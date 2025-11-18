Theo dữ liệu của BloombergNEF, Việt Nam hiện chiếm tới 73% tổng công suất điện gió đang vận hành ở Đông Nam Á. Đến năm 2030, dự kiến Việt Nam sẽ đóng góp 45% tổng công suất điện gió mới của khu vực, chủ yếu từ các dự án trên bờ và gần bờ.