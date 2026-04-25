Trong lộ trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai đang dần “thay da đổi thịt” với hệ thống hạ tầng giao thông - đô thị - logistics được đầu tư đồng bộ và quy mô.

Những đại công trình trải dài từ hàng không, cao tốc đến cảng biển, các dự án đô thị ven sông… đang góp phần định hình diện mạo mới cho vùng đất công nghiệp năng động bậc nhất phía Nam.

Tâm điểm là Cảng hàng không quốc tế Long Thành - siêu dự án mang tầm khu vực, được kỳ vọng trở thành trung tâm trung chuyển quốc tế. Khi hoàn thành, đây không chỉ là cửa ngõ quốc tế quan trọng mà còn đóng vai trò “cú hích” đưa Đồng Nai trở thành trung tâm trung chuyển của khu vực.

Bên cạnh đó, Đồng Nai đang sở hữu hệ thống cao tốc dày đặc kết nối đa hướng, đóng vai trò cửa ngõ liên kết vùng Đông Nam Bộ với các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.

Tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đang được thi công mở rộng, giữ vai trò “trục xương sống”. Trong khi đó, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang dần thành hình, mở ra hành lang kết nối nhanh ra biển.

Đồng thời, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đã được đưa vào khai thác, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Đồng Nai đến khu vực các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, góp phần tăng cường liên kết du lịch và giao thương.

Trong khi đó, cao tốc Bến Lức - Long Thành khi hoàn thành sẽ tạo trục kết nối giao thông chiến lược giữa các tỉnh miền Tây với Đồng Nai và khu vực sân bay Long Thành, qua đó giảm áp lực giao thông và nâng cao năng lực vận chuyển.

Song song với mạng lưới cao tốc, tuyến Vành đai 3 TPHCM đi qua Đồng Nai có chiều dài hơn 11km với vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tăng cường kết nối liên vùng. Nhờ đó, Đồng Nai có điều kiện hình thành các đô thị vệ tinh hiện đại, kết nối linh hoạt với TPHCM và các tỉnh lân cận.

Một điểm nhấn khác là việc khai thác hiệu quả không gian ven sông Đồng Nai với các tuyến đường được quy hoạch đồng bộ, bài bản. Điều này mở ra một diện mạo mới năng động, hiện đại, gắn kết hài hòa giữa hạ tầng giao thông và cảnh quan ven sông.

Đồng Nai đang bước vào giai đoạn “tăng tốc” về hạ tầng với hàng loạt trục giao thông có quy mô lớn từ 6-10 làn xe, mở ra không gian phát triển mới. Những tuyến đường này đóng vai trò kết nối liên vùng và các khu đô thị trong tương lai.

Ngoài ra, Đồng Nai đang tập trung phát triển hạ tầng cảng biển, trọng điểm là Cảng Phước An. Dự án này được kỳ vọng trở thành đầu mối logistics quan trọng của khu vực, kết nối trực tiếp với hệ thống cao tốc và các khu công nghiệp.

Cảng Phước An sẽ góp phần hình thành chuỗi logistics khép kín, liên kết chặt chẽ giữa đường bộ - đường thủy - hàng không, nâng cao năng lực xuất nhập khẩu và giảm chi phí vận chuyển.

Từ một trung tâm công nghiệp, Đồng Nai đang bứt tốc chuyển mình lên thành phố trực thuộc Trung ương và trở thành một cực tăng trưởng mới hội tụ hạ tầng hiện đại, kinh tế năng động, dư địa phát triển rộng mở.

Trên nền tảng hạ tầng ngày càng hoàn thiện, Đồng Nai có cơ hội định hình mô hình đô thị thông minh và bền vững, không gian phát triển được mở rộng, kết nối liên vùng thông suốt, tạo lực hút mạnh với dòng vốn đầu tư nước ngoài, từng bước nâng cao chất lượng sống của người dân.

