Trong những ngày đầu năm mới Tết Nguyên đán 2026, tiết trời Hà Nội se lạnh, thuận lợi cho người dân và du khách du xuân. Trong đó, khu vực công viên Lý Thái Tổ thu hút lượng khách đông hơn cả.

Trên phố Tạ Hiện, nhiều hàng quán mở cửa kinh doanh sớm, thu hút đông bạn trẻ đến dạo chơi và thưởng thức ẩm thực.

Dọc bờ hồ trên phố Đinh Tiên Hoàng chật kín người dân và du khách từ khắp nơi đổ về Thủ đô tham quan.

Những địa điểm tham quan như cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn, phố Tạ Hiện... nhộn nhịp người qua lại.

Dịch vụ chụp ảnh lấy ngay bằng công nghệ cao tại khu vực hồ Hoàn Kiếm thu hút khách.

Các quán cà phê, trà chanh vỉa hè tại một số tuyến phố cổ luôn trong tình trạng kín chỗ. “Ngày xuân năm mới phải ngồi ngoài trời, tận hưởng không khí, nhâm nhi ly cà phê sáng mới đúng chuẩn”, ông Lại Văn Tuấn (khách hàng) vui vẻ chia sẻ.

Camelia (du khách người Đức) chia sẻ: “Mọi thứ nhẹ nhàng, vui tươi; giao thông không còn đông đúc như vài ngày trước đó, khiến tôi cảm thấy rất thoải mái”. Nữ du khách cho biết cô khá bất ngờ khi bắt gặp hình ảnh một phụ nữ đang hóa vàng trên phố Tạ Hiện và đã ghi lại khoảnh khắc này. Sau khi được giải thích về phong tục, cô tỏ ra thích thú.

Phố đường tàu cũng thu hút đông người dân và du khách đến uống cà phê, du xuân trong những ngày đầu năm.

Ông Lê Viết Anh (79 tuổi, phường Hoàn Kiếm) cho biết đã giữ thói quen xuống phố du xuân suốt nhiều năm. Theo ông, việc đi bộ vừa giúp nâng cao sức khỏe, vừa giúp ông cảm nhận trọn vẹn không khí Tết đang lan tỏa khắp nơi.

Khu vực Nhà thờ Lớn trở nên nhộn nhịp với đông đảo bạn trẻ trong những ngày này. Các hàng quán mở cửa xuyên lễ; nhiều gia đình quây quần thưởng thức hướng dương, trà chanh…