Hưng Yên

Tiến sĩ Luật học, Cử nhân Luật quốc tế

Bà Nguyễn Thị Thanh

Bà Nguyễn Thị Thanh

Phó Chủ tịch Quốc hội

10/02/1967

Tỉnh Ninh Bình

Tiến sĩ Kinh tế; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh

Ông Nguyễn Doãn Anh

Ông Nguyễn Doãn Anh

Phó Chủ tịch Quốc hội

10/10/1967

Thành phố Hà Nội

Đại học, ngành Chỉ huy Tham mưu Binh chủng Hợp thành; Cao cấp chuyên ngành Quân sự

Ông Nguyễn Hồng Diên

Ông Nguyễn Hồng Diên

Phó Chủ tịch Quốc hội

16/03/1965

Tỉnh Hưng Yên

Tiến sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Lịch sử-Giáo dục học, Cử nhân Kế toán tổng hợp

Bà Nguyễn Thị Hồng

Bà Nguyễn Thị Hồng

Phó Chủ tịch Quốc hội

27/03/1968

Thành phố Hà Nội

Thạc sĩ Kinh tế

Ông Lâm Văn Mẫn

Ông Lâm Văn Mẫn

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

10/12/1970

Thành phố Cần Thơ

Tiến sĩ Kinh tế; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Đại học chuyên ngành Tài chính, Đại học chuyên ngành Luật

Ông Phan Chí Hiếu

Ông Phan Chí Hiếu

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội

06/10/1969

Tỉnh Ninh Bình

Tiến sĩ Luật học

Ông Phan Văn Mãi

Ông Phan Văn Mãi

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội

25/02/1973

Tỉnh Vĩnh Long

Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Anh văn

Ông Lê Tấn Tới

Ông Lê Tấn Tới

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội

04/04/1969

Tỉnh Cà Mau

Tiến sĩ Luật, Cử nhân Cảnh sát

Ông Nguyễn Đắc Vinh

Ông Nguyễn Đắc Vinh

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

25/11/1972

Tỉnh Nghệ An

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hóa học

Bà Nguyễn Thanh Hải

Bà Nguyễn Thanh Hải

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

02/10/1970

Thành phố Hà Nội

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vật lý chuyên ngành Vật lý lý thuyết

Ông Nguyễn Hữu Đông

Ông Nguyễn Hữu Đông

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

20/09/1972

Tỉnh Phú Thọ

Đại học chuyên ngành Luật, Đại học chuyên ngành Chính trị; Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống

Bà Lê Thị Nga

Bà Lê Thị Nga

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội

20/12/1964

Tỉnh Hà Tĩnh

Thạc sĩ Luật

Ông Lê Quang Mạnh

Ông Lê Quang Mạnh

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

14/04/1974

Thành phố Hà Nội

Tiến sĩ Kinh tế

Ông Hoàng Duy Chinh

Ông Hoàng Duy Chinh

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc

15/09/1968

Tỉnh Thái Nguyên

Thạc sĩ Luật, Cử nhân Luật hành chính

Ông Vũ Hải Hà

Ông Vũ Hải Hà

Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại

01/03/1969

Tỉnh Ninh Bình

Thạc sỹ Quản lý chính sách công, Cử nhân Luật, Cử nhân Ngôn ngữ.