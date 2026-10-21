Sáng 21/10, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra thực địa công trình Trường nội trú Tiểu học và Trung học Đakrông tại xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Trường nội trú Tiểu học và Trung học Đakrông hiện được tỉnh Quảng Trị đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng phục vụ cho khoảng 601 học sinh tiểu học và 420 học sinh THCS. Dự án gồm các hạng mục công trình: Nhà hành chính quản trị, hỗ trợ học tập, phụ trợ; nhà lớp học; nhà nội trú, bếp, ăn, nhà đa năng, sân thể dục thể thao và các hạng mục phụ trợ khác.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra thực địa công trình Trường nội trú Tiểu học và Trung học Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Chinhphu.vn

Về tiến độ thi công, công trình đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng nhà lớp học khối THCS, nhà hành chính quản trị, hỗ trợ học tập và phụ trợ; tổ chức nghiệm thu kỹ thuật nhà bếp và nhà ăn; cơ bản hoàn thành và đang triển khai lắp đặt thiết bị nhà học bộ môn THCS, nhà học bộ môn tiểu học.

Thị sát dự án, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị cơ quan chức năng, nhà thầu báo cáo cụ thể, cam kết về tiến độ, chất lượng thi công và an toàn công trình. Đặc biệt, Phó Thủ tướng lưu ý phải có phương án xử lý, phòng chống nguy cơ sạt lở.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trò chuyện với các em học sinh đang ăn trưa tại trường. Ảnh: Chinhphu.vn

Trước đó, cũng trong sáng 21/10, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và đoàn công tác đã thị sát công trình Trường Chính trị Lê Duẩn thuộc phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Trường Chính trị Lê Duẩn thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập 2 trường là Trường Chính trị Quảng Bình và Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị. Nhà trường hiện hoạt động tại 2 cơ sở.

Năm 2026, nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng là hơn 3.000 lượt học viên và nếu sắp xếp, chuyển giao nhiệm vụ bồi dưỡng về lý luận chính trị và cập nhật kiến thức, kĩ năng, nghiệp vụ của 17 trung tâm chính trị xã, phường về Trường Chính trị Lê Duẩn thì nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng từ 12.000 đến 14.000 lượt học viên/năm.

Tại đây, Phó Thủ tướng yêu cầu công tác triển khai, thi công phải tuyệt đối đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn.