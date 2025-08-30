Tháp Rùa rực sáng trong đêm, người dân chen kín hồ Hoàn Kiếm chiêm ngưỡng

Tối 29/8, tiết mục 3D Mapping đã thắp sáng Tháp Rùa, đưa công chúng trở về huyền thoại khai mở đất kinh kỳ. Hàng nghìn người đã đứng kín hồ Hoàn Kiếm để chiêm ngưỡng tiết mục này.