Năm 2026, toàn thành phố Hà Nội có 124.915 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1; 121.792 thí sinh đăng ký nguyện vọng 2; 108.358 thí sinh đăng ký nguyện vọng 3. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 được Sở GD-ĐT Hà Nội giao cho 122 trường công lập không chuyên là 79.533.

Bên cạnh những trường THPT có tỷ lệ chọi cao (như Trường THPT Yên Hòa với tỷ lệ chọi 1/3,35; THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông với tỷ lệ chọi 1/3; THPT Nguyễn Thị Minh Khai với tỷ lệ chọi 1/2,68) cũng có những trường có tỷ lệ chọi rất thấp.

Theo thống kê của VietNamNet, có 6 trường THPT mà số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường còn thấp hơn cả chỉ tiêu. Các trường này đều ở khu vực ngoại thành Hà Nội.

Đứng đầu danh sách các trường có tỷ lệ chọi thấp năm nay là Trường THPT Minh Châu (mới thành lập) với tỷ lệ chọi 1/0,27. Số học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 của trường này chỉ 24 trong khi chỉ tiêu là 90.

Xếp sau lần lượt là Trường THPT Lưu Hoàng (với tỷ lệ chọi 1/0,83) và Trường THPT Đại Cường (với tỷ lệ chọi 1/0,88).

Cũng theo thống kê của VietNamNet, trong top 15 trường THPT ở Hà Nội có tỷ lệ chọi thấp nhất năm 2026, có 2 trường ở xã Ứng Hòa (gồm THPT Đại Cường và THPT Ứng Hòa B), 2 trường ở xã Mỹ Đức (gồm THPT Hợp Thanh và THPT Mỹ Đức A).

Top 15 trường THPT công lập không chuyên có tỷ lệ chọi thấp nhất Hà Nội năm học 2026-2027 như sau:

Theo kế hoạch, 9h sáng 29/5, các điểm thi sẽ tổ chức học quy chế thi cho thí sinh, thông báo bảng ghi tên dự thi để thí sinh kiểm tra, báo cáo sai sót cho điểm thi. Ngày 30 và 31/5, các thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập của Hà Nội năm 2026. Riêng thí sinh dự thi vào lớp 10 các trường chuyên sẽ thi thêm các môn chuyên vào ngày 1/6.

Năm 2026, Hà Nội bỏ việc phân chia khu vực và điều kiện về hộ khẩu thường trú khi tuyển sinh vào lớp 10. Sở GD-ĐT Hà Nội quy định mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng (NV) dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập không chuyên bất kỳ, xếp theo thứ tự NV1, NV2 và NV3.

Về nguyên tắc tuyển sinh, học sinh trúng tuyển NV1 không được xét tuyển NV2 và NV3.

Học sinh không trúng tuyển NV1 sẽ được xét tuyển NV2. Tuy nhiên, điểm xét tuyển NV2 phải cao hơn ít nhất 0,5 điểm so với điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường.

Học sinh không trúng tuyển NV1 và NV2 sẽ được xét tuyển NV3. Song, điểm xét tuyển NV3 phải cao hơn ít nhất 1 điểm so với điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường.

Khi hạ điểm chuẩn, Sở GD-ĐT cho phép trường nhận học sinh có NV2, NV3 đủ điều kiện trúng tuyển.

Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định các nguyện vọng sẽ được xét đồng thời cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu, chứ không xét lần lượt theo thứ tự nguyện vọng 1, 2, 3.