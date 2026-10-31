Theo Người phát ngôn Bộ Công an, yêu cầu “Gần dân nhất” không chỉ là yêu cầu về phẩm chất, tác phong công tác mà phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng trách nhiệm của mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sĩ đối với Nhân dân.

Thực tiễn xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới cho thấy tinh thần ấy không chỉ thể hiện ở việc lực lượng Công an có mặt khi Nhân dân cần, giải quyết các vấn đề trực tiếp về an ninh, trật tự, mà còn thông qua những công việc thiết thực trong đời sống. Hiệu quả phải được thể hiện bằng những chuyển biến cụ thể trong cuộc sống của người dân, bằng những vấn đề thiết thực được quan tâm, giải quyết.

Đó là chủ động nắm bắt những khó khăn từ cơ sở, chăm lo những địa bàn còn nhiều thiếu thốn, nhất là điều kiện học tập, sinh hoạt của trẻ em; lấy bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhân dân làm mục tiêu hướng tới. Qua đó góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, tăng cường thế trận lòng dân, tạo nền tảng xã hội vững chắc cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở.

Riêng với chủ trương xây dựng trường biên giới, Bộ Công an đang phối hợp theo dõi, xây dựng 53 trường tại 7 tỉnh, trong đó trực tiếp làm chủ đầu tư 25 dự án.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết việc được giao triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới thể hiện sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng Công an nhân dân. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, đồng thời đặt ra khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng và hiệu quả tổ chức thực hiện.