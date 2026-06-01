Theo quy định của Sở GD-ĐT TPHCM, thí sinh không dự thi bất kỳ môn nào sẽ bị tính điểm liệt, đồng nghĩa không đủ điều kiện xét tuyển vào các trường THPT công lập. Điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, với điều kiện không có bài thi nào bị điểm liệt.

Sáng nay, hơn 151.000 thí sinh đã hoàn thành bài thi Ngữ văn. Chiều cùng ngày, các em tiếp tục dự thi môn Ngoại ngữ với thời gian làm bài 90 phút.

Sáng 2/6, thí sinh sẽ dự thi môn Toán. Riêng những em đăng ký vào các lớp chuyên và chương trình tích hợp sẽ thi môn chuyên vào chiều cùng ngày, thời gian làm bài 150 phút.

Phụ huynh chờ thí sinh sau buổi thi môn Ngữ văn lớp 10 TPHCM sáng 1/6. Ảnh: Nguyễn Huế

Năm 2026, TPHCM là địa phương có số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 đông nhất cả nước sau khi mở rộng địa giới hành chính.

Toàn thành phố bố trí 242 điểm thi, gồm 226 điểm thi thường và 16 điểm thi chuyên. Sáng 31/5, thí sinh làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế trước khi bước vào các buổi thi chính thức.

Năm nay, các trường THPT công lập trên địa bàn tuyển hơn 118.000 học sinh. Để mở rộng cơ hội học tập cho học sinh, TPHCM cũng bổ sung thêm 5 trường THPT công lập vào hệ thống tuyển sinh ngay trước kỳ thi.

Bên cạnh đó, có 1.515 học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập. Đây là các trường hợp đạt giải quốc gia, quốc tế; học sinh dân tộc thiểu số rất ít người; học sinh khuyết tật và học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú theo quy định của Bộ GD-ĐT.