Những ngày này, về Đông Cương - vùng trồng hoa truyền thống lâu đời của xứ Thanh dễ dàng bắt gặp không khí lao động khẩn trương. Từ sáng sớm đến tối muộn, bà con ra đồng tỉa lá, bón phân, che chắn hoa trước những diễn biến thất thường của thời tiết, tranh thủ từng ngày để hoa nở đúng dịp Tết.

Gia đình anh Lê Văn Quân (38 tuổi) là một trong những hộ trồng hoa quy mô lớn tại đây. Với khoảng 5 vạn gốc hoa cúc đang vào giai đoạn quan trọng nhất trước Tết, anh Quân gần như “ăn ngủ cùng ruộng hoa”. Ngoài cúc, gia đình anh còn trồng thêm hoa hồng, hoa ly… trên tổng diện tích 7 sào ruộng.

Làng hoa Đông Cương nhìn từ trên cao. Ảnh: Lê Dương

“Tết là vụ quan trọng nhất trong năm. Nếu hoa nở đẹp, đúng dịp thì trừ hết chi phí, gia đình tôi có thể thu gần 70 triệu đồng,” anh Quân chia sẻ.

Theo anh, trồng hoa quanh năm nhưng chủ yếu là hoa cúc phục vụ ngày rằm, lễ nên thu nhập không cao. Riêng vụ Tết, nhu cầu thị trường tăng mạnh, giá bán cao hơn nhiều nên người dân đầu tư trồng đa dạng các loại hoa để nâng giá trị.

Tuy nhiên, làm hoa không phải lúc nào cũng “dễ ăn”. Anh Quân cho biết, đây là nghề phụ thuộc rất lớn vào thời tiết. Chỉ cần nhiệt độ thay đổi bất thường, nóng - lạnh đột ngột cũng có thể khiến hoa nở sớm hoặc muộn, mất giá trị thương phẩm. “Hoa mà không nở đúng dịp Tết thì coi như thất bại,” anh nói.

Anh Quân đang chăm sóc cho luống hoa cúc của gia đình. Ảnh: Lê Dương

Bịt nụ là một phương pháp hãm cho hoa nở sớm. Ảnh: Lê Dương

Hoa cúc được người dân bán quanh năm, nhất là vào các ngày rằm, mùng một. Ảnh: Lê Dương

Theo kinh nghiệm của người trồng hoa ở Đông Cương, sương muối là “kẻ thù” đáng sợ nhất. Nếu không che chắn, chăm sóc kịp thời, chỉ sau một đêm sương muối, cả ruộng hoa có thể bị hỏng, thiệt hại nặng nề.

Gắn bó với nghề trồng hoa hơn 30 năm, bà Lê Thị Hiền (55 tuổi) cho biết, gia đình bà trồng xen canh nhiều loại hoa như cúc, hồng, ly trên diện tích 9 sào. Mấy năm nay thời tiết thất thường, có năm gia đình bà mất trắng. Năm nay trời rét đều, hoa phát triển tốt, lại bán được giá nên ai cũng phấn khởi.

Theo bà Hiền, vụ Tết năm nay gia đình bà có thể thu về khoảng 100 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Số tiền này là nguồn thu chính, giúp gia đình trang trải sinh hoạt và tái đầu tư cho vụ sau.

Không chỉ mang lại thu nhập cao, nghề trồng hoa còn tạo việc làm thời vụ cho nhiều lao động địa phương trong những ngày cận Tết. Đông Cương vì thế không chỉ là vùng cung cấp hoa cho thị trường Thanh Hóa mà còn cho nhiều tỉnh lân cận.

Hoa hồng cũng là loại được người dân trồng nhiều. Ảnh: Lê Dương

Mỗi vụ Tết, người trồng hoa kiếm từ vài chục đến cả trăm triệu. Ảnh: Lê Dương

Theo lãnh đạo phường Hàm Rồng, làng hoa Đông Cương hiện có tổng diện tích trồng hoa gần 100ha. Nghề trồng hoa đã hình thành và phát triển hàng chục năm qua và trở thành nghề truyền thống, mang lại thu nhập ổn định cho hàng trăm hộ dân. Bình quân mỗi hecta hoa cho doanh thu từ 300-400 triệu đồng mỗi năm, cao hơn nhiều so với trồng lúa và hoa màu.

“Dù đối mặt với không ít rủi ro, người trồng hoa ở Đông Cương vẫn bền bỉ bám nghề. Mỗi vụ Tết thắng lợi không chỉ là nguồn thu nhập “trăm triệu nhẹ nhàng” mà còn là niềm vui khi góp phần mang sắc xuân đến khắp mọi miền”, lãnh đạo phường Hàm Rồng chia sẻ.