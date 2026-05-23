Đề Toán vòng 1 thi lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2026 như sau:

Dưới đây là lời giải gợi ý được thực hiện bởi Trung tâm Toán và Khoa học TP-edu.vn - thầy Tô Cường cùng đội ngũ:

Theo kế hoạch, ngày 24/5, các thí sinh sẽ bước vào bài thi môn chuyên.

Năm 2026, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên có 3.972 hồ sơ đăng ký dự thi lớp 10 cho 545 chỉ tiêu thuộc 5 khối chuyên.

Trong đó, khối chuyên Toán có số lượng đăng ký đông nhất với 1.060 hồ sơ. Xếp thứ hai là khối chuyên Hóa học với 803 hồ sơ. Lần lượt xếp sau về số hồ sơ đăng ký chuyên Vật lý với 785 hồ sơ, chuyên Tin học với 752 hồ sơ; chuyên Sinh học với 572 hồ sơ.

Theo quy định của trường này, tất cả thí sinh đều phải dự thi 3 môn thi chung là Ngữ văn, Toán (vòng 1) và Tiếng Anh.

Ngoài ra, thí sinh thi các môn chuyên theo khối đăng ký, gồm: Toán (vòng 2) cho chuyên Toán và Tin; Tin học cho chuyên Tin; Khoa học tự nhiên (phần kiến thức, kỹ năng) tương ứng cho các chuyên Vật lý, Hóa học và Sinh học.

Điểm trúng tuyển là tổng điểm thi môn Toán (vòng 1) nhân hệ số 1 và điểm thi môn chuyên nhân hệ số 2. Điểm môn Ngữ văn và môn Tiếng Anh là điều kiện, không dùng để tính điểm trúng tuyển.

Kết quả thi sẽ được công bố trước ngày 16/6 theo tin nhắn đến số điện thoại hợp lệ của thí sinh trong hồ sơ đăng ký dự thi, trên website của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và website của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên. Thí sinh lưu ý nhà trường không gửi giấy báo kết quả thi.

Lịch thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2026 như sau: