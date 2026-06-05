Ngày 5/6, Sở GD-ĐT Đồng Nai đã chính thức công bố đáp án môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026–2027, giúp thí sinh đối chiếu kết quả bài làm sau kỳ thi.

Dưới đây là đáp án chính thức môn Tiếng Anh thi vào lớp 10 năm 2026:

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Đồng Nai năm nay diễn ra vào cuối tháng 5 với hơn 30.000 thí sinh dự thi. Môn Tiếng Anh là một trong 3 môn thi bắt buộc, thời gian làm bài 60 phút.

Với cách tính điểm đối với thí sinh dự tuyển vào các trường THPT không chuyên, điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm 3 bài thi Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và điểm ưu tiên (nếu có).

Với các thí sinh dự tuyển vào trường THPT chuyên, điểm xét tuyển vào lớp chuyên được tính bằng tổng điểm các môn thi chung cộng với điểm bài thi môn chuyên.

Đáp án chính thức môn Toán thi vào lớp 10 Đồng Nai năm 2026 Sở GD-ĐT Đồng Nai vừa công bố đáp án chính thức môn Toán thi lớp 10 năm 2026, giúp thí sinh đối chiếu kết quả và phục vụ công tác xét tuyển vào các trường THPT công lập.