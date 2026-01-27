Từ một du học sinh ngành tài chính tại Anh quốc, Ngô Gia Huy rẽ hướng sang nông nghiệp sáng tạo, xây dựng nên một “vương quốc hoa” thu hải đường với hơn 500 giống quý hiếm. Mô hình tưởng chừng lãng mạn ấy nay mang lại doanh thu hơn 2 triệu NDT mỗi năm (khoảng 7,8 tỷ đồng).

Từ nước Anh trở về ruộng vườn

Sinh năm 1993, quê tại Hàng Châu, Ngô Gia Huy từng có sự khởi đầu đúng chuẩn “con nhà người ta”: du học Anh, tốt nghiệp và làm việc trong một doanh nghiệp tài chính. Tuy nhiên, cuộc sống văn phòng với nhịp điệu cố định không mang lại cho anh cảm giác thỏa mãn.

“Trong thời gian du học, tôi dành nhiều thời gian rảnh để tham quan các trung tâm lai tạo giống, gặp gỡ các nhà thực vật học. Cây cối cho tôi cảm giác được sáng tạo và bình yên hơn rất nhiều”, Ngô Gia Huy chia sẻ.

Sau khi về nước, niềm yêu thích ấy dần trở thành một công việc nghiêm túc. Anh bắt đầu trồng những loài cây nhiệt đới hiếm trong nhà, giao lưu với cộng đồng người chơi cây cảnh và bán thử nghiệm. Thị trường phản hồi tích cực ngoài mong đợi.

Năm 2020, Ngô Gia Huy đưa ra quyết định táo bạo: từ bỏ công việc tài chính, đến khu sáng tạo nông nghiệp Sùng Phúc (thuộc TP Đồng Hương, tỉnh Chiết Giang) để khởi nghiệp.

Theo anh, chi phí ban đầu thấp chỉ khoảng 100.000 NDT (gần 390 triệu đồng) cùng môi trường hỗ trợ là yếu tố then chốt. “Quan trọng hơn cả, tôi muốn làm điều mình thật sự đam mê”, anh nói.

Xây vương quốc hoa giữa làng quê

Tại Sùng Phúc, Ngô Gia Huy chọn một hướng đi khá mới: hoa thu hải đường nhiệt đới có nguồn gốc từ rừng mưa Nam Mỹ được xem là một trong những nhóm cây cảnh đa dạng nhất thế giới, vừa chơi hoa vừa chơi lá, được ứng dụng rộng rãi trong trồng chậu và cảnh quan.

Sau 4 năm kiên trì, cơ sở mang tên “Ngốc Manh Vũ Lâm” của anh đã trở thành một trong những vườn thu hải đường có số lượng giống nhiều nhất Trung Quốc, với hơn 500 giống khác nhau.

Bước vào khu nhà kính, không gian giống như một khu rừng nhiệt đới thu nhỏ: lá cây hình cánh thiên thần, vân lá tựa bầu trời sao, sắc đỏ, xanh, bạc xen kẽ dưới ánh sáng nhân tạo.

“Thu hải đường có sức hấp dẫn ở sự biến hóa không giới hạn của lá: hình dáng, kết cấu, màu sắc đều khác nhau”, Ngô Gia Huy say sưa giới thiệu.

Không chạy theo trào lưu ngắn hạn, anh chọn chiến lược cốt lõi: chủ động lai tạo giống mới. Theo anh, bất kỳ cây cảnh “hot” nào cũng sẽ trải qua chu kỳ từ giá cao đến bão hòa và chỉ có đổi mới liên tục mới tạo ra giá trị bền vững.

Đến nay, anh đã lai tạo thành công hơn 20 giống thu hải đường thương mại, trong đó có nhiều giống được thị trường ưa chuộng như Tử Cẩm, Tuyết Tễ, Trúc Ảnh.

Một góc "vương quốc thu hải đường" với hơn 500 giống hiếm, nhiều cây có giá 200-1.000 NDT/cây (khoảng 780.000 đến gần 4 triệu đồng), được giới chơi cây săn lùng.

Quá trình lai tạo không hề đơn giản: mỗi giống cần từ 2-3 năm để ổn định, tỷ lệ bị loại bỏ cao khiến chi phí đội lên đáng kể. Tuy vậy, giá trị kinh tế mang lại rất rõ rệt.

Năm 2023, giống Bạch Tạp Âm do anh lai tạo nhanh chóng trở thành hiện tượng, giá bán lên tới trên 200 NDT/cây (khoảng 780.000 đồng).

Đáng chú ý, năm nay, giống mới tạm đặt tên Xí Thiên Sứ, lai từ hai loài nguyên sinh cực hiếm, có vân lá như ngọn lửa kim loại, đã bán hết ngay lô đầu tiên dù giá cây con trên 1.000 NDT/cây (gần 4 triệu đồng).

Cùng với sự phát triển của thị trường cây cảnh và xu hướng tiêu dùng xanh, mô hình của Ngô Gia Huy ngày càng ăn nên làm ra. Năm vừa qua, doanh thu của cơ sở đạt hơn 2 triệu NDT (khoảng 7,8 tỷ đồng).

Từ chỗ chủ yếu bán trực tuyến, anh đang mở rộng sang mô hình trưng bày - trải nghiệm - giáo dục - bán lẻ, đón khách tham quan, học sinh và người chơi chuyên sâu. Lượng du khách đến Sùng Phúc ngày càng tăng khiến anh tin rằng bán lẻ trực tiếp sẽ là hướng đi giàu tiềm năng.

Xa hơn, Ngô Gia Huy đặt mục tiêu đưa thu hải đường Trung Quốc ra thị trường quốc tế, xây dựng thương hiệu cây cảnh bản địa dựa trên sáng tạo, bản quyền giống và giá trị bền vững.

