Thưa ông, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Ông nhìn nhận như thế nào về ý nghĩa của cột mốc này đối với vận hội phát triển của địa phương và cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?

Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương là một dấu mốc đặc biệt quan trọng, có thể xem là bước ngoặt trong quá trình phát triển của địa phương. Đây là sự ghi nhận của Trung ương đối với những nỗ lực bền bỉ của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người dân Đồng Nai trong suốt nhiều năm qua.

Cột mốc này mở ra cho Đồng Nai một không gian phát triển mới, với điều kiện thuận lợi hơn để phát huy các tiềm năng, lợi thế sẵn có, nhất là về vị trí địa lý chiến lược, hạ tầng kết nối liên vùng, nền tảng công nghiệp, logistics và hội nhập quốc tế. Khi được tổ chức quản trị ở tầm thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai sẽ có thêm dư địa để nâng cao chất lượng điều hành, thu hút nguồn lực và thúc đẩy phát triển nhanh nhưng phải bền vững, hài hòa hơn.

Ở góc độ vùng, tôi cho rằng việc có thêm thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương sẽ góp phần hoàn thiện cấu trúc phát triển đa cực của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đồng Nai sẽ chia sẻ chức năng, tăng cường liên kết với TPHCM và các địa phương lân cận, từ đó tạo thêm động lực lan tỏa cho các địa phương lân cận.

Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội là trách nhiệm rất lớn. Chúng tôi ý thức rõ rằng, vị thế mới đòi hỏi tư duy mới, cách làm mới và quyết tâm cao hơn. Do đó, cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để xây dựng Đồng Nai trở thành đô thị hiện đại, văn minh, phát triển toàn diện, xứng đáng với kỳ vọng của Trung ương và nhân dân.