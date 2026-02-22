Ngày mùng 5 Tết, hàng nghìn người đổ về đền Bà Chúa Kho (tỉnh Bắc Ninh) để "vay tiền", "xin lộc". Ngôi đền nằm trên lưng chừng núi Kho, thờ Mẫu nằm tại vùng quê Kinh Bắc vốn nổi tiếng linh thiêng, được nhiều người làm ăn, kinh doanh đến mỗi dịp đầu năm.

Tiền vàng phủ kín các mâm lễ, được chuyền tay len qua đám đông ken đặc trước cổng đền. Sự quá tải khiến không ít người mệt mỏi, nhăn mặt khi chật vật leo từng bậc thang.

Để phục vụ khách thăm viếng, nhiều dịch vụ mâm lễ trọn gói được cung cấp, bao gồm mâm cỗ và cả người bưng lễ lên tận đền.

Trên các tờ sớ, người khấn ghi rõ số tiền “vay” Bà Chúa, kèm theo mâm lễ có lượng tiền vàng được cho là phải tương xứng với khoản xin vay. Có trường hợp ghi số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Chẳng hạn, một mâm tiền vàng dùng để “vay” 27 tỷ đồng được chào giá khoảng 3 triệu đồng.

Khu vực để "tiền vàng" dâng lễ tại sân luôn được chất đầy.

Bên trong các gian điện thờ, dòng người chen nhau vái lạy, cầu khấn. Nhiều người không thể tiến sát ban thờ phải đứng từ xa, vọng đọc sớ xin lộc.

Bà Trịnh Thị Nga cho biết gia đình bà năm nào cũng đến đền Bà Chúa Kho để cầu tài lộc làm ăn. “Mỗi năm tôi đều tới vay lộc kinh doanh, sang năm lại trở lại trả lãi và xin vay tiếp”, bà chia sẻ.

Khu vực hóa vàng phía sau đền đỏ lửa suốt cả ngày. Tro chất cao gần đầy miệng lò, nhiều người phải đứng từ xa ném tiền vàng vào vì ngọn lửa bùng lên dữ dội.