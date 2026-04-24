Theo đó, Quốc hội quyết nghị, thành lập thành phố Đồng Nai trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai. Thành phố Đồng Nai giáp TPHCM, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Campuchia.

Như vậy, Đồng Nai sẽ là thành phố thứ 7 trực thuộc Trung ương sau Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ, HĐND, UBND tỉnh Đồng Nai (HĐND, UBND TP Đồng Nai kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành) và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành nghị quyết này; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương theo quy định; ổn định đời sống của nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh tỉnh Đồng Nai được đổi tên để hoạt động với tên gọi thành phố Đồng Nai kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực thi hành.

Một góc của tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Nguyễn Huế

Văn bản, giấy tờ đã được cơ quan, chức danh có thẩm quyền ban hành, cấp trước khi nghị quyết có hiệu lực thi hành mà chưa hết hiệu lực hoặc chưa hết thời hạn sử dụng thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo quy định của pháp luật cho đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi bởi cơ quan, người có thẩm quyền.

Quốc hội lưu ý, kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành, ngoài các chế độ, chính sách đối với thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ chế, chế độ, chính sách đặc thù đối với tỉnh Đồng Nai vẫn tiếp tục được thực hiện trên địa bàn TP Đồng Nai cho đến hết giai đoạn áp dụng hoặc đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Đưa Đồng Nai trở thành hình mẫu tiên phong về nền kinh tế công nghiệp công nghệ cao

Trước khi Quốc hội thông qua nghị quyết, báo cáo của Chính phủ cho biết ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp và ý kiến của các đại biểu Quốc hội đều đồng thuận, nhất trí rất cao về hiện trạng của tỉnh Đồng Nai đã bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện thành lập thành phố trực thuộc Trung ương. Tỉnh Đồng Nai đáp ứng 5/5 điều kiện thành lập thành phố theo quy định.

Chính phủ cho biết, các định hướng phát triển thành phố Đồng Nai sau khi thành lập, làm cơ sở nền tảng đưa Đồng Nai trở thành hình mẫu tiên phong của Việt Nam về nền kinh tế công nghiệp công nghệ cao và bền vững.

Mô hình này đặt trọng tâm vào sản xuất chế tạo xanh và tiên tiến, nông nghiệp công nghệ cao, cùng với vai trò là cửa ngõ logistics mang tầm quốc tế.

Đồng thời, hệ thống các giải pháp về thúc đẩy liên kết vùng, chuyển giao công nghệ, trung tâm logistics, trung tâm đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cho khu vực phía Nam dự kiến được triển khai đồng bộ, xuyên suốt sẽ là nền tảng vững chắc, khẳng định vị trí, vai trò của Đồng Nai trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng và là đô thị chia sẻ, tương hỗ cùng phát triển với siêu đô thị TPHCM.

Tỉnh Đồng Nai đã xác định lộ trình cụ thể hoàn thành quy hoạch chung, quy hoạch tổng thể, quy hoạch đô thị và các quy hoạch khác có liên quan trong năm 2026 đảm bảo định hướng phát triển cân bằng giữa các vùng, miền trong tỉnh.

Tỉnh cũng đã rà soát, ưu tiên đầu tư hạ tầng, mở rộng các trục giao thông chiến lược, vành đai, liên vùng, nhất là tuyến kết nối Long Thành với khu vực ĐBSCL và hệ thống giao thông công cộng nhằm hình thành mạng lưới giao thông liên vùng hiện đại; nâng cấp hạ tầng đô thị lõi; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án động lực (đường bộ cao tốc, cảng, logistics, kết nối sân bay Long Thành); hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị bảo đảm phù hợp mô hình chính quyền đô thị.

Đồng thời, Chính phủ tiếp thu ý kiến của Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính và sẽ chỉ đạo UBND tỉnh Đồng Nai và các bộ, ngành liên quan tập trung, ưu tiên mọi nguồn lực hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; sớm hoàn thiện quy hoạch đô thị, trong đó tập trung xây dựng kế hoạch, lộ trình và giải pháp cụ thể để nâng cao các tiêu chuẩn đô thị hiện còn đạt ở mức thấp.

Chính phủ đề ra mục tiêu phấn đấu đến 2030, Đồng Nai đạt tỷ lệ 50% đơn vị hành chính cấp xã là đô thị.