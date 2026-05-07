Theo đó, Sở GD-ĐT Hà Nội thành lập 224 điểm thi vào lớp 10 THPT không chuyên và 27 điểm thi vào lớp 10 chuyên.

Địa điểm tổ chức thi đặt tại các trường THCS, THPT có điều kiện cơ sở vật chất tốt, bảo đảm các điều kiện về an ninh, an toàn.

Dưới đây là danh sách các điểm thi vào lớp 10 năm 2026:

Theo kế hoạch, 9h sáng 29/5, các điểm thi sẽ tổ chức học quy chế thi cho thí sinh, thông báo bảng ghi tên dự thi để thí sinh kiểm tra, báo cáo sai sót cho điểm thi. Ngày 30 và 31/5, các thí sinh sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập của Hà Nội năm 2026. Riêng thí sinh dự thi vào lớp 10 các trường chuyên sẽ thi thêm những môn chuyên vào ngày 1/6.

Năm học 2026-2027, số thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên của Hà Nội là 124.915 với nguyện vọng 1 (NV1); 121.792 nguyện vọng 2 (NV2); 108.358 nguyện vọng 3 (NV3). Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 được Sở GD-ĐT Hà Nội giao cho 122 trường công lập không chuyên là 79.533.

Theo thống kê của VietNamNet từ dữ liệu của Sở GD-ĐT Hà Nội, có 87 trường THPT công lập có tỷ lệ chọi thi vào lớp 10 năm nay cao hơn năm 2025. Điều này đồng nghĩa thí sinh sẽ phải cạnh tranh cao hơn để giành suất vào các trường này.

Cụ thể, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai là trường có tỷ lệ chọi tăng mạnh nhất so với năm ngoái. Tiếp theo là các trường: THPT Yên Hòa, THPT Thăng Long, THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân, THPT Nhân Chính...

Ở chiều ngược lại, Trường THPT Quang Trung - Hà Đông có tỷ lệ chọi không thay đổi, trong khi 34 trường có tỷ lệ chọi thấp hơn so với năm trước.

Ở nhóm các trường có tỷ lệ chọi cao, Trường THPT Yên Hòa tiếp tục đứng đầu với tỷ lệ 1/3,35 (so với 1/2,44 của năm ngoái).

Xếp sau là Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông với tỷ lệ 1/3 và Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai với 1/2,68. Tiếp đến là các trường có mức cạnh tranh cao như THPT Nhân Chính, THPT Kim Liên, THPT Phan Đình Phùng...

Ngược lại, cũng có những trường có tỷ lệ chọi rất thấp. Có 6 trường THPT mà số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường còn thấp hơn cả chỉ tiêu. Các trường này đều ở khu vực ngoại thành Hà Nội. Đứng đầu danh sách là Trường THPT Minh Châu (mới thành lập) với tỷ lệ chọi 1/0,27. Số học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 của trường này chỉ 24 trong khi chỉ tiêu là 90. Xếp sau lần lượt là Trường THPT Lưu Hoàng (với tỷ lệ chọi 1/0,83) và Trường THPT Đại Cường (với tỷ lệ chọi 1/0,88). 