Nguyễn Thùy Linh (SN 1998, quê xã Thạch Bình, Thanh Hóa) sinh ra trong gia đình có 4 chị em gái. Năm 2019, cô về Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai) làm dâu. Bố mẹ chồng cô năm nay 58 tuổi, có 2 người con trai, chồng của Linh là con út.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc nàng dâu ngỡ ngàng khi bố mẹ chồng vượt 400km về thăm

Vì nhà chồng neo người, suốt 7 năm qua Linh đều ưu tiên đón Tết ở quê nội. Tết Bính Ngọ 2026, cô xin phép bố mẹ chồng được về quê ngoại đón Tết từ ngày 26 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng.

“Vợ chồng tôi sống và làm việc ở Hà Nội, vì đường sá xa xôi nên mỗi năm chỉ về quê nội khoảng 1, 2 lần. Bởi vậy, dịp Tết chúng tôi thường đưa con về quây quần với ông bà nội.

Năm nay, vợ chồng tôi xin phép đưa con về ngoại ăn Tết, bố mẹ chồng tôi vui vẻ ủng hộ vì biết con dâu thương nhớ quê nhà”, Linh kể.

Khoảng 10h sáng mùng 2 Tết, Linh ngỡ ngàng thấy xe ô tô của bố mẹ chồng đỗ trước cổng. Vì thương con, nhớ cháu, bố mẹ chồng cô quyết định tự lái xe vượt 400km từ Lào Cai về Thanh Hóa.

“Bố mẹ chồng tôi về không báo trước. Lúc xe đỗ trước cổng, bố đẻ tôi còn bảo ‘xe của ai mà nhìn giống xe của bố chồng con thế?’. Lúc bố mẹ bước ra, tôi bất ngờ và xúc động không nói nên lời. Bố mẹ đẻ của tôi cũng ngỡ ngàng.

Bố mẹ chồng tôi xuất phát từ 1h, lái xe suốt 9 tiếng mới đến nơi. Đoạn đường từ quê nội về quê ngoại xa xôi, cách trở, nhiều khúc cua ngoằn ngoèo, vậy mà ông bà vẫn gắng đi”, Linh kể.

Bố mẹ chồng của Linh

Về thăm con cháu, bố mẹ chồng của Linh mang theo rất nhiều quà quê: thịt trâu, lạp xưởng gác bếp, 2 con cá lớn, bánh kẹo... Mẹ chồng Linh còn mua váy đẹp để tặng bà thông gia.

Dịp đó, bố mẹ chồng Linh ở lại chơi 1 ngày, 1 đêm, sau đó lại tự lái xe trở về. Bố mẹ đẻ của cô tiếp đón thông gia nhiệt tình và nồng hậu, làm mấy mâm cỗ mời họ hàng thân thiết đến chung vui.

“Bố mẹ chồng thích về quê tôi chơi lắm vì ở đây đông con, đông cháu, có cảm giác ấm áp, sum vầy.

Riêng tôi thấy mình quá may mắn vì có bố mẹ chồng tâm lý, yêu thương con cháu như vậy”, Linh chia sẻ.

Tổ ấm nhỏ của Linh

Đoạn video trích từ camera gia đình ghi lại khoảnh khắc bố mẹ chồng vượt 400km về Thanh Hóa thăm con dâu thu hút hơn 200 nghìn lượt xem, gần 4 nghìn lượt “thả tim” trên TikTok.

Cái ôm ấm áp, cái bắt tay đầy tình cảm trong khoảnh khắc gặp gỡ giữa hai bên thông gia, mẹ chồng - nàng dâu... khiến người xem xúc động.

Người dùng mạng để lại nhiều bình luận cảm xúc như: “Nhìn thoáng qua đã thấy con dâu, mẹ chồng sống tình cảm và hòa hợp với nhau”; “Đôi bên phải yêu thương nhau thế nào thì bố mẹ chồng mới sẵn sàng vượt đường xa về thăm con cháu như vậy”; “Phụ nữ lấy được chồng và nhà chồng tốt thì phải biết trân trọng từng khoảnh khắc”...

Thùy Linh kết hôn năm 2019 khi đang là sinh viên năm 4 của một trường đại học ở Hà Nội. Năm ấy, cô mang thai con trai đầu lòng.

Vừa mang thai, vừa đi học, Linh vất vả, căng thẳng. Cô luôn biết ơn khi quãng thời gian đó được bố mẹ chồng và chồng yêu thương, hỗ trợ hết mình để vừa có thể hoàn thành việc học, vừa thuận lợi đón con chào đời.

Bảy năm làm dâu, dù không sống chung nhà nhưng Linh vẫn cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bố mẹ chồng dành cho mình. Bố mẹ chồng cô tâm lý, luôn tạo không gian thoải mái cho các con tự do phát triển và bộc lộ cảm xúc.

“Với tôi, mỗi lần về quê chồng là một lần được đi nghỉ dưỡng. Bố chồng tôi thường lái xe đưa cả nhà đi chơi khắp nơi, mẹ chồng thì nấu món ngon thiết đãi con cháu.

Bố mẹ chồng tôi tâm lý, luôn vun vén hạnh phúc cho các con. Tôi may mắn lắm mới được làm dâu trong một gia đình ấm áp như vậy”, Linh chia sẻ.

Ảnh và video: NVCC