Quốc hội chính thức thông qua nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương được nhìn nhận là bước ngoặt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ với địa phương mà còn với toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai đã có cuộc chia sẻ với VietNamNet về ý nghĩa của cột mốc này cũng như định hướng phát triển của Đồng Nai trong giai đoạn mới.
Thưa ông, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Ông nhìn nhận như thế nào về ý nghĩa của cột mốc này đối với vận hội phát triển của địa phương và cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?
Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương là một dấu mốc đặc biệt quan trọng, có thể xem là bước ngoặt trong quá trình phát triển của địa phương. Đây là sự ghi nhận của Trung ương đối với những nỗ lực bền bỉ của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người dân Đồng Nai trong suốt nhiều năm qua.
Cột mốc này mở ra cho Đồng Nai một không gian phát triển mới, với điều kiện thuận lợi hơn để phát huy các tiềm năng, lợi thế sẵn có, nhất là về vị trí địa lý chiến lược, hạ tầng kết nối liên vùng, nền tảng công nghiệp, logistics và hội nhập quốc tế. Khi được tổ chức quản trị ở tầm thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai sẽ có thêm dư địa để nâng cao chất lượng điều hành, thu hút nguồn lực và thúc đẩy phát triển nhanh nhưng phải bền vững, hài hòa hơn.
Ở góc độ vùng, tôi cho rằng việc có thêm thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương sẽ góp phần hoàn thiện cấu trúc phát triển đa cực của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đồng Nai sẽ chia sẻ chức năng, tăng cường liên kết với TPHCM và các địa phương lân cận, từ đó tạo thêm động lực lan tỏa cho các địa phương lân cận.
Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội là trách nhiệm rất lớn. Chúng tôi ý thức rõ rằng, vị thế mới đòi hỏi tư duy mới, cách làm mới và quyết tâm cao hơn. Do đó, cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để xây dựng Đồng Nai trở thành đô thị hiện đại, văn minh, phát triển toàn diện, xứng đáng với kỳ vọng của Trung ương và nhân dân.
Sau khi nâng cấp lên thành phố trực thuộc Trung ương, “bức tranh” Đồng Nai sẽ có những thay đổi mang tính bước ngoặt nào về cấu trúc kinh tế, quy hoạch hạ tầng và chất lượng sống của người dân?
Khi lên thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tạo điều kiện để Đồng Nai chuyển mình mạnh mẽ trên ba trụ cột lớn: kinh tế, không gian phát triển - hạ tầng và chất lượng sống của người dân.
Trước hết, về cấu trúc kinh tế, Đồng Nai sẽ chuyển dần từ mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào gia công, chế biến sang mô hình dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Định hướng phát triển của tỉnh là phát triển các ngành có giá trị gia tăng cao như kinh tế hàng không, logistics, công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ chất lượng cao, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Thứ hai, về quy hoạch không gian và hạ tầng, Đồng Nai sẽ hình thành rõ nét hơn cấu trúc đô thị đa trung tâm, đa cực tăng trưởng, gắn với hệ thống hạ tầng hiện đại và đồng bộ. Các công trình động lực như sân bay Long Thành, hệ thống cao tốc, vành đai, logistics và hạ tầng đô thị thông minh sẽ đóng vai trò “trục dẫn”, mở rộng không gian phát triển và tạo diện mạo mới cho đô thị.
Quan trọng hơn, mọi định hướng phát triển đều hướng tới nâng cao chất lượng sống của người dân. Đồng Nai không chạy theo tăng trưởng đơn thuần mà hướng đến xây dựng một đô thị văn minh, đáng sống, nơi người dân được thụ hưởng tốt hơn các dịch vụ y tế, giáo dục, hạ tầng xã hội và môi trường sống xanh, an toàn. Đây cũng là quan điểm xuyên suốt của tỉnh: phát triển phải lấy con người làm trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu của sự phát triển.
Để tương xứng với vị thế mới, Đồng Nai đã chuẩn bị ra sao về hạ tầng và năng lực bộ máy quản lý đô thị? Đồng thời, địa phương dự phòng những kịch bản nào để hóa giải các thách thức về an sinh và quản trị xã hội?
Để bước vào giai đoạn phát triển mới, Đồng Nai xác định phải chuẩn bị đồng bộ trên ba trụ cột then chốt: hạ tầng, thể chế và con người.
Về hạ tầng, tỉnh lấy quy hoạch làm nền tảng và xác định hạ tầng chiến lược là khâu đột phá. Trên cơ sở đó, Đồng Nai từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, từ giao thông liên vùng, logistics đến hạ tầng đô thị, tạo dư địa cho phát triển dài hạn.
