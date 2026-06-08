Sáng 8/6, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết địa phương đã công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Theo đó, từ 8h hôm nay, thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên website của Sở tại địa chỉ: http://diemthi.ts10.khanhhoa.edu.vn/

Thí sinh làm thủ tục dự thi vào lớp 10 ở phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Xuân Ngọc

Lãnh đạo Sở GD-ĐT cho biết thêm, sau khi công bố điểm thi, đơn vị sẽ tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh từ ngày 14 đến ngày 19/6. Sau đó, Hội đồng chấm phúc khảo sẽ tiến hành chấm lại bài thi và dự kiến công bố điểm chuẩn trước ngày 30/6.

Tại Khánh Hòa, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 28-29/5. Năm học này, toàn tỉnh có 24.582 học sinh đăng ký dự tuyển vào các trường THPT công lập không chuyên và 1.897 học sinh đăng ký dự tuyển vào hai trường THPT chuyên của tỉnh.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập trên toàn tỉnh là 19.570 học sinh, tương ứng 447 lớp.