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Thứ Năm, 08/10/2026 - 11:19

Cụ ông 90 tuổi háo hức check-in cầu cạn bên Hồ Gươm

Xuân Minh

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Ngay trong ngày đầu cầu cạn bên Hồ Gươm mở cửa, cụ ông 90 tuổi đã tìm đến trải nghiệm, ngắm cảnh và lưu lại những khoảnh khắc bên công trình mới.

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