Toán nhiều năm là “điểm nghẽn”

Khoảng 10 năm trở lại đây, TPHCM liên tục đổi mới đề thi môn Toán theo hướng tăng cường tính thực tiễn, phù hợp với định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tuy nhiên, phổ điểm môn học này chưa có nhiều chuyển biến tích cực trong thời gian dài.

Giai đoạn 2018-2024 (trừ năm 2021 không tổ chức thi do ảnh hưởng của dịch Covid-19), hầu như năm nào cũng có khoảng một nửa số bài thi Toán dưới 5 điểm.

Năm 2024 là minh chứng rõ nét khi hơn 55.000 trong tổng số 98.400 thí sinh dự thi môn Toán đạt dưới 5 điểm. Đáng chú ý, hàng trăm thí sinh chỉ đạt từ 0,25 đến 1 điểm. Tổng số bài thi dưới trung bình lên tới 55.263.

Ở nhóm điểm cao, môn Toán có 49 thí sinh đạt điểm 10. Mức điểm xuất hiện nhiều nhất là 5 với 7.150 thí sinh.

Năm 2023, khoảng 55% bài thi môn Toán đạt trên trung bình, phổ điểm tập trung chủ yếu từ 5-7. Toàn thành phố ghi nhận 121 điểm 10, song vẫn có 165 bài thi bị điểm liệt.

Thí sinh TPHCM thi lớp 10 năm 2026. Ảnh: Nguyễn Huế

Sau nhiều năm có khoảng một nửa số bài thi dưới trung bình, năm 2025 ghi nhận tín hiệu tích cực khi môn Toán phần nào "phá dớp". Trong hơn 76.300 thí sinh dự thi, số bài dưới 5 điểm giảm còn khoảng 28.000, tương đương gần 1/3 tổng số bài thi.

Dù vẫn có hàng trăm thí sinh chỉ đạt từ 0,25 đến 1 điểm, số lượng điểm cao tăng đáng kể với 36 điểm 10 và hàng trăm bài thi đạt từ 9 điểm trở lên. Đặc biệt, mức điểm xuất hiện nhiều nhất là 7 với 4.580 thí sinh, cho thấy phổ điểm đã dịch chuyển theo hướng tích cực hơn so với các năm trước.

Ngữ văn ổn định nhưng chưa từng có điểm 10

Ngữ văn là môn thi chưa từng ghi nhận điểm tuyệt đối trong nhiều năm qua. Năm 2025, môn Ngữ văn có 76.455 thí sinh dự thi. Điểm cao nhất là 9,5 và chỉ có 2 thí sinh đạt được mức điểm này. Mức điểm xuất hiện nhiều nhất là 7 với 5.936 thí sinh, cho thấy phổ điểm tập trung chủ yếu trong khoảng 6-7 điểm.

Toàn thành phố có 22 thí sinh đạt 9,25 điểm, 179 em đạt 9 điểm và hơn 2.200 bài thi đạt từ 8,5 điểm trở lên. Các mức điểm phổ biến tiếp theo là 6,5 và 6 điểm. Ở chiều ngược lại, hơn 11.300 bài thi dưới điểm trung bình, trong đó vẫn có một số thí sinh chỉ đạt từ 0,25 đến 1 điểm.

Năm 2024, trong hơn 98.400 thí sinh dự thi, chỉ có 1 em đạt 9,5 điểm Ngữ văn. Toàn thành phố ghi nhận 20 thí sinh đạt 9,25 điểm và 197 thí sinh đạt 9 điểm.

Năm 2023, điểm cao nhất là 9,25. Gần 90% bài thi đạt trên trung bình, trong đó hơn 12% đạt điểm giỏi, còn khoảng 11% dưới 5 điểm.

Các số liệu cho thấy phổ điểm Ngữ văn khá ổn định qua nhiều năm, chủ yếu tập trung ở nhóm điểm khá. Việc chưa xuất hiện điểm 10 cũng phản ánh tính phân loại và sự khắt khe trong cách chấm môn học này.

Tiếng Anh bứt phá, dẫn đầu về điểm cao

Tiếng Anh luôn là môn có mặt bằng điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại TPHCM nhiều năm qua. Với nhiều thí sinh, đây là môn tạo lợi thế quan trọng trong cuộc đua giành suất vào trường công lập.

Từ năm 2022, TPHCM tăng thời gian làm bài môn Ngoại ngữ từ 60 lên 90 phút, đồng thời áp dụng cách tính điểm hệ số 1 cho cả ba môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ thay vì Toán, Ngữ văn hệ số 2 như trước. Sự thay đổi này cho thấy vai trò ngày càng lớn của ngoại ngữ trong tuyển sinh cũng như trong chương trình giáo dục phổ thông.

Thí sinh dự thi lớp 10 TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Năm 2025, môn Ngoại ngữ (chủ yếu là Tiếng Anh) có 76.451 thí sinh dự thi. Trong đó, 488 em đạt điểm 10 và gần 7.000 em đạt từ 9 điểm trở lên. Phổ điểm tập trung trong khoảng 3,25-9 điểm, phản ánh năng lực ngoại ngữ tương đối tốt của học sinh thành phố. Tuy nhiên, môn học này vẫn ghi nhận hơn 24.000 bài thi dưới trung bình.

Năm 2024, Ngoại ngữ tiếp tục là môn dẫn đầu về số lượng điểm tuyệt đối với 1.707 bài thi đạt 10 điểm và hàng chục nghìn bài thi đạt từ 9 điểm trở lên. Mức điểm xuất hiện nhiều nhất là 9. Dù vậy, trong gần 100.000 thí sinh dự thi vẫn có hơn 29.000 em đạt dưới 5 điểm.

Năm 2023, khoảng 32% bài thi Ngoại ngữ đạt từ 8 điểm trở lên, cao nhất trong ba môn thi cơ bản. Số thí sinh đạt điểm tuyệt đối lên tới 2.147 em, tăng mạnh so với 478 em của năm 2022. Tỷ lệ bài thi dưới trung bình giảm còn 32,3%, thấp hơn đáng kể so với mức 44,8% của năm trước.

Những con số trên cho thấy Tiếng Anh tiếp tục là môn có nhiều điểm cao nhất, đồng thời phản ánh xu hướng nâng cao năng lực ngoại ngữ của học sinh TPHCM trong những năm gần đây.

Nhìn tổng thể, trong 3 năm gần đây, Tiếng Anh tiếp tục là môn có nhiều điểm cao nhất và tạo lợi thế rõ rệt cho thí sinh. Ngữ văn duy trì phổ điểm ổn định nhưng vẫn chưa xuất hiện điểm tuyệt đối. Trong khi đó, Toán vẫn là môn có tính phân loại cao nhất, dù kết quả năm 2025 cho thấy những tín hiệu khả quan khi tỷ lệ bài thi dưới trung bình giảm mạnh và mặt bằng điểm được cải thiện đáng kể. Phổ điểm của ba môn phản ánh rõ năng lực, thế mạnh cũng như những thách thức của thí sinh trong kỳ tuyển sinh lớp 10 công lập.