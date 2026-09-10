Những ngày qua người dân Hà Nội và cả nước quan tâm đặc biệt tới đề xuất Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B (khu vực hồ Gươm và phụ cận) và một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C. Nhiều người có đóng góp về hình ảnh phối cảnh quanh hồ, trong đó có Khải hoàn môn.

Ông Nguyễn Bá Nguyên, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, quy hoạch phân khu là bước cụ thể hóa quy hoạch chung, xác định chức năng sử dụng đất, diện tích, chỉ tiêu quy hoạch của từng ô phố cùng yêu cầu về tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật.

Trong đó, nội dung về thiết kế đô thị (là giải pháp quy hoạch kiến trúc) để xác định chỉ tiêu khống chế về khoảng lùi, cảnh quan đô thị dọc các trục đường chính, khu trung tâm; các khu vực không gian mở, các công trình điểm nhấn và từng ô phố cho khu vực thiết kế.

Phối cảnh Quy hoạch khu vực hồ Gươm và phụ cận

Qua các hình ảnh này, người dân, chuyên gia và tổ chức liên quan có thể hình dung tương quan giữa các khu chức năng, không gian công cộng, công trình và hạ tầng kỹ thuật, cũng như định hướng cải tạo, chỉnh trang, tái thiết khu vực hồ Gươm và phụ cận.

“Tuy nhiên, không nên đồng nhất những hình ảnh công trình trong hồ sơ lấy ý kiến với phương án kiến trúc đã được quyết định”, ông Nguyên nói.

Mọi quyết định phải tính đến ý kiến người dân

Theo Phó giám đốc Sở Xây dựng, đây chỉ là phương thức thể hiện định hướng quy hoạch, không phải hồ sơ thiết kế kiến trúc, cũng không phải căn cứ để khẳng định hình thức cụ thể của công trình đã được lựa chọn.

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt mới là cơ sở để triển khai các bước Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Ở bước quy hoạch chi tiết, các yêu cầu về tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan, chỉ tiêu cụ thể và giải pháp đối với từng khu vực, từng công trình sẽ tiếp tục được nghiên cứu, cụ thể hóa theo quy định của pháp luật. Vì vậy, không nên đồng nhất những hình ảnh công trình trong hồ sơ lấy ý kiến với phương án kiến trúc đã được quyết định.

Việc tổ chức lấy ý kiến ở thời điểm này là một bước trong quy trình lập quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ và trách nhiệm của nhân dân, các chuyên gia và các tổ chức có liên quan.

Đây cũng là giai đoạn để cơ quan lập quy hoạch tiếp nhận thêm các góc nhìn, đánh giá và đề xuất từ thực tiễn, qua đó có cơ sở hoàn thiện đồ án trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Sau khi kết thúc thời gian lấy ý kiến, cơ quan lập quy hoạch sẽ tổng hợp, nghiên cứu và tiếp thu những nội dung phù hợp; đồng thời giải trình các vấn đề chưa thể tiếp thu. Hồ sơ sau đó được hoàn chỉnh để trình thẩm định, phê duyệt.

“Đối với hồ Gươm - một không gian đặc biệt, mọi quyết định liên quan đến không gian này phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, có cơ sở khoa học, phù hợp quy hoạch và đặc biệt phải tính đến ý kiến của nhân dân. Những ý kiến xác đáng sẽ được Thành phố nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện phương án”, ông Nguyên cho hay.

Bảo tồn và tái thiết để phát huy giá trị của không gian kiến trúc hiện có Đề xuất điều chỉnh cục bộ hai quy hoạch phân khu nhằm cụ thể hóa định hướng trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, được UBND TP Hà Nội phê duyệt ngày 13/5. Theo định hướng này, khu nội đô lịch sử, gồm hồ Gươm và phụ cận, cần có giải pháp bảo tồn và tái thiết để phát huy giá trị của không gian kiến trúc hiện có. Hoạt động xây dựng mới phải nâng cao chất lượng cảnh quan, phát huy giá trị các di sản văn hóa, lịch sử, cách mạng và kiến trúc. Thành phố định hướng bảo tồn văn hóa, kiến trúc cảnh quan đặc trưng khu vực xung quanh hồ Gươm, cung cấp thêm tiện ích cho du lịch chất lượng cao. Cải thiện điều kiện về hạ tầng đô thị và môi trường cho khu vực, tạo các không gian kết nối hồ Gươm với các quảng trường công cộng như quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, quảng trường Nhà thờ Lớn, quảng trường Lý Thái Tổ, quảng trường Nhà hát Lớn, quảng trường trước tượng đài Vua Lê. Không gian này được tạo lập thêm không gian quảng trường lớn trước trụ sở HĐND, UBND Thành phố, tăng cường không gian cây xanh mặt nước nhằm nâng cao giá trị cảnh quan khu vực trung tâm Nội đô lịch sử.