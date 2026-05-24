Cụ thể, 6 Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Á năm 2026 thuộc về các em: Nguyễn Nhật Minh (lớp 11, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN); Tạ Ngọc Minh (lớp 12, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh); Vũ Nguyên Nguyên (lớp 11, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội); Nguyễn Thị Bích Ngọc (lớp 12, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình); Phan Tuấn Dũng (lớp 12, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ); Bùi Anh Tú (lớp 11, Trường THPT Chuyên Biên Hòa, tỉnh Ninh Bình).

Hai Huy chương Đồng thuộc về các em Lê Duy Khánh và Mai Văn Khánh (cùng lớp 11, Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Từ trái sang phải lần lượt là các em Tạ Ngọc Minh, Nguyễn Nhật Minh, Bùi Anh Tú, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Vũ Nguyên Nguyên, Lê Duy Khánh, Phan Tuấn Dũng và Mai Văn Khánh.

Kỳ thi Olympic Vật lý châu Á năm 2026 được tổ chức tại Hàn Quốc từ ngày 17 đến 25/5 với sự tham gia của 209 thí sinh đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là một trong những kỳ thi Olympic khu vực có mức độ cạnh tranh cao, quy tụ nhiều đội tuyển mạnh về Vật lý trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

APhO 2026 gồm 2 ngày thi chính thức: một ngày thi lý thuyết và một ngày thi thực nghiệm, mỗi ngày làm bài trong 5 giờ. Nội dung thi năm nay có tính phân loại cao, đòi hỏi thí sinh nắm vững kiến thức nền tảng, có năng lực mô hình hóa, xử lý toán học và vận dụng kiến thức vào các tình huống thực tiễn.

Phần lý thuyết gồm 3 bài, đề cập đến cơ học của các hệ cân, nhiễu xạ tia X trong nghiên cứu cấu trúc vật liệu, và cộng hưởng từ trong trường ngoài. Các bài toán gắn kiến thức vật lý cơ bản với ứng dụng trong đo lường chính xác, khoa học vật liệu, công nghệ bán dẫn, cảm biến và một số công nghệ hiện đại.

Bài thi thực hành tập trung vào thiết kế và khai thác hệ đo. Bài thứ nhất về “đồng hồ nước”, yêu cầu thí sinh vận dụng cơ học chất lưu, kỹ năng đo đạc, xử lý số liệu và phân tích sai số. Bài thứ hai sử dụng bộ chuyển đổi tương tự - số ADC của Micro:bit để ước lượng điện trở chưa biết, qua đó kiểm tra khả năng thiết kế thí nghiệm, nhận diện sai số và xây dựng phương án đo đáng tin cậy.

Theo bảng tổng sắp huy chương, Việt Nam nằm trong top 8 đoàn có kết quả cao nhất, cùng với Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nga, Indonesia, Thái Lan và Hồng Kông (Trung Quốc). Đặc biệt, Việt Nam là một trong 5 đoàn có tất cả học sinh dự thi đều giành huy chương, cùng với Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Nga.

Đáng chú ý, trong đội tuyển Việt Nam có 5/8 em là học sinh lớp 11. Điều này mở ra nhiều triển vọng tại kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế (IPhO) năm 2026; đồng thời, đội tuyển cũng có lực lượng kế cận giàu tiềm năng cho các kỳ thi APhO, IPhO năm 2027.

Theo kế hoạch, lễ bế mạc và trao giải APhO 2026 sẽ diễn ra ngày 24/5 tại Busan, Hàn Quốc.