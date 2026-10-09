Trung tướng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP.Hà Nội được vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” vì những đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển Thủ đô.

Chiều 9/10, tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026, TP. Hà Nội đã tôn vinh những cá nhân có thành tích, đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô.

Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng được vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú”. Ảnh: Thành Thái

Tại Hội nghị, Ban Thi đua khen thưởng thành phố đã công bố 9 cá nhân nhận danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2026, gồm: Nghệ nhân Ưu tú Đào Việt Bình (sinh năm 1972), Chủ tịch Hội Gốm sứ Kim Lan, xã Bát Tràng; PGS.TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Quang Bình (sinh năm 1967), Phó Giám đốc kiêm Trưởng Khoa gây mê hồi sức, BV Răng hàm mặt Trung ương TP.Hà Nội; Anh hùng Lao động Mai Đức Chung (sinh năm 1950), nguyên huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam; ông Bùi Văn Khá (sinh năm 1978), hội viên nông dân xã Đan Phượng; ông Ngô Quang Khải (sinh năm 1957), Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận, Trưởng Tiểu ban quản lý di tích đền Trấn Vũ - chùa Cự Linh, phường Long Biên; Hòa thượng Thích Thanh Nhã (sinh năm 1950, thế danh Đỗ Văn Mâu), ủy viên Ban Thường trực, Chánh Văn phòng Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Trấn Quốc; PGS.TS, Nhà giáo Ưu tú Huỳnh Quyết Thắng (sinh năm 1967), Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa 16, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội; ông Phạm Thành Trung (sinh năm 1982), công nhân Xí nghiệp Quản lý duy trì hồ, Công ty thoát nước TP.Hà Nội; Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1968), ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP. Hà Nội.

Các cá nhân có đóng góp cụ thể, thiết thực

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chúc mừng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những người tốt, việc tốt và các “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026 được biểu dương, tôn vinh.

“Đây là những người đã có những đóng góp cụ thể, thiết thực, góp phần làm nên những giá trị tốt đẹp của Thủ đô. Đồng thời, đây là hình ảnh sống động về tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến của người Việt Nam trong thời kỳ mới”, Bí thư Thành uỷ TP.Hà Nội nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TP.Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thành Thái

Theo Bí thư Thành ủy, trong thời gian qua, TP.Hà Nội đã kiên trì, bền bỉ phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến, những tấm gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. TP.Hà Nội đặc biệt chú trọng xây dựng con người, bồi đắp những giá trị văn hóa tốt đẹp, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và ý thức vì cộng đồng.

Theo ông, các “Công dân Thủ đô ưu tú” được vinh danh ngày hôm nay sẽ không chỉ là những tấm gương của năm 2026 mà luôn là những hạt nhân lan tỏa tinh thần cống hiến trong những năm tiếp theo.

Ông cũng cho rằng, khi tinh thần thi đua yêu nước được gắn chặt với trách nhiệm nêu gương, với việc thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh và với những mục tiêu phát triển cụ thể của Thủ đô, mỗi phong trào sẽ không chỉ tạo ra những thành tích mà quan trọng hơn là tạo ra những chuyển biến thực chất, những giá trị mới và những con người mới. Đó cũng chính là cách thiết thực để chúng ta tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh, cống hiến cho Thủ đô và viết tiếp những trang sử vẻ vang của Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn phát triển mới.