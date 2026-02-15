Chiều 28 Tết Bính Ngọ, tại chợ đầu mối Tam Trinh (phường Đền Lừ), không khí mua bán diễn ra trái chiều khi nhiều tiểu thương buộc phải hạ giá sâu để “xả hàng” mai, đào, quất do sức mua yếu, hoa nở sớm khó tiêu thụ.

Nắm bắt cơ hội, người dân từ nhiều nơi đổ về mua khiến khu vực này nhộn nhịp hơn về cuối ngày.

Nhiều tiểu thương sớm treo bảng quảng cáo đồng giá hoặc hạ giá, có những cành to chỉ 40.000 đồng. Trước đó ba ngày, giá mai, đào, quất tại nhiều chợ hoa từng ở mức khá cao, phổ biến từ vài trăm nghìn đến khoảng 2 triệu đồng mỗi chậu.

Các loại hoa cảnh cỡ nhỏ hiện chỉ còn dao động từ vài chục nghìn đồng, loại lớn cũng được chào bán với mức giá mềm hơn nhiều so với trước.

Ông Toàn (chủ hàng hoa) cho biết, năm nay việc buôn bán hết sức ảm đạm. Dù chiều 28 Tết, nhiều cây vẫn chưa tìm được khách mua, buộc ông phải cắt cành, giữ lại gốc mang về chăm sóc, chờ vụ hoa năm sau.

"Nhà tôi bán đào với mai, do thời tiết năm nay nóng quá hoa nở sớm rất khó bán, chỉ mong thu hồi được vốn là mừng rồi", ông Toàn nói.

Còn hơn 30 tiếng nữa đến Giao thừa năm mới, không ít người đành chặt bỏ cây, thu dọn hàng hóa. Anh Hùng (chủ vườn đào) cho biết, nhà có hơn 1.000 cây nhưng hiện tại chỉ mới bán được khoảng vài trăm cây.

Đào rừng mấy ngày trước giá từ hơn 1 triệu/cây trở lên, nay tiểu thương hạ giá đồng loạt còn 450.000 đồng.

Ông Hà (cùng vợ đi sắm hoa Tết) chia sẻ, cả hai không khỏi bất ngờ. “Không nghĩ đến sát Tết mà hoa lại rẻ như vậy. Cây mai khá to này, vợ tôi mua chỉ hơn 100.000 đồng”, ông Hà nói.

Nhiều người dễ dàng chọn được các cành, chậu hoa đẹp với chi phí không lớn.

Một chiếc ô tô con được chất đầy các gốc đào đã chặt bỏ cành để đưa trở lại vườn, chuẩn bị ươm giống mùa vụ mới.