Theo thông tin từ Sở GD-ĐT TPHCM, buổi thi sáng diễn ra cơ bản ổn định. Có 603/151.557 thí sinh vắng thi, chiếm tỷ lệ 0,39%.

Tại một số điểm thi như T058 và T038, một số thí sinh gặp vấn đề sức khỏe trong quá trình làm bài và phải xuống phòng y tế từ 5-10 phút. Do nguyên nhân xuất phát từ phía thí sinh, các trường hợp này không được cộng thêm thời gian làm bài.

Trong ngày thi vào lớp 10 TPHCM đầu tiên, một số tình huống đặc biệt cũng được ghi nhận. Tại điểm thi T117, một thí sinh sử dụng máy trợ thính nhưng chưa thông báo trước. Hội đồng thi đã lập biên bản bất thường, đồng thời cho phép thí sinh tiếp tục sử dụng thiết bị và yêu cầu bổ sung hồ sơ liên quan sau kỳ thi.

Thí sinh TPHCM tham dự kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026.

Tại điểm thi T009 (THCS Kiến Thiết, phường Bàn Cờ), một thí sinh có biểu hiện mất ổn định, ảnh hưởng đến phòng thi. Hội đồng thi đã mời phụ huynh đến làm việc và dự kiến bố trí phòng thi dự phòng nếu tình trạng này tiếp diễn.

Buổi thi sáng nay cũng ghi nhận 1 trường hợp vi phạm quy chế thi.

Trong buổi thi chiều, kỳ thi tiếp tục diễn ra cơ bản bình thường với 611/151.557 thí sinh vắng thi, chiếm 0,4%. Sự cố mất chữ trên đề thi tiếp tục xuất hiện tại một số điểm thi nhưng đều được xử lý kịp thời bằng đề dự phòng.

Ngoài ra, buổi thi chiều ghi nhận thêm 1 trường hợp vi phạm quy chế do sử dụng tài liệu trong phòng thi.

Nhìn chung, dù phát sinh một số sự cố kỹ thuật và tình huống đặc biệt, kỳ thi vẫn được tổ chức an toàn, đúng quy chế.