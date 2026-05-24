Đề môn Khoa học tự nhiên - Kiến thức và kỹ năng Hóa học thi lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2026 với thời gian làm bài 150 phút như sau:

Năm 2026, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên có 3.972 hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10 cho 545 chỉ tiêu ở 5 khối chuyên, mỗi khối tuyển 109 học sinh.

Trong đó, chuyên Toán có số lượng hồ sơ cao nhất với 1.060 hồ sơ, tương ứng tỷ lệ chọi khoảng 1/9,7. Tiếp theo là chuyên Hóa học với 803 hồ sơ (1/7,4), chuyên Vật lý 785 hồ sơ (1/7,2), chuyên Tin học 752 hồ sơ (1/6,9) và chuyên Sinh học 572 hồ sơ (1/5,2).

Thí sinh dự thi lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên. Ảnh: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

Theo quy định của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, thí sinh phải dự thi 3 môn chung gồm Ngữ văn, Toán (vòng 1) và Tiếng Anh.

Ngoài ra, thí sinh thi môn chuyên theo khối đăng ký: Toán (vòng 2) dành cho khối chuyên Toán và chuyên Tin; Tin học dành cho chuyên Tin; Khoa học tự nhiên (phần kiến thức, kỹ năng tương ứng) dành cho các khối chuyên Vật lý, Hóa học và Sinh học.

Điểm xét tuyển được tính bằng điểm Toán (vòng 1) hệ số 1 cộng điểm môn chuyên hệ số 2. Điểm Ngữ văn và Tiếng Anh là điều kiện xét tuyển, không tính vào tổng điểm.