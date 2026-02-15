Tuy nhiên, theo chuyên gia Phạm Đình Hải, tùy tình hình cụ thể, các gia đình có thể cúng vào buổi trưa hoặc chiều tối.

Nếu cần chọn giờ đẹp cúng tất niên tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 , gia chủ có thể tham khảo các gợi ý trên.

Đây là khoảng thời gian âm dương hài hòa, thích hợp để thỉnh mời các vị thần và gia tiên về sum họp cùng con cháu, tạo nên không khí ấm cúng, gắn kết trong những giờ phút cuối năm.

Trong đó, theo quan niệm phong thủy, khung giờ đẹp nhất để thực hiện các công việc quan trọng như cúng khấn là giờ Dậu (17h-19h).

Theo lịch Vạn niên, tất niên năm nay (tức 29 Tết, do năm thiếu) rơi vào thứ Hai, ngày 16/2/2026 dương lịch. Trong ngày này có một số khung giờ hoàng đạo gồm: giờ Thìn (7h-9h); giờ Tỵ (9h-11h); giờ Thân (15h-17h); giờ Dậu (17h-19h).

Mâm cúng tất niên tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Theo nghệ nhân ẩm thực Ánh Tuyết (Hà Nội), mâm cúng tất niên của mỗi vùng miền có sự khác biệt rõ rệt. Tùy theo sản vật của địa phương, mâm cỗ tất niên sẽ có những món ăn đặc trưng.

Ngoài ra, mâm cúng tất niên có thể bày ở trong nhà hoặc ngoài trời, tùy mong muốn, điều kiện của mỗi nhà và văn hóa từng địa phương.

Mâm cúng tất niên chỉn chu, tươm tất, thể hiện lòng thành của gia chủ với các vị thần, gia tiên. Ảnh minh họa: Nguyễn Hồng Thúy

Mâm cúng tất niên ở miền Bắc

Nghệ nhân Ánh Tuyết cho biết, mâm cỗ miền Bắc nói chung và người Hà Nội nói riêng thường có xôi gấc, bánh chưng, dưa hành muối, nem, giò thủ, gà luộc và thịt đông.

Các món ăn này phù hợp với tiết trời lạnh giá của miền Bắc khi đón năm mới. Trong đó, thịt đông là món ăn đặc trưng của người miền Bắc mà các vùng miền khác ít có.

Ngoài những món kể trên, các gia đình thường có thêm một số món như: bóng xào thập cẩm, canh măng, miến xào mề gà...

Mâm cúng tất niên ở miền Trung

Theo nghệ nhân Ánh Tuyết, mâm cúng tất niên của người miền Trung phản ánh rõ nét đặc sản, ẩm thực vùng miền.

Trong đó, mâm cỗ tất niên của người dân nơi đây thường có ít nhất 7 món, chủ yếu là các món ăn thường dùng trong cuộc sống hằng ngày, kèm một số món đặc biệt chỉ nấu vào ngày Tết.

Ngoài các món gà luộc, xôi, chè, mâm cúng tất niên miền Trung có thêm bánh tét hoặc bánh chưng, món hầm, thịt luộc tôm chua, tôm thịt rim, bò kho, cá chiên, nem chua, ram, gỏi…

Nếu như miền Bắc có thịt đông thì mâm cỗ cúng của người miền Trung không thể thiếu món thịt muối hoặc thịt ngâm mắm.

Mâm cúng tất niên ở miền Nam

Nghệ nhân Ánh Tuyết cho hay, điểm khác biệt rõ rệt trong mâm cúng tất niên của người miền Nam là món thịt kho trứng và canh khổ qua nhồi thịt. Bên cạnh đó còn có bánh tét với đủ loại nhân mặn ngọt và vô số loại bánh mứt, thể hiện vùng đất có sản vật trù phú.

Mâm cỗ cúng tất niên phương Nam không thể thiếu món thịt kho trứng. Quả trứng tròn, miếng thịt vuông tượng trưng cho trời tròn, đất vuông, mang ý nghĩa năm mới trọn vẹn, đầy đủ, sung túc.

Dân gian Nam bộ cho rằng, tất niên ăn món canh khổ qua nhồi thịt thì bao nhiêu cái khổ trong năm cũ sẽ qua hết, xua tan xui xẻo, đón tài lộc năm mới.