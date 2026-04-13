Lý do nên luyện đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Luyện đề thi thử là cách hiệu quả để học sinh làm quen với cấu trúc đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh, đồng thời rèn luyện khả năng phân bổ thời gian, tăng tốc độ làm bài và giảm sai sót.

Bên cạnh đó, việc luyện đề còn giúp các em nhận diện rõ những dạng bài thường gặp, từ đó xây dựng chiến lược làm bài phù hợp. Quá trình tự chấm điểm và đối chiếu đáp án cũng giúp học sinh đánh giá chính xác năng lực của mình, kịp thời bổ sung những phần kiến thức còn yếu trước kỳ thi chính thức.

Khi đi thi, để đạt điểm cao, thí sinh cần phân bổ thời gian hợp lý ngay từ khi nhận đề. Nên dành 1-2 phút đọc lướt toàn bộ đề để nắm cấu trúc và độ khó, sau đó ưu tiên làm các câu dễ như phát âm, trọng âm, từ vựng – ngữ pháp để “ghi điểm nhanh” và tạo tâm lý tốt. Những phần tốn thời gian như đọc hiểu, sắp xếp câu hay viết lại câu cần được căn thời gian hợp lý. Chiến thuật hiệu quả là “lướt - chọn - quay lại”: bỏ qua câu khó để làm câu chắc chắn trước, rồi quay lại xử lý sau. Cuối giờ, nên dành khoảng 5 phút để soát bài, tránh tô nhầm hoặc sai thứ tự.

Ngoài ra, việc rà soát kỹ trước khi nộp và giữ tâm lý ổn định cũng rất quan trọng. Thí sinh cần kiểm tra không bỏ sót câu nào, tô đúng đáp án, tẩy sạch những câu đã sửa. Một tinh thần thoải mái, tập trung sẽ giúp tận dụng tối đa kiến thức và kỹ năng, hạn chế mất điểm đáng tiếc và đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi.

Những dạng bài dễ mất điểm môn Tiếng Anh vào lớp 10

Theo các giáo viên tiếng Anh, dạng bài ngữ âm, đặc biệt là quy tắc phát âm đuôi “-ed” và “-s”, thường xuyên xuất hiện trong phần tìm từ có phần gạch chân phát âm khác. Đây là dạng quen thuộc trong nhiều năm gần đây, nhưng học sinh vẫn dễ mất điểm do chủ quan, dù đã ghi chép.

Với dạng bài tìm lỗi sai trong câu, các phương án thường được xáo trộn, không theo thứ tự A, B, C, D như vị trí gạch chân. Nhiều học sinh vì thói quen “đánh đồng” vị trí với đáp án nên dễ chọn nhầm, dù thực chất nắm được cách làm.

Ở dạng bài tìm câu đồng nghĩa (kỹ năng Viết), lỗi phổ biến là không đọc kỹ đề. Học sinh thường vội chọn phương án đúng về ngữ pháp và ngữ nghĩa, nhưng lại không đảm bảo yêu cầu cốt lõi là câu có ý nghĩa tương đương với câu đã cho.

Tổng hợp các đề thi thử môn Tiếng Anh vào lớp 10 năm 2026

