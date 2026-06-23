Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời thực hiện nhiều quy định mới của Bộ GD-ĐT.

Đề thi môn Ngữ văn tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Quảng Ninh năm 2026 như sau:

Dưới đây là đáp án môn Ngữ văn thi vào lớp 10 năm 2026 tại Quảng Ninh do Tuyensinh247 thực hiện:

Năm nay, toàn tỉnh Quảng Ninh có hơn 19.600 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 với hơn 17.000 thí sinh đăng ký dự thi (tăng khoảng 1.800 thí sinh so với năm trước).

Kỳ thi tuyển sinh THPT của tỉnh Quảng Ninh diễn ra ngày 23-25/6. Trong đó, sáng 23/6, thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn kéo dài 120 phút, buổi chiều thí sinh làm bài thi Ngoại ngữ (Tiếng Anh/Tiếng Pháp/Tiếng Trung) kéo dài 60 phút.

Ngày 24/6, buổi sáng, các thí sinh thi môn Toán, thời gian làm bài 120 phút.

Các thí sinh dự thi vào lớp 10 trường THPT Chuyên Hạ Long sẽ tiếp tục dự thi môn chuyên vào buổi chiều 24/6 (Tin học, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Trung Quốc và Tiếng Pháp; thời gian làm bài 150 phút) và sáng ngày 25/6 (Toán, Hóa học, Ngữ văn, Tiếng Anh); thời gian làm bài 150 phút).