Trước phản ánh việc nâng nền dự án mở rộng Quốc lộ 13 khiến 126 hộ dân gặp khó do chênh lệch cao độ, Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu Nguyễn Hữu Châu cho biết nguyên nhân và hướng khắc phục.

Theo ông Nguyễn Hữu Châu, Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu, việc nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 góp phần hoàn thiện hạ tầng, tăng năng lực giao thông. Tuy nhiên, quá trình thi công phát sinh chênh lệch lớn giữa mặt đường và nền nhà dân.

Khảo sát bước đầu cho thấy, có vị trí mặt đường cao hơn nền nhà từ 40cm đến 1,6m, ảnh hưởng lối ra vào, thoát nước và tiềm ẩn nguy cơ ngập cục bộ. Phường ghi nhận khoảng 126 hộ bị ảnh hưởng, đều không thuộc diện giải phóng mặt bằng.

Trước mắt, địa phương sẽ kiến nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công bảo đảm lối đi, khắc phục thoát nước, hạn chế bụi và ùn tắc. Về lâu dài, phường phối hợp chủ đầu tư rà soát, tính toán phương án hỗ trợ người dân nâng nền phù hợp cao độ mặt đường.