Đại dịch Covid-19 đã đi qua, cuộc sống đã trở lại nhịp bình yên quen thuộc thế nhưng có không ít em nhỏ phải hứng chịu nỗi mất mát quá lớn khi thiếu vắng vòng tay yêu thương của người cha, người mẹ. Với nhiều em nhỏ mồ côi vì dịch bệnh, chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” do Báo Thanh Niên khởi xướng mang đến một hành trình dài hơi, tròn đầy tình người, đồng hành cùng các em bước tiếp cuộc đời.
Gần 5 năm qua, căn nhà nhỏ trong con hẻm đường Cách Mạng Tháng Tám (TP.HCM) là mái ấm của ba chị em Trương Minh Tú (2008), Trương Hà Tú Uyên (2010) và Trương Vũ Đức Tài (2019). Ở đó, các em lớn lên trong vòng tay chắt chiu của bà ngoại - bà Phạm Thị Ngọc Điệp - người đã lặng lẽ gánh tất cả khi con gái là chị Trương Hoàng Bảo Ngọc qua đời trong đợt dịch căng thẳng năm 2021.
Chị Ngọc, một hộ lý tận tâm, chăm sóc bệnh nhân đến phút cuối - khi chính chị cũng mất vì dịch bệnh. Sự ra đi đột ngột của chị để lại khoảng trống, nỗi mất mát khó lấp đầy trong trái tim ba đứa trẻ. Bé Tài khi ấy còn chưa đi vững, hai chị lớn vẫn đang tuổi ăn học, gánh nặng dồn lên vai người mẹ già vì chồng chị đã bỏ đi trước đó.
Từ ngày đó, bà Điệp chấp nhận nghỉ công việc hộ lý tại bệnh viện để chăm lo cho các cháu, đưa các em về nương náu tại nhà bà cố. Hàng ngày bà làm đủ nghề để kiếm sống, chật vật lo kinh tế cho gia đình thế nhưng tình thương của bà dành cho các cháu chưa bao giờ vơi. “3 năm trời sau ngày mẹ nó mất cô mới đỡ khổ. Cô nhớ con. Con cô mất cô không được thấy mặt vì nó đi làm rồi mất ở viện luôn. Ba đứa cháu khi đó còn nhỏ lắm. Một mình cô chạy tới chạy lui!”, nhớ lại những tháng ngày đau thương, bà Điệp lại rơi nước mắt.
Niềm an ủi của bà và ba cháu không chỉ đến từ tình thương gia đình. Thông qua chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời”, Báo Thanh Niên và Tân Hiệp Phát đã trở thành chỗ dựa vững chắc, tiếp sức cho hành trình trưởng thành của các em.
Từ năm 2022, Tân Hiệp Phát nhận bảo trợ dài hạn cho cả 3 em đến năm 18 tuổi, đồng thời duy trì thăm hỏi vào các dịp lễ, Tết, Trung thu, quốc tế thiếu nhi… Những cuộc gặp gỡ đong đầy sự quan tâm ấy đã giúp bà cháu vơi bớt cô đơn, thêm niềm tin để bước tiếp.
Sau tất cả, Tú Uyên, Minh Tú và Đức Tài đang lớn lên trong vòng tay yêu thương, học cách vượt qua mất mát và biết rằng vẫn luôn có những người sẵn sàng đồng hành, thắp sáng tương lai cho các em.
Tú Uyên, Minh Tú và Đức Tài chỉ là 3 trong 50 trẻ mồ côi vì Covid-19 được Tân Hiệp Phát bảo trợ tới tuổi 18, cũng là 3 trong hơn 450 em nhỏ được bảo trợ dài hạn trong chương trình do báo Thanh Niên khởi xướng.
Không chỉ dừng lại ở khoản hỗ trợ tài chính đều đặn hàng tháng, các chuyến xe yêu thương của cán bộ nhân viên Tân Hiệp Phát vẫn đều đặn lăn bánh hằng năm đến từng gia đình. Mỗi nhân viên lại nhận đồng hành với một em nhỏ - theo sát việc học, động viên tinh thần, trở thành người bạn tin cậy.
“Điều khiến chúng tôi xúc động nhất chính là ánh mắt rạng ngời, nụ cười tự tin của các em sau biến cố. Có em từng phải nghỉ học vì quá khó khăn, rồi lại được quay lại trường, thậm chí đạt thành tích tốt. Chúng tôi hạnh phúc vì được đồng hành, tiếp thêm động lực, ý chí để các em vững bước trên hành trình tương lai và càng vững tin vào sứ mệnh của mình: đồng hành, sẻ chia và mang lại giá trị bền vững cho xã hội”, chị Vũ Phương Thanh - đại diện Tân Hiệp Phát chia sẻ.
Cũng bởi vậy, Tân Hiệp Phát quyết định trở thành đơn vị tiên phong và đồng hành lớn nhất của Báo Thanh niên với việc nhận bảo trợ tới 50 em nhỏ trong chương trình ngay từ những ngày đầu.
“Chúng tôi nhìn thấy sự đồng điệu trong giá trị: lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và mong muốn xoa dịu phần nào nỗi đau Covid-19 để lại. Báo Thanh Niên đã gieo mầm với một chương trình đầy nhân văn, có tầm nhìn và được triển khai nghiêm túc, bài bản và chúng tôi tin rằng sự chung tay của doanh nghiệp sẽ giúp những hạt mầm ấy được tiếp sức mạnh mẽ hơn. Tân Hiệp Phát đồng hành không chỉ bằng nguồn lực, mà còn bằng niềm tin rằng mỗi sự trợ giúp hôm nay sẽ mở ra một tương lai mới cho các em - nơi các em có thể tiếp tục đi tiếp cuộc đời bằng chính nghị lực và ước mơ của mình”, chị Vũ Phương Thanh cho biết.
Hơn cả một chương trình hỗ trợ, “Cùng con đi tiếp cuộc đời” đang cho thấy khi doanh nghiệp, cộng đồng và báo chí cùng chung tay, những mất mát có thể hóa thành động lực để các em đứng dậy mạnh mẽ hơn.
Những món quà nhỏ, những lời hỏi han, những chuyến thăm đều đặn - tất cả góp lại thành niềm tin, thành điểm tựa để trẻ thơ vượt qua nỗi đau, trưởng thành và chạm đến ước mơ.
Với Tân Hiệp Phát, đó cũng là cách doanh nghiệp khẳng định trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội một cách thiết thực và nhân văn. “Trách nhiệm xã hội không chỉ là nghĩa vụ mà là một phần văn hóa của doanh nghiệp chúng tôi. Khi cùng hành động vì cộng đồng, giá trị lan tỏa sẽ được nhân lên, để mỗi đứa trẻ đều có cơ hội lớn lên trong yêu thương và hy vọng”, đại diện công ty nói.
Bùi Huy