Theo công bố của Sở GD-ĐT Hà Nội, năm học 2026-2027, tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên có 3 điểm mới nổi bật.

Nhiều thay đổi tích cực

Thứ nhất, Hà Nội bỏ điều kiện dự tuyển về nơi thường trú của học sinh (hộ khẩu thường trú) khi đăng ký vào các trường THPT công lập như mọi năm, hướng tới tuyển sinh phi địa giới hành chính.

Thứ hai, Hà Nội bỏ phân chia khu vực tuyển sinh. Theo đó, mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng bất kỳ vào trường THPT công lập đảm bảo phù hợp với năng lực, điều kiện của mình (các nguyện vọng xếp theo thứ tự NV1, NV2 và NV3; học sinh không được thay đổi NV dự tuyển sau khi đã đăng ký).

Học sinh dự thi vào lớp 10 Hà Nội những năm trước. Ảnh: Mạnh Hùng.

Thứ ba, Sở GD-ĐT cũng điều chỉnh mức điểm chênh lệch (giảm 0.5 điểm và 1.0 điểm) khi xét tuyển giữa các nguyện vọng giúp tăng cơ hội trúng tuyển theo nguyện vọng đăng ký cho học sinh. Cụ thể, học sinh không trúng tuyển NV1 được xét tuyển NV2 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 0,5 điểm. Học sinh không trúng tuyển NV1, NV2 được xét tuyển NV3 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 1 điểm.

Ông Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh (Hà Nội) cho hay, với các điểm mới này, cơ hội trúng tuyển các nguyện vọng phù hợp lực học của thí sinh năm nay sẽ cao hơn.

Thứ nhất, theo ông Cường, cách đăng ký 3 nguyện vọng như năm nay dựa trên cơ sở năng lực học tập của học sinh - được chọn trường phù hợp mà không còn phụ thuộc khu vực tuyển sinh.

“Các năm trước đây, trường hợp học sinh chỉ chọn duy nhất 1 nguyện vọng thì được đăng ký trường THPT ở khu vực bất kỳ. Song rất ít học sinh chọn phương án này bởi rất mạo hiểm. Trong trường hợp chỉ đăng ký 2 nguyện vọng thì 1 nguyện vọng phải là trường trong khu vực tuyển sinh, nguyện vọng còn lại có thể đăng ký trường ở khu vực bất kỳ. Tuy nhiên, cách này, các em vẫn cảm thấy bị mất đi quyền lợi là nguyện vọng 3. Nếu thí sinh muốn đăng ký 3 nguyện vọng vào các trường THPT công lập không chuyên, thì 2 nguyện vọng phải trong cùng 1 khu vực tuyển sinh. Nhưng nếu thí sinh ở khu vực mà cả 2 nguyện vọng phía trên có mức điểm chuẩn ‘gần nhau’ (không chênh lệch quá nhiều) và lực học của các em chưa đủ để đỗ nguyện vọng 1 thì cũng sẽ khó có thể đỗ nguyện vọng 2. Khi rơi vào khu vực tuyển sinh mà có các trường top trên có điểm chuẩn cao, các em nhiều khả năng phải học nguyện vọng 3, dù lực học tốt; thậm chí trượt hẳn công lập.

Còn năm nay, với 3 nguyện vọng ở khu vực tùy ý, cơ hội để học sinh lựa chọn các trường có điểm chuẩn ở ngưỡng phù hợp sức học sẽ tăng rất cao. Chưa kể thí sinh vẫn giữ được quyền đăng ký 3 nguyện vọng. Do đó, số học sinh có năng lực học tập tốt nhưng không đỗ được trường công lập ưng ý nào và buộc phải theo học trường ngoài công lập sẽ giảm đi”, ông Cường phân tích.

Bên cạnh đó, theo ông Cường, các trường THPT công lập cũng có thêm cơ hội để tuyển được các học sinh có năng lực tốt.

Tăng cơ hội cho học sinh trúng tuyển nguyện vọng sau nếu trượt nguyện vọng 1

Ông Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh cho rằng, việc giảm khoảng cách điểm giữa các nguyện vọng cũng giúp học sinh tăng cơ hội đỗ được trường ở nguyện vọng phía sau liền kề, nếu trượt các nguyện vọng phía trên. Qua đó, giúp hạn chế việc các học sinh có năng lực “trượt oan” cơ hội vào công lập.

Ảnh: Thanh Hùng.

“Trước đây, nếu đăng ký các nguyện vọng là các trường có điểm chuẩn khá gần nhau thì cực kỳ mạo hiểm. Bởi trượt nguyện vọng đầu, thí sinh phải cao hơn ít nhất 1-2 điểm so với điểm chuẩn các trường ở nguyện vọng sau. Giờ đây khi khoảng cách điểm bị thu hẹp chỉ còn từ 0,5-1 điểm, rõ ràng tăng cơ hội cho học sinh trúng tuyển những trường ở nguyện vọng sau nếu trượt nguyện vọng 1”, ông Cường nói.

Tuy vậy, ông Cường vẫn khuyên các thí sinh không nên mạo hiểm đăng ký những trường có điểm chuẩn khá gần nhau. “Tôi nghĩ để an toàn, vẫn nên đăng ký các các nguyện vọng có biên độ điểm chuẩn khoảng 2-3 điểm. Như vậy, kể cả trong trường hợp sơ sẩy, vẫn đảm bảo trúng tuyển 1 trường công lập”, ông Cường phân tích.

Ông Nguyễn Quang Tùng, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp đánh giá quy định mới của Hà Nội về tuyển sinh lớp 10 năm nay rất nhân văn, hướng tới việc người học được quyền tiếp cận đến những trường tốt, thuận lợi về khoảng cách địa lý, giao thông.

“Năm học 2026-2027 là lần đầu tiên Hà Nội triển khai tuyển sinh lớp 10 hoàn toàn mới, có nhiều cải tiến rõ rệt, phương thức hiện đại hơn nhiều vì đã số hóa tốt. Việc được đăng ký 3 nguyện vọng ở các trường thuộc khu vực bất kỳ trong thành phố được học sinh hào hứng đón nhận khi được tự do chọn trường mình mong muốn, thay vì phải làm đơn xin đổi trường đăng ký dự thi những năm trước”, ông Tùng phân tích.

Ông Tùng cũng cho rằng, việc giảm mức điểm chênh lệch giữa các nguyện vọng 1, 2 và 3, so với với những năm học trước là một bước thay đổi tích cực.

“Với điều chỉnh mới, học sinh có cơ hội trúng nguyện vọng 2, 3 sẽ cao hơn và không phải quá áp lực khi lựa chọn đăng ký các trường mình yêu thích ở các nguyện vọng 2, 3”, ông Tùng nói.