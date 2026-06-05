Dưới đây là đề thi lớp 10 môn Tiếng Anh của Thanh Hóa năm 2026:

Tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay tại tỉnh Thanh Hóa, có 51.148 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 7.419 thí sinh so với năm 2025. Toàn tỉnh có 91 hội đồng thi với 2.185 phòng thi.

Theo kế hoạch, kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 5 và 6/6. Ngày 5/6, buổi sáng thí sinh thi môn Ngữ văn trong 120 phút, buổi chiều thi môn Tiếng Anh trong 60 phút. Sáng 6/6, thí sinh làm bài thi môn Toán trong 120 phút.