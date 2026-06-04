Sở GD-ĐT Nghệ An vừa công bố điểm thi lớp 10 năm 2026 của hơn 49.000 thí sinh dự thi lớp 10.

Qua thống kê của VietNamNet, ở kỳ thi lớp 10 năm 2026 của Nghệ An có 25 thí sinh đạt điểm cao nhất từ 29 trở lên.

Kỳ thi lớp 10 năm 2026 của Nghệ An có 4 thủ khoa cùng đạt mức điểm 29,25, trong đó có 2 em đạt điểm tuyệt đối ở môn Toán và Ngoại ngữ, đồng thời đạt 9,25 điểm môn Ngữ văn. Xếp sau nhóm thủ khoa là 21 thí sinh cùng đạt 29 điểm.

Cũng theo thống kê, có 33 thí sinh đạt tổng điểm 28,75 và 69 em đạt điểm 28,5.

Dưới đây là top 25 thí sinh có điểm thi lớp 10 cao nhất Nghệ An năm 2026:

Danh sách 127 thí sinh Nghệ An có điểm từ 28,5 trở nên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026 như sau:

Kỳ thi vào lớp 10 năm nay có quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Nghệ An, với hơn 49.000 thí sinh tham dự. Đây cũng là năm đầu tiên việc tuyển sinh được thực hiện trong bối cảnh chính quyền địa phương 2 cấp.

So với năm 2025, số lượng thí sinh tăng 10.247 em. Trường có số hồ sơ đăng ký dự thi đông nhất là Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, với 2.062 thí sinh đăng ký dự thi và thấp nhất là Trường THPT Mường Quạ với 201 thí sinh.