Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, khi Hà Nội đang đẩy mạnh triển khai các công trình lớn và quyết tâm tạo bước chuyển trong phát triển, chúng tôi có cuộc phỏng vấn Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng. Ông chia sẻ những trăn trở và ưu tiên hành động để khơi thông nguồn lực, nâng cao năng lực điều hành, đưa các mục tiêu phát triển thành kết quả thiết thực cho người dân.

Hà Nội đang triển khai nhiều công trình lớn để thay đổi diện mạo Thủ đô. Là người đứng đầu chính quyền thành phố, điều gì khiến ông trăn trở nhất?

Điều tôi trăn trở nhất hiện nay là làm thế nào để huy động và sử dụng thật hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực cho hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, để Thủ đô phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, nhu cầu đầu tư cho hệ thống đường sắt đô thị và các công trình giao thông trọng điểm rất lớn. Đây là nhiệm vụ then chốt để giải quyết căn bản bài toán giao thông, đồng thời tạo động lực phát triển đô thị mới theo mô hình TOD.

Cùng với việc huy động nguồn lực, tôi cũng trăn trở về việc làm thế nào để đưa các nguồn lực đang có vào phát huy hiệu quả nhanh hơn. Vốn đầu tư công, đất đai, tín dụng, FDI trở thành khối lượng xây dựng thực tế, thành năng lực sản xuất và giá trị tăng thêm ngay trong những tháng cuối năm, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên.