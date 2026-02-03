Đường hoa có chiều dài khoảng 700 mét, được trang trí bằng hoa, ánh sáng và các tiểu cảnh nghệ thuật đặc sắc.

Theo Ban tổ chức, Hội hoa Xuân Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026 có chủ đề “Xuân gắn kết”, thể hiện tinh thần kết nối, hòa hợp và phát triển trong giai đoạn mới của đô thị Phú Mỹ Hưng nói riêng và TP.HCM nói chung, nhấn mạnh sự gắn kết giữa truyền thống và hiện đại, giữa các thế hệ, giữa cộng đồng trong và ngoài nước, cũng như sự liên kết giữa các vùng đất sau sáp nhập, cùng hướng đến tương lai phát triển bền vững.[HN1]

Cổng chào Xuân Gắn Kết

Không gian chủ đề “Xuân gắn kết” được thể hiện xuyên suốt trên Đường hoa thông qua nghệ thuật sắp đặt hoa, ánh sáng và ngôn ngữ thị giác. Điểm nhấn trung tâm của Đường hoa năm nay là cụm tiểu cảnh “Xuân gắn kết - Vững bước tương lai”, lấy cảm hứng từ hình ảnh tuyến metro hiện đại, biểu trưng cho sự kết nối và phát triển mạnh mẽ của TP.HCM trong giai đoạn mới.Bên dưới tuyến metro uốn lượn là các biểu tượng tiêu biểu của TP.HCM như Nhà thờ Đức Bà, Chợ Bến Thành; của Bình Dương với Tháp hoa dầu, các khu công nghiệp; và của Vũng Tàu với hình ảnh hải đăng, tàu cá, sóng biển. Các biểu tượng được cách điệu bằng đường nét và ánh sáng, cùng hòa quyện trong một tổng thể thống nhất, thể hiện hình ảnh một đô thị mở rộng, năng động và giàu bản sắc.

Tiểu cảnh Xuân gắn kết - Vững bước tương lai

Ở đầu Đường hoa, linh vật ngựa được tạo hình bằng những khối đa giác hiện đại, với chiều cao 4,5m, thế vươn mình mạnh mẽ và dũng mãnh bên lũy tre làng vững chãi, thể hiện khát vọng vươn lên với những bước tiến nhảy vọt của kỷ nguyên vươn mình. Cách đó không xa là tiểu cảnh Xuân Khải Hoàn - Rạng Danh Non Sông, tái hiện câu chuyện Thánh Gióng, một câu chuyện cổ tích tiêu biểu cho sự trỗi dậy mạnh mẽ, thần kỳ của người dân Việt.

Tiểu cảnh Xuân khải hoàn - Rạng danh non sông

Dọc theo chiều dài Đường hoa, nhiều tiểu cảnh mang đậm giá trị văn hóa truyền thống và hình ảnh linh vật năm Bính Ngọ cũng được bố trí, như: cụm Xe ngựa bốn mùa hương sắc; Xuân mãnh khởi - Mã đáo thành công; Nhịp điệu tre Việt; Phố ông đồ; Cánh buồm vươn xa, bộ số 2026…

Tiểu cảnh Cánh buồm vươn xa

Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026 còn có khu trò chơi dân gian dành cho thiếu nhi với trò chơi ngựa gỗ bập bênh của thời thơ ấu. Cùng với đó là cánh đồng hoa sao nhái, hoa cải rực rỡ, bên trên là những mái vòm lấp lánh đèn LED, như những chiếc cầu vồng qua lại giữa không trung.

Bên cạnh Đường hoa, Chợ hoa Tết Phú Mỹ Hưng 2026 sẽ diễn ra từ ngày 21 đến trưa ngày 29 tháng Chạp (tức 8 - 16/2/2026), với khoảng 100 gian hàng hoa kiểng đến từ TP.HCM, Đồng Tháp, Bến Tre… phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của cư dân khu đô thị và các khu vực lân cận. Lễ khai mạc Hội Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026 dự kiến tổ chức vào 18 giờ ngày 24 tháng Chạp (11/2/2026).

Sự kiện Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026 có sự đồng hành của các nhà tài trợ chính: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank), Ứng dụng VietinBank iPay Mobile, Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY)

(Nguồn: Phú Mỹ Hưng)