Đối với năng lực quản lý đô thị, cùng với việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tỉnh đang tập trung xây dựng chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu quản trị đô thị hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn.
Trong bối cảnh chuyển đổi lớn, chúng tôi xác định phải chủ động từ sớm, từ xa đối với các thách thức về an sinh và quản trị xã hội. Trọng tâm là bảo đảm sự tương thích giữa tốc độ đô thị hóa và năng lực cung ứng dịch vụ công; đẩy mạnh đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho người dân; phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở cho cán bộ, công chức.
Song song đó, tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng các chính sách đối với người có công, các đối tượng yếu thế và những nhóm dễ bị tác động trong quá trình chuyển đổi. Quan điểm của tỉnh là phát triển phải đi đôi với giữ vững ổn định xã hội, bảo đảm an sinh và không để ai bị bỏ lại phía sau.
Với vị trí chiến lược và quy mô dân số lớn, Đồng Nai sẽ định vị ra sao để tận dụng lợi thế “trung tâm của các trung tâm” trong chuỗi giá trị toàn cầu?
Đồng Nai có vị trí địa lý rất đặc biệt khi nằm ở cửa ngõ kết nối TPHCM với các tỉnh Đông Nam Bộ, miền Trung - Tây Nguyên và các tuyến giao thương quốc tế. Tuy nhiên, chúng tôi luôn xác định rằng lợi thế vị trí chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được cụ thể hóa bằng quy hoạch đúng hướng, hạ tầng đồng bộ và mô hình phát triển phù hợp.
Theo định hướng, Đồng Nai sẽ tổ chức không gian phát triển theo các hành lang kinh tế chiến lược, tăng cường liên kết vùng và mở rộng kết nối quốc tế. Điều này tạo điều kiện để địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.
Tôi cho rằng điểm cốt lõi không phải là phát triển đơn lẻ hay cạnh tranh theo nghĩa tách rời mà là phát huy vai trò kết nối, trung chuyển, bổ trợ và lan tỏa trong tổng thể phát triển chung của vùng. Khi làm tốt vai trò này, Đồng Nai hoàn toàn có thể tận dụng hiệu quả lợi thế “trung tâm của các trung tâm” như cách nhìn rất gợi mở mà Báo VietNamNet đã đặt vấn đề khi hỏi.
Năm 2025, GRDP của Đồng Nai đạt hơn 677.000 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao. Ông đánh giá thế nào về tính bền vững của các động lực tăng trưởng hiện tại? Liệu đây đã là “bệ phóng” đủ mạnh để Đồng Nai tự chủ và bứt phá khi vận hành theo mô hình chính quyền đô thị?
Kết quả tăng trưởng GRDP năm 2025 là một tín hiệu rất tích cực, phản ánh nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đây là nền tảng quan trọng để Đồng Nai tiếp tục tạo đà cho giai đoạn tới.
Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhìn nhận thẳng thắn rằng quy mô lớn và tốc độ tăng trưởng cao mới chỉ là điều kiện cần. Để phát triển bền vững, yếu tố then chốt nằm ở chất lượng tăng trưởng, mức độ tự chủ của nền kinh tế, năng lực đổi mới mô hình phát triển và khả năng chống chịu trước các biến động.
Hiện nay, các động lực tăng trưởng truyền thống, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn giữ vai trò chủ đạo. Nhưng trong bối cảnh mới, Đồng Nai xác định phải tái cấu trúc nền kinh tế theo chiều sâu, thúc đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đây là những yếu tố quyết định để nâng cao giá trị gia tăng và tăng sức cạnh tranh trong dài hạn.
Về nền tảng tài chính, với quy mô kinh tế lớn, Đồng Nai có điều kiện thuận lợi hơn trong việc tạo nguồn thu ổn định, mở rộng dư địa đầu tư cho hạ tầng chiến lược và an sinh xã hội. Nếu có thêm cơ chế, chính sách phù hợp, địa phương sẽ gia tăng tính chủ động trong phân bổ nguồn lực và tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển.
Có thể nói, Đồng Nai đã có một nền tảng khá tốt để bước vào giai đoạn mới. Nhưng chúng tôi không chủ quan coi đó là điều đã đủ, mà là “bệ phóng” ban đầu. Để bứt phá và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền đô thị, đòi hỏi phải tiếp tục củng cố bằng quyết sách đúng, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nỗ lực rất lớn trong tổ chức thực hiện, nhằm bảo đảm phát triển nhanh nhưng bền vững trong dài hạn.