Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất công tác làm phách trong hai ngày 3 và 4/6, từ ngày 5/6 hội đồng chấm thi sẽ bắt đầu chấm bài của hơn 151.000 thí sinh tham dự kỳ tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn thành phố.

Công tác chấm thi dự kiến diễn ra đến ngày 9/6, sau đó thực hiện các khâu đối sánh, lên điểm và rà soát kết quả. Toàn bộ bài làm của thí sinh được vận chuyển về khu vực 1 (TPHCM cũ) để tổ chức chấm tập trung.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 năm 2026 tại TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Thành phố huy động khoảng 3.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia quy trình chấm thi lớp 10. Tất cả bài thi được chấm qua hai vòng độc lập nhằm bảo đảm tính khách quan, đồng thời thực hiện chấm kiểm tra ngẫu nhiên đối với một số bài thi theo quy định. Dự kiến điểm thi tuyển sinh lớp 10 của TPHCM sẽ được công bố sau ngày 12/6.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại TPHCM năm nay diễn ra trong hai ngày là 1 và 2/6. Đây là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay sau khi mở rộng địa giới hành chính. Thí sinh dự thi 3 môn gồm: Toán, Ngữ văn (120 phút mỗi môn) và Ngoại ngữ (90 phút).

Sau kỳ thi, nhiều giáo viên dự đoán phổ điểm thi lớp 10 TPHCM nhìn chung sẽ ở mức khá cao, trong đó môn Toán tập trung ở mức 6-7 điểm, Ngữ văn khoảng 6,5-7 điểm và Tiếng Anh từ 5,5-6 điểm.