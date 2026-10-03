Hơn một tuần qua, hẻm 39 và 41 đường Công Nghệ Mới (xã Vĩnh Lộc, TPHCM) vẫn ngập sâu. Nước dâng khiến người dân phải dùng thuyền để di chuyển, thậm chí có người phải thuê khách sạn tránh ngập.

Suốt hơn 1 tuần qua, TPHCM liên tục xuất hiện những trận mưa lớn ở nhiều khu vực. Đáng chú ý, ngày 2/10, trời không mưa nhưng nước tại hẻm 39 đường Công Nghệ Mới (xã Vĩnh Lộc) vẫn chưa rút, khiến tình trạng ngập kéo dài nhiều ngày.

Theo ghi nhận của P.V VietNamNet lúc 20h, mực nước trong hẻm vẫn ở mức khoảng 0,6m. Người dân cho biết nước đã rút đáng kể so với những ngày trước do hôm nay không có mưa. Trước đó, thời điểm ngập cao nhất, mực nước còn dâng cao hơn.

Bà Nguyễn Thị Phước (ngụ xã Vĩnh Lộc) cho biết những năm trước khu vực chỉ ngập cục bộ, nhưng đợt này nước dâng rất sâu, tràn vào nhà và kéo dài hơn 24 giờ.

Theo bà Phước, hệ thống cống thoát nước lâu ngày không được nạo vét khiến nước rút chậm. Tình trạng ngập sâu cũng gây khó khăn cho việc đi lại, khiến nhiều xe máy qua khu vực bị hư hỏng. Con trai bà phải dùng ghe, xuồng để hỗ trợ đưa học sinh đến trường, vận chuyển xe máy và hàng hóa cho người dân.

Bà mong chính quyền sớm khắc phục hệ thống thoát nước, cải tạo đường để khi xảy ra ngập, nước có thể rút nhanh hơn, hạn chế ảnh hưởng kéo dài đến cuộc sống của người dân.

Người thân của bà Phước dùng thuyền hỗ trợ người dân di chuyển qua đoạn hẻm ngập sâu.

Trong những ngày con hẻm ngập sâu, học sinh phải nhờ những chiếc thuyền này để ra khỏi nhà, đến trường mà không bị ướt. Nhiều người dân cũng sử dụng thuyền để di chuyển ra ngoài mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm.

Nước cũng tràn vào nhà bà Hồ Thị Dung, gây hư hỏng nhiều tài sản. Bà cho biết khu vực này trước đây chỉ ngập nhẹ khi có mưa lớn, nhưng đợt mưa kéo dài 2 ngày vừa qua (30/9 và 1/10) khiến nước dâng gần tới đầu gối. Dù mưa đã tạnh hơn 24 giờ, nước chỉ rút khoảng 1-2cm.

Hai vợ chồng tuổi cao, sức khỏe yếu, không thể kịp kê cao đồ đạc nên nhiều tài sản trong nhà, trong đó có tủ lạnh, bị hư hỏng.

“Không ngờ ngay tại TPHCM lại có nơi ngập sâu đến mức người dân phải chèo xuồng để di chuyển”, bà Dung chia sẻ.

Anh Hòa cho biết đang tranh thủ dọn đồ đạc ra khỏi nhà vì nước dâng cao, tràn vào bên trong. Hơn chục năm sinh sống tại đây, đây là lần đầu anh chứng kiến cảnh ngập sâu đến mức gia đình không thể tiếp tục ở nhà.

Các vật dụng như tủ lạnh, tivi phải được kê cao để tránh nước. Do nhà không thể ở tạm thời, anh cùng gia đình dự định thuê trọ bên ngoài, chờ nước rút hoàn toàn mới trở về.

Dù đã dựng “đê” tạm và máy bơm hoạt động liên tục, người dân vẫn phải thay nhau đẩy nước ra ngoài.

Nước ngập kéo dài không chỉ gây khó khăn cho sinh hoạt mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe khi rác thải và các loại động vật theo dòng nước tràn vào khu dân cư. Ban đêm, người dân phải dùng đèn pin soi nước, thậm chí bắt được khá nhiều cá.

Con hẻm dài khoảng 300m ở TPHCM vẫn còn ngập sâu sau những đợt mưa lớn liên tiếp, khiến cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn.

Hiện người dân mong chính quyền địa phương sớm có phương án khắc phục tình trạng ngập, để cuộc sống trở lại bình thường.