“Vẽ lại bản đồ” tạo diện mạo mới

Từ một tỉnh công nghiệp phát triển theo chiều rộng, Đồng Nai đang bước vào giai đoạn “vẽ lại bản đồ” đô thị, khi cấu trúc không gian, trục phát triển và vai trò vùng đều thay đổi nhanh chóng.

Các tuyến đường mới và dự án hạ tầng trọng điểm đang tái định hình, tạo diện mạo mới cho đô thị tầm vóc quốc gia.

Một góc "cù lao phố" thuộc phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh

Sống lâu năm tại phường Trấn Biên, anh Nguyễn Văn Hòa cho biết nơi anh ở trước đây khá vắng, giao thông gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, vài năm gần đây, khi các tuyến đường được đầu tư, khu vực này đã thay đổi nhanh chóng.

“Đường sá được mở rộng giúp cho việc đi lại thuận tiện hơn nhiều. Trước đây, muốn vào trung tâm, chúng tôi mất khá nhiều thời gian, bây giờ thì có nhiều hướng để đi. Xung quanh chỗ này cũng bắt đầu xuất hiện khu dân cư và các dịch vụ tiện ích, giúp cuộc sống của người dân nơi đây thuận tiện hơn” - anh Hòa chia sẻ.

Tuyến đường 10 làn xe ở Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh

Theo nhiều người dân, điều mà người dân mong đợi không chỉ là đường sá mà còn là hệ thống hạ tầng xã hội đồng bộ như trường học, bệnh viện, công viên… để nâng cao chất lượng sống.

“Đối với việc phát triển đô thị, người dân rất ủng hộ và kỳ vọng các hạng mục được triển khai đồng bộ để chất lượng sống ngày càng tốt hơn” - anh Hòa bày tỏ.

Đánh giá về vị thế của Đồng Nai, TS Trần Du Lịch - ủy viên Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia - cho rằng địa phương này đang nổi lên như một cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ.

Theo ông, Đồng Nai hội tụ đầy đủ các yếu tố chiến lược từ cửa ngõ ra các cảng biển đến sân bay Long Thành, với vai trò trung tâm trung chuyển quốc tế tương lai, cùng cửa khẩu quốc tế kết nối Campuchia, hình thành trục liên kết xuyên suốt khu vực Đông Nam Á.

TS Lịch nhấn mạnh chính những yếu tố này đang tạo nền tảng để Đồng Nai không chỉ phát triển nội tại mà còn đóng vai trò đầu mối trong mạng lưới kinh tế vùng.

Cảng Phước An nằm bên bờ sông Thị Vải thuộc tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh

Đặc biệt, khi nhìn lại câu chuyện sáp nhập địa giới hành chính, ông cho rằng đây không đơn thuần là phép cộng cơ học. Theo ông, việc sáp nhập không phải là 1 + 1 = 2 mà có thể là 3 hoặc 4 để tận dụng được lợi thế bổ trợ lẫn nhau giữa các khu vực.

Mở rộng không gian, tăng liên kết vùng

Một trong những thay đổi rõ nét nhất trong quá trình “vẽ lại bản đồ” là việc Đồng Nai mở rộng không gian đô thị theo hướng liên kết vùng thay vì phát triển khép kín.

Cầu Đồng Nai thuộc tuyến đường Quốc lộ 1 kết nối giữa 2 địa phương Đồng Nai và TPHCM. Ảnh: Hoàng Anh

Với vị trí nằm cạnh TPHCM, Đồng Nai đang tận dụng lợi thế để trở thành điểm kết nối quan trọng trong mạng lưới đô thị phía Nam. Hệ thống giao thông liên vùng được đầu tư mạnh mẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, đồng thời mở ra không gian phát triển mới.

Các trục cao tốc, đường vành đai, tuyến kết nối sân bay… đang dần hình thành mạng lưới liên hoàn, không chỉ phục vụ giao thông mà còn kéo theo dòng vốn đầu tư, dân cư và các hoạt động kinh tế dịch chuyển.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được dự kiến đưa vào khai thác trước ngày 30/4. Ảnh: Hoàng Anh

Ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - cho biết trong quy hoạch dài hạn, địa phương định hướng phát triển theo mô hình đa trung tâm, hình thành nhiều cực tăng trưởng và các hành lang kinh tế có tính lan tỏa cao.

Theo ông, khu vực đô thị gắn với sân bay Long Thành được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm dịch vụ, logistics, trung chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế hàng không, kéo theo các ngành dịch vụ hiện đại.

Khu đô thị ven sông Aqua City về đêm. Ảnh: T.T

Trong khi đó, hành lang sông Đồng Nai sẽ được định hình là trục phát triển không gian đô thị, cảnh quan và du lịch sinh thái gắn với các hoạt động kinh tế đặc trưng, góp phần tạo nên bản sắc riêng cho đô thị. Mọi định hướng phát triển cuối cùng đều phải hướng đến người dân.

“Người dân Đồng Nai sẽ là đối tượng thụ hưởng trực tiếp từ quá trình chuyển đổi này, với bộ máy quản lý tinh gọn hơn, hiệu quả hơn; dịch vụ công ngày càng thuận tiện, minh bạch hơn; hệ thống y tế, giáo dục, hạ tầng xã hội được đầu tư tốt hơn; môi trường sống xanh, an toàn, văn minh hơn” - ông Út chia sẻ.