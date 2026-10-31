Tuyến bài “Xây thế trận lòng dân từ bục giảng" do VietNamNet triển khai đã kể câu chuyện những ngôi trường nội trú liên cấp được dựng lên tại các xã biên giới, từ một chủ trương lớn của Đảng đến những thay đổi cụ thể trong việc học tập, ăn ở và đời sống của trẻ em vùng cao. Trong hành trình ấy, nổi bật là vai trò của lực lượng Công an nhân dân khi trực tiếp tham gia tổ chức thực hiện, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở và đưa những công trình về đích.

Để có thêm góc nhìn từ phía Bộ Công an về ý nghĩa của nhiệm vụ đặc biệt này, báo VietNamNet đã liên hệ với Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an. Từ câu chuyện xây trường nơi biên giới, Thiếu tướng Toản chia sẻ về cách lực lượng Công an tham gia đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống; mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân với bảo đảm an ninh, trật tự từ sớm, từ xa; và việc bồi đắp niềm tin, củng cố thế trận lòng dân ngay từ cơ sở.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nằm trong chiến lược phát triển giáo dục quốc gia giai đoạn 2025-2030, hướng tới xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đây đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách dân tộc, hướng tới nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, tạo nguồn cán bộ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng biên giới.

Dưới góc độ bảo đảm an ninh, trật tự, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho rằng chủ trương này góp phần củng cố thế trận lòng dân, tăng cường phòng ngừa xã hội và tạo dựng nền tảng ổn định từ cơ sở.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, đây là cách tiếp cận mang tính chiến lược, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; chăm lo đời sống Nhân dân với bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Qua đó góp phần thực hiện yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự từ sớm, từ xa, “chủ động phòng ngừa nguy cơ từ gốc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”.

Từ yêu cầu của Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an về xây dựng lực lượng Công an nhân dân “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết quan điểm nhất quán của lực lượng là mọi hoạt động công tác phải hướng tới bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân; “lấy sự bình yên, an toàn và niềm tin của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác”.

Theo Người phát ngôn Bộ Công an, yêu cầu “Gần dân nhất” không chỉ là yêu cầu về phẩm chất, tác phong công tác mà phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng trách nhiệm của mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sĩ đối với Nhân dân.

Thực tiễn xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới cho thấy tinh thần ấy không chỉ thể hiện ở việc lực lượng Công an có mặt khi Nhân dân cần, giải quyết các vấn đề trực tiếp về an ninh, trật tự, mà còn thông qua những công việc thiết thực trong đời sống. Hiệu quả phải được thể hiện bằng những chuyển biến cụ thể trong cuộc sống của người dân, bằng những vấn đề thiết thực được quan tâm, giải quyết.

Đó là chủ động nắm bắt những khó khăn từ cơ sở, chăm lo những địa bàn còn nhiều thiếu thốn, nhất là điều kiện học tập, sinh hoạt của trẻ em; lấy bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhân dân làm mục tiêu hướng tới. Qua đó góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, tăng cường thế trận lòng dân, tạo nền tảng xã hội vững chắc cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở.

Riêng với chủ trương xây dựng trường biên giới, Bộ Công an đang phối hợp theo dõi, xây dựng 53 trường tại 7 tỉnh, trong đó trực tiếp làm chủ đầu tư 25 dự án.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết việc được giao triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới thể hiện sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng Công an nhân dân. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, đồng thời đặt ra khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng và hiệu quả tổ chức thực hiện.

Quá trình triển khai gặp khó khăn bởi địa hình hiểm trở, giao thông cách trở, thời tiết khắc nghiệt, việc vận chuyển vật liệu và thi công tại các địa bàn xa trung tâm. Nhiều khâu phải được triển khai đồng bộ trong thời gian ngắn, từ khảo sát, lựa chọn địa điểm, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức thi công, huy động nguồn lực đến kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh.

Trước yêu cầu đó, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tập trung chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên kiểm đếm, đôn đốc tiến độ, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, địa phương và người đứng đầu; yêu cầu cụ thể hóa tiến độ đến từng dự án, từng tháng, từng công đoạn; trực tiếp kiểm tra, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các điểm nghẽn, không để công trình chậm tiến độ kéo dài.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, với tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm chính trị lớn và sự phối hợp giữa Công an các đơn vị, địa phương với cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành và nhà thầu, công tác triển khai cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra.

Trong 21 dự án khởi công năm 2025, 11 dự án đã hoàn thành 100%; 6 dự án đạt khối lượng trên 90%; 3 dự án đạt khoảng 70% và một dự án đạt 63%, đang tiếp tục được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Tại những công trình đã hoàn thành, học sinh được đón vào ở nội trú để vận hành thử nghiệm các điều kiện ăn ở, sinh hoạt, học tập trước khi đưa công trình vào phục vụ thực tế.

Từ thực tiễn triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho rằng:

“Đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống không chỉ là tổ chức thực hiện đúng, quyết liệt, mà quan trọng hơn là phải tạo ra những chuyển biến cụ thể, thiết thực trong đời sống Nhân dân.”

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, lực lượng Công an không chỉ làm tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự mà còn chủ động tham gia thực hiện các chủ trương lớn về phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo an sinh, nâng cao đời sống Nhân dân, nhất là ở địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Thực tế triển khai xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền, theo ông Toản, thể hiện rõ tinh thần đó.

Dưới sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Chính phủ; cùng sự vào cuộc trách nhiệm, quyết liệt của lực lượng Công an, các bộ, ngành, địa phương liên quan cùng sự ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp, chủ trương của Đảng về phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, chăm lo tương lai con em đồng bào đã được cụ thể hóa bằng những công trình hiện hữu, tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh, từng bước cải thiện đời sống Nhân dân.

“Người dân không chỉ nhận thức chủ trương của Đảng qua tuyên truyền, vận động, mà còn trực tiếp cảm nhận được ý nghĩa của chủ trương thông qua những đổi thay trong cuộc sống hằng ngày", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản chia sẻ.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, khi chủ trương đúng được triển khai bằng hành động thiết thực, mang lại lợi ích trực tiếp thì đó cũng là cách củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Toàn cảnh chủ trương xây trường học tại các xã biên giới đất liền

Tính đến cuối tháng 10/2026, chương trình xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đã được triển khai tại 21 tỉnh, thành phố, với tổng cộng 229 trường. Đây là một chương trình có quy mô lớn, trải dài trên toàn tuyến biên giới, vừa mở rộng điều kiện học tập cho học sinh vùng khó, vừa tạo thêm hạ tầng xã hội tại các địa bàn chiến lược.

Giai đoạn 1 gồm 108 trường, giai đoạn 2 có 121 trường. Theo số liệu tổng hợp mới nhất, 40 trường đã hoàn thành toàn bộ hạng mục, trong khi 102 trường đã đưa vào vận hành, phục vụ hơn 113.000 học sinh, gồm trên 70.000 học sinh nội trú và hơn 43.000 học sinh bán trú.

Thực hiện: Đoàn Bổng