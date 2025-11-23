Gần 5 năm qua, căn nhà nhỏ trong con hẻm đường Cách Mạng Tháng Tám (TP.HCM) là mái ấm của ba chị em Trương Minh Tú (2008), Trương Hà Tú Uyên (2010) và Trương Vũ Đức Tài (2019). Ở đó, các em lớn lên trong vòng tay chắt chiu của bà ngoại - bà Phạm Thị Ngọc Điệp - người đã lặng lẽ gánh tất cả khi con gái là chị Trương Hoàng Bảo Ngọc qua đời trong đợt dịch căng thẳng năm 2021.

Chị Ngọc, một hộ lý tận tâm, chăm sóc bệnh nhân đến phút cuối - khi chính chị cũng mất vì dịch bệnh. Sự ra đi đột ngột của chị để lại khoảng trống, nỗi mất mát khó lấp đầy trong trái tim ba đứa trẻ. Bé Tài khi ấy còn chưa đi vững, hai chị lớn vẫn đang tuổi ăn học, gánh nặng dồn lên vai người mẹ già vì chồng chị đã bỏ đi trước đó.

Từ ngày đó, bà Điệp chấp nhận nghỉ công việc hộ lý tại bệnh viện để chăm lo cho các cháu, đưa các em về nương náu tại nhà bà cố. Hàng ngày bà làm đủ nghề để kiếm sống, chật vật lo kinh tế cho gia đình thế nhưng tình thương của bà dành cho các cháu chưa bao giờ vơi. “3 năm trời sau ngày mẹ nó mất cô mới đỡ khổ. Cô nhớ con. Con cô mất cô không được thấy mặt vì nó đi làm rồi mất ở viện luôn. Ba đứa cháu khi đó còn nhỏ lắm. Một mình cô chạy tới chạy lui!”, nhớ lại những tháng ngày đau thương, bà Điệp lại rơi nước mắt.

Niềm an ủi của bà và ba cháu không chỉ đến từ tình thương gia đình. Thông qua chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời”, Báo Thanh Niên và Tân Hiệp Phát đã trở thành chỗ dựa vững chắc, tiếp sức cho hành trình trưởng thành của các em.

Từ năm 2022, Tân Hiệp Phát nhận bảo trợ dài hạn cho cả 3 em đến năm 18 tuổi, đồng thời duy trì thăm hỏi vào các dịp lễ, Tết, Trung thu, quốc tế thiếu nhi… Những cuộc gặp gỡ đong đầy sự quan tâm ấy đã giúp bà cháu vơi bớt cô đơn, thêm niềm tin để bước tiếp.