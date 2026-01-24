Nguyễn Thị Xuân (SN 1995, quê Nghệ An) tổ chức đám cưới vào ngày 13/1 vừa qua. Hôn lễ của cô dâu Nghệ An có nhiều cung bậc cảm xúc với cả tiếng cười và những giọt nước mắt.

Ít ai biết, đây là lần thứ hai Xuân bước lên xe hoa. Càng đặc biệt hơn, người đứng ra tổ chức đám cưới và đại diện cho phía nhà gái chính là bố mẹ chồng cũ của chị.

Xuân chia sẻ với PV VietNamNet, chị về làm dâu nhà ông Phạm Văn Trường (SN 1969) và bà Trần Thị Hải (SN 1971, Nghệ An) từ năm 2016. Năm 2017, chị sinh con gái đầu lòng.

Xuân bên mẹ đẻ, bố mẹ chồng cũ, bố mẹ chồng mới, bố đẻ và chú rể (từ trái qua phải)

Năm 2019, khi con gái tròn 2 tuổi, chồng Xuân đột ngột qua đời vì tai nạn. Nỗi mất mát lớn khiến chị suy sụp, bố mẹ chồng chị cũng đau đớn tột cùng.

Dẫu vậy, thương con dâu góa bụa và cháu nội nhỏ dại, vợ chồng ông Trường cố tỏ ra cứng cỏi để làm điểm tựa cho cả gia đình.

“Tôi biết ơn sự vững vàng của bố mẹ chồng vì nhờ đó, tôi mới có thể vực dậy”, Xuân nói.

Suốt 6 năm qua, chị Xuân được bố mẹ chồng quan tâm, yêu thương như con ruột. Chị bươn chải làm ăn, con gái nhỏ do một tay bố mẹ chồng chăm sóc.

“Sống chung một nhà, tôi được bố mẹ chồng lo liệu chu đáo từ việc nhỏ đến việc lớn. Nhờ vậy, tôi yên tâm đi làm kiếm tiền nuôi con”, Xuân tâm sự.

Cô dâu Nghệ An có hôn lễ nhiều cảm xúc

Cách đây 1 năm, Xuân quen biết Huy (quê Nghệ An). Đôi bên hòa hợp về tính cách nên quyết định về chung một nhà.

Ngay từ khi xác định lâu dài với Huy, Xuân đã tâm sự với bố mẹ chồng. Thấy chàng trai hiền lành, chịu khó lại đối xử tốt với con dâu, cháu nội của mình, vợ chồng ông Trường ủng hộ.

Ngày bàn bạc chuyện cưới hỏi, ông Trường nói với bố mẹ ruột của Xuân: “Con nó được gả về đây, sống chung với chúng tôi 6 năm qua, chúng tôi coi con như con gái ruột. Giờ con đi bước nữa, xin phép ông bà để chúng tôi được lo cho con một đám cưới trọn vẹn, cho con toại nguyện về nhà chồng mới”.

Chia sẻ của ông Trường khiến bố mẹ đẻ Xuân rưng rưng xúc động. Họ trân trọng và ủng hộ quyết định này.

Ông Trường trao quà cưới cho cô dâu - chú rể

Bàn thêm về các thủ tục cưới hỏi cùng chuyện cỗ bàn, ông Trường nói với con dâu: “Bố mẹ phải lo cho con bằng bạn bằng bè. Lần đầu cũng thế mà lần thứ hai cũng vậy, con phải được chúc phúc thật đông vui và trọn vẹn”. Xuân xúc động trước tình cảm và sự quan tâm bố mẹ chồng dành cho mình.

Lễ dạm ngõ, đám hỏi và đám cưới của Xuân đều được tổ chức ở nhà bố mẹ chồng cũ. Vợ chồng ông Trường làm 50 mâm cỗ, mời họ hàng, bạn bè thân thiết đến chung vui.

Trong lễ vu quy, bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng cũ của Xuân đều là đại diện của phía nhà gái, đứng ra trao dâu, nhận rể.

Sau những biến cố, Xuân đã tìm được bến đỗ hạnh phúc

Bố mẹ chồng cũ của Xuân trao vàng làm của hồi môn cho con dâu. Khoản tiền nạp tài nhà trai mang đến, ông bà cũng tặng lại cho các con làm vốn liếng.

“Khoảnh khắc bố mẹ chồng cũ trao quà cưới là điều tôi nhớ nhất trong hôn lễ. Nhìn ánh mắt rưng rưng của bố mẹ và anh chị chồng cũ, tôi vừa xúc động vừa hạnh phúc vì luôn được gia đình chồng cũ coi như người ruột thịt”, Xuân chia sẻ.

Xuân hy vọng, chặng đường sau này của mình được suôn sẻ, hạnh phúc để không phụ tấm lòng của ba bên gia đình và những người luôn yêu thương chị.

