Quá trình triển khai gặp khó khăn bởi địa hình hiểm trở, giao thông cách trở, thời tiết khắc nghiệt, việc vận chuyển vật liệu và thi công tại các địa bàn xa trung tâm. Nhiều khâu phải được triển khai đồng bộ trong thời gian ngắn, từ khảo sát, lựa chọn địa điểm, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức thi công, huy động nguồn lực đến kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh.
Trước yêu cầu đó, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tập trung chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên kiểm đếm, đôn đốc tiến độ, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, địa phương và người đứng đầu; yêu cầu cụ thể hóa tiến độ đến từng dự án, từng tháng, từng công đoạn; trực tiếp kiểm tra, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các điểm nghẽn, không để công trình chậm tiến độ kéo dài.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, với tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm chính trị lớn và sự phối hợp giữa Công an các đơn vị, địa phương với cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành và nhà thầu, công tác triển khai cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra.
Trong 21 dự án khởi công năm 2025, 11 dự án đã hoàn thành 100%; 6 dự án đạt khối lượng trên 90%; 3 dự án đạt khoảng 70% và một dự án đạt 63%, đang tiếp tục được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Tại những công trình đã hoàn thành, học sinh được đón vào ở nội trú để vận hành thử nghiệm các điều kiện ăn ở, sinh hoạt, học tập trước khi đưa công trình vào phục vụ thực tế.