Ngày 5/6, Sở GD-ĐT Đồng Nai công bố đáp án và thang điểm chính thức môn Toán thi lớp 10 năm học 2026-2027, giúp thí sinh đối chiếu kết quả và phục vụ xét tuyển THPT.

Dưới đây là đáp án chính thức môn Toán thi vào lớp 10 năm 2026:

Tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027, toàn thành phố Đồng Nai có 30.441 thí sinh đăng ký dự thi vào 24 trường THPT công lập (bao gồm 3 trường chuyên). Đây là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đầu tiên sau khi sáp nhập.

Thí sinh đăng ký dự thi thực hiện 3 bài thi bắt buộc gồm: Toán (tự luận, thời gian 120 phút), Ngữ văn (tự luận, 120 phút) và tiếng Anh (kết hợp trắc nghiệm và tự luận, 60 phút). Thí sinh thi vào trường THPT chuyên, ngoài 3 môn trên còn phải thi thêm 1 môn chuyên với thời gian làm bài 150 phút.

Theo Sở GD-ĐT, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua diễn ra an toàn, nghiêm túc. Toàn tỉnh bố trí 44 điểm thi tại các trường phổ thông có vị trí thuận lợi, với tổng cộng 1.284 phòng thi.

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra đúng quy chế, ngành giáo dục đã huy động hơn 3.800 cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia công tác coi thi, giám sát và phục vụ tại các điểm thi.

Đề thi và đáp án môn Toán vào lớp 10 năm 2026 tại Đồng Nai Sáng 28/5, hơn 30.000 thí sinh tại TP Đồng Nai bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 với môn Toán, thời gian làm bài 120 phút.