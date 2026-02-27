Rằm tháng Giêng hay còn gọi là lễ Thượng nguyên, tết Nguyên tiêu. Theo quan niệm của người Việt từ xa xưa, "cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng" - nhấn mạnh tầm quan trọng của lễ Thượng nguyên.

Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, đây còn là dịp để mỗi gia đình hướng về cội nguồn, gửi gắm ước nguyện về một năm mới an lành, thuận lợi.

Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026 rơi vào thứ Ba, ngày 3/3/2026 (dương lịch).

Theo quan niệm của người Việt từ xa xưa, "cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng". Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, có 3 khung giờ tốt để cúng Rằm tháng Giêng trong ngày 15/1 âm lịch gồm giờ Mão (5h-7h); giờ Tỵ (9h-11h) và giờ Thân (15h-17h).

Theo chuyên gia, nếu cúng Rằm tháng Giêng vào ngày 14/1, gia chủ có thể chọn khung giờ Thìn (7h-9h); giờ mùi (13h-15h) và giờ Dậu (17h-19h).

Năm nay, ngày chính lễ Rằm tháng Giêng rơi vào giữa tuần, nhiều gia đình có thể do bận công việc sẽ cúng vào ngày 12 hoặc 13 âm lịch.

Theo chuyên gia, tương tự các dịp lễ Tết khác, quan trọng nhất trong cúng Rằm tháng Giêng vẫn là sự thành tâm, thái độ trang nghiêm và tinh thần hướng thiện của gia chủ.

(Tổng hợp)