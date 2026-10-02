UBND TPHCM yêu cầu các địa phương chủ động sơ tán dân tại khu vực ngập, sạt lở; trực 24/24h ứng phó mưa lớn, giông lốc, triều cường và dùng máy bơm di động xử lý các điểm ngập sâu.

UBND TPHCM vừa có công văn khẩn yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan chủ động ứng phó thiên tai trong mùa mưa, bão năm 2026.

Theo đó, các đơn vị phải theo dõi chặt diễn biến thời tiết, tổ chức trực ban 24/24h, nhất là trong ngày nghỉ lễ, cuối tuần; bố trí lực lượng cảnh báo, hướng dẫn giao thông, không để người và phương tiện đi qua khu vực ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở.

UBND phường, xã, đặc khu được yêu cầu rà soát các khu vực xung yếu, khơi thông dòng chảy, bảo đảm tiêu thoát nước.

Với khu vực có nguy cơ sạt lở, địa phương phải chủ động phương án bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản; khi cần thiết, tổ chức sơ tán người dân khỏi vùng ngập sâu do triều cường, mưa lớn, sạt lở đến nơi an toàn.

TPHCM yêu cầu các đơn vị bố trí máy bơm di động xử lý các điểm ngập sâu. Ảnh: Nguyễn Huế

Công an TPHCM cần chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC bố trí máy bơm nước di động để xử lý các điểm ngập. Cảnh sát giao thông phối hợp Thanh niên xung phong tổ chức lực lượng điều tiết tại khu vực bị ngập do triều cường, mưa lớn.

Sở Xây dựng cùng các đơn vị quản lý hạ tầng cần rà soát phương án bảo đảm an toàn công trình ngầm, hầm, thủy lợi, đê điều, hồ chứa, nhất là công trình đang thi công; vận hành hiệu quả cửa xả, cống kiểm soát triều và trạm bơm. Đơn vị này cũng được giao chặt tỉa cây xanh, hạn chế cây gãy đổ khi xảy ra giông lốc, mưa lớn.

Sở Văn hóa và Thể thao phải kiểm tra việc chằng chống panô, bảng quảng cáo, hạn chế tổ chức biểu diễn ngoài trời khi thời tiết xấu.

Sở Du lịch cần yêu cầu doanh nghiệp bảo đảm an toàn cho du khách, khuyến cáo không tắm biển khi thời tiết nguy hiểm. Tổng công ty Điện lực TPHCM phải xử lý nhanh sự cố đường dây do giông lốc, mưa lớn.

Đối với các hồ chứa, thành phố yêu cầu Công ty Khai thác thủy lợi miền Nam, Công ty Thủy điện Trị An và các đơn vị quản lý chủ động vận hành điều tiết đón lũ, cảnh báo sớm cho người dân hạ du.

Các hồ có dung tích trữ thấp hoặc đến thời gian tích nước được yêu cầu tích nước phù hợp với dự báo mưa để phòng hạn, thiếu nước mùa khô năm 2027 do ảnh hưởng El Nino, nhưng không để xảy ra xả lũ bất thường.

Mưa trắng trời, người dân TPHCM mắc kẹt hàng giờ trên đường về nhà Chiều tối 1/10, mưa lớn kèm sấm chớp liên hồi kéo dài hơn 2 giờ khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập sâu, dòng xe ùn ứ. Nhiều người mất 2-3 giờ mới về đến nhà sau giờ tan làm.

Người dân vất vả vượt sình lầy sau mưa trên con đường đang cải tạo ở TPHCM Đường Đặng Thùy Trâm (phường Bình Lợi Trung, TPHCM) đang thi công, nhiều đoạn sình lầy sau mưa khiến người dân đi lại khó khăn, có trường hợp té ngã.