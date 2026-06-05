Thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, bệnh nhân P.T.L.N., học sinh lớp 9 ở xã Định Hòa, tỉnh Thanh Hóa, vừa trải qua ca phẫu thuật viêm phúc mạc do ruột thừa.

Trước nguyện vọng của gia đình và mong muốn được tham gia kỳ thi của em, Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã chỉ đạo các khoa, phòng phối hợp triển khai phương án hỗ trợ.

Nữ sinh được các y, bác sĩ đưa đến điểm thi bằng xe cứu thương. Ảnh: CTV

Sáng 5/6, bệnh viện bố trí xe cứu thương chuyên dụng đưa thí sinh đến điểm thi, đồng thời cử bác sĩ, điều dưỡng đi cùng và trang bị đầy đủ phương tiện y tế để theo dõi sức khỏe, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình di chuyển và dự thi. Ngoài ra, đội ngũ y tế cũng túc trực để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Quán Nho, xã Thiệu Quang.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Thanh Hóa diễn ra trong hai ngày 5 và 6/6, với hơn 51.000 thí sinh tham dự, tăng gần 7.500 em so với năm trước. Thí sinh làm bài thi các môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Riêng những em đăng ký dự thi vào Trường THPT Chuyên Lam Sơn sẽ làm thêm bài thi môn chuyên vào chiều 6/6.