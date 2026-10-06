Hà Nội sẽ triển khai đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14, ưu tiên bố trí vốn để đưa vào khai thác năm 2030. Thành phố xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội vừa ban hành nghị quyết về chủ trương ký kết, tạm ứng hợp đồng thực hiện dự án đầu tư xây dựng 5 tuyến đường sắt đô thị (số 1, số 2, số 8, số 10 và số 14) theo hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay.

Ảnh: UBND TP Hà Nội

Việc triển khai đồng thời các tuyến được xác định là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách nhằm phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông chiến lược, mở rộng không gian phát triển, tạo động lực tăng trưởng mới và nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng của Thủ đô.

Theo báo cáo, đề xuất của Đảng ủy UBND TP, liên danh Công ty cổ phần Vinhomes và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC là các doanh nghiệp duy nhất tại thời điểm báo cáo sẵn sàng cam kết tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành dự án trong năm 2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP thống nhất chủ trương giao Đảng ủy UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo UBND TP, chủ đầu tư và các cơ quan liên quan tiếp tục xem xét theo thẩm quyền việc lựa chọn liên danh này là nhà thầu được chỉ định để đàm phán, ký kết hợp đồng chìa khóa trao tay.

Các cơ quan được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện trình tự, thủ tục để tổ chức đàm phán, ký kết hợp đồng và triển khai dự án, bảo đảm mục tiêu đưa 5 tuyến vào khai thác, vận hành trong năm 2030.

Về nguồn lực, thành phố thống nhất chủ trương ưu tiên bố trí đủ vốn để tạm ứng và thực hiện dự án theo tiến độ, trong đó bố trí vốn từ ngân sách thành phố năm 2026 theo đề xuất của Đảng ủy UBND TP.

Việc tạm ứng, thanh toán phải đúng quy định pháp luật, phù hợp với điều khoản hợp đồng, tiến độ triển khai và khả năng cân đối ngân sách. Nghị quyết yêu cầu kiểm soát chặt việc sử dụng vốn, bảo đảm đúng mục đích; có cơ chế bảo lãnh tạm ứng, thu hồi vốn tạm ứng, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Thành phố đồng thời yêu cầu rà soát tổng thể nguồn lực, xác định khả năng cân đối, nhu cầu và phần vốn còn thiếu để chủ động báo cáo, đề xuất Trung ương xem xét hỗ trợ, ứng vốn triển khai dự án.

UBND TP và các cơ quan liên quan phải khẩn trương hoàn thiện, trình HĐND TP ban hành nghị quyết quy định các cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án đường sắt quan trọng của Thủ đô.

Đảng ủy HĐND TP được giao lãnh đạo, chỉ đạo HĐND TP xem xét, quyết định theo thẩm quyền các cơ chế, chính sách đặc thù; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn và năm 2026 trên cơ sở đề nghị của UBND TP.

Trong suốt quá trình thực hiện, việc quản lý, sử dụng vốn, tạm ứng, thanh toán và chất lượng công trình phải được tăng cường thanh tra, kiểm toán. HĐND TP giám sát việc huy động, phân bổ, sử dụng và thu hồi vốn tạm ứng; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai dự án.