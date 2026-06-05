Sáng 5/6, hơn 51.000 thí sinh thi vào lớp 10 công lập tại Thanh Hóa năm học 2026-2027 đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút.
Dưới đây là đề thi lớp 10 môn Tiếng Anh của Thanh Hóa năm 2026:
Tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay tại tỉnh Thanh Hóa, có 51.148 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 7.419 thí sinh so với năm 2025. Toàn tỉnh có 91 hội đồng thi với 2.185 phòng thi.
Theo kế hoạch, kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 5 và 6/6. Ngày 5/6, buổi sáng thí sinh thi môn Ngữ văn trong 120 phút, buổi chiều thi môn Tiếng Anh trong 60 phút. Sáng 6/6, thí sinh làm bài thi môn Toán trong 120 phút.
Sở GD-ĐT Hưng Yên vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027.
Sở GD-ĐT Nghệ An vừa công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Theo đó, có 25 thí sinh đạt điểm cao nhất từ 29 trở lên, trong đó có 4 thủ khoa cùng đạt 29,25 điểm.