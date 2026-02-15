Lời chúc Tết ngọt ngào dành cho người yêu

1. Năm cũ đã qua, năm mới lại đến. Anh/em nhận ra, có em/anh trong đời, mọi ngày với anh/em đều trở nên ý nghĩa. Nhân dịp Tết 2026, anh/em chỉ mong có thêm thật nhiều thời gian để chúng mình được bên nhau, trao nhau hạnh phúc và cùng xây dựng những điều tốt đẹp mà cả hai mong ước.

2. Một năm mới lại đến. Anh rất vui vì chúng ta vẫn ở đây và dành tình yêu thương cho nhau. Chúc em Tết này có nhiều niềm vui và hạnh phúc, còn lại mọi thứ cứ để anh lo!

3. Anh sẽ nói yêu em trong 365 ngày sắp đến, sẽ không để muộn phiền lưu trên mắt em. Anh yêu em sâu đậm cho đến mãi về sau, yêu em dài lâu đến sông cạn đá mòn. Cảm ơn tất cả những điều em mang đến. Chúc em năm mới tràn ngập yêu thương và hạnh phúc! Mãi yêu em.

4. Cảm ơn em yêu đã bên anh suốt năm qua, mang tới những điều ngọt ngào, hạnh phúc nhất. Chúc em năm mới 2026 nhiều niềm vui, thành công. Anh sẽ luôn nỗ lực trở thành chỗ dựa vững chắc cho em! Yêu em rất nhiều.

5. Gửi tới em yêu những lời chúc ngọt ngào nhất trong năm mới. Cảm ơn em vì đã yêu thương anh, cho cuộc sống của anh thêm mùi vị và đầy màu sắc. Anh hứa sẽ cố gắng để xứng đáng với tình yêu mà em dành cho anh. Yêu em!

6. Năm mới đến, điều anh mong nhất không phải là may mắn hay thành công, mà là được tiếp tục đi cùng em trong hành trình dài phía trước. Em chính là thành công lớn nhất của cuộc đời anh. Happy New Year!

7. Nhân dịp Tết đến xuân về, em chúc anh có một năm mới tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và luôn đồng hành cùng em bước qua mọi khó khăn. Em biết, bao năm qua anh đã vất vả và lo lắng cho em nhiều. Cảm ơn anh đã dành những điều tốt đẹp nhất cho em.

8. Mỗi khoảnh khắc xa nhau là thử thách, nhưng cũng là động lực để em/anh cố gắng hơn. Chúc anh/em năm mới có nhiều kỷ niệm đẹp và biết rằng em/anh luôn đợi anh/em.

9. Em là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc đời trao cho anh. Chúc người yêu của anh năm mới thật nhiều may mắn, thành công, ngọt ngào.

10. Khép lại năm cũ với những kỷ niệm đẹp, mở ra năm mới với những hy vọng tươi sáng. Anh yêu em!

11. Năm mới đến, chúc tình yêu của em/anh luôn tràn đầy năng lượng, đạt được mọi mục tiêu và chúng ta sẽ cùng nhau viết nên những chương mới thật đẹp, thật đáng nhớ.

12. Dù khoảng cách xa xôi, nhưng tình yêu của em/anh dành cho anh/em vẫn luôn đong đầy như ngày mới quen nhau vậy. Chúc em/anh năm mới có mọi điều mà bản thân mong muốn, tràn đầy hạnh phúc và bình an.

13. Tết này, anh không có gì để tặng em, chỉ có lòng yêu thương và sự quan tâm chân thành nhất. Chúc em một Tết ấm áp, hạnh phúc và bình an. Happy New Year!

14. Em là người anh yêu, là người anh muốn bên cạnh trong mọi mùa Tết. Chúc em năm mới hạnh phúc, đừng bao giờ rời xa anh!

15. Tết đến, anh chỉ muốn nói với em rằng anh yêu em nhiều hơn cả trước đây. Anh sẽ dành tất cả những gì mình có cho em. Chỉ mong em năm mới bình an, là chỗ dựa tinh thần cho anh.