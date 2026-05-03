Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2026 của Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội) kèm đáp án như sau:

Năm 2026, Hà Nội tổ chức thi vào lớp 10 từ ngày 30/5 đến 1/6.

Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức 3 bài thi độc lập: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Với môn Ngoại ngữ, thí sinh đăng ký một trong các thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn; có thể chọn khác với ngoại ngữ đang học tại trường THCS.

Môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, làm bài 120 phút/bài thi.

Môn Ngoại ngữ thi trắc nghiệm khách quan trong 60 phút. Trong mỗi phòng thi có nhiều mã đề, đảm bảo hai thí sinh liền kề không trùng mã. Thí sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm; bài thi được chấm bằng phần mềm máy tính.

Đề thi sẽ gồm các câu hỏi phù hợp với yêu cầu cần đạt của môn học và mục tiêu cấp THCS thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 cấp THCS.

Năm 2026, Hà Nội bỏ việc phân chia khu vực và điều kiện về hộ khẩu thường trú khi tuyển sinh vào lớp 10. Sở GD-ĐT Hà Nội quy định mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng (NV) dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập không chuyên bất kỳ, xếp theo thứ tự NV1, NV2 và NV3.

Về nguyên tắc tuyển sinh, học sinh trúng tuyển NV1 không được xét tuyển NV2 và NV3.

Học sinh không trúng tuyển NV1 sẽ được xét tuyển NV2. Tuy nhiên, điểm xét tuyển NV2 phải cao hơn ít nhất 0,5 điểm so với điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường.

Học sinh không trúng tuyển NV1 và NV2 sẽ được xét tuyển NV3. Song, điểm xét tuyển NV3 phải cao hơn ít nhất 1 điểm so với điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường.

Khi hạ điểm chuẩn, Sở GD-ĐT cho phép trường nhận học sinh có NV2, NV3 đủ điều kiện trúng tuyển